Misija Apollo 17: Prije 50 godina su na Mjesecu bili zadnji ljudi

Apollo 17 bila je šesta i posljednja Apollo misija koja je sletjela na Mjesec. Nakon kašnjenja od 2 sata i 40 minuta, iz Svemirskog centra "John F. Kennedy" u Cape Canaveralu na Floridi, 7. prosinca 1972. godine u 23:33 lansirana je letjelica Apollo 17, posljednja NASA-ina misija na Mjesec s ljudskom posadom. Misija Apollo 17 bila je prvo noćno lansiranje Apolla. Članovi misije, astronauti Eugene A. Cernan, zapovjednik i Harrison H. Schmitt, pilot lunarnog modula, ušli su u povijest kao posljednji ljudi na Mjesecu. Ronald E. Evans, pilot zapovjednog modula, ostao je u kapsuli za posadu u Mjesečevoj orbiti. Schmitt je bio jedini profesionalni geolog koji je sletio na Mjesec. Temeljni cilj misije Apollo 17 bio je uzeti i istražiti uzorke stijenja s Mjeseca te napraviti geološka istraživanja tih uzoraka.

Nakon što su se spustili na Mjesec, Cernan i Schmitt su tri puta izlazili u šetnje koje su trajale od sedam, osam i 7,3 sata. Kretanje im je uvelike olakšao lunarni rover iako je tijekom prve šetnje došlo do njegova oštećenja. Cernan i Schmitt u roveru su prešli ukupno 33,88 kilometara po dolini Taurus-Littrow, gdje su ostavili mnogo instrumenata, koji su sve do 1977. godine slali podatke na Zemlju. Misija Apollo 17 postavila je niz rekorda. Astronauti su donijeli na Zemlju najveću količinu Mjesečeva kamenja. Schmitt i Cernan su sakupili 111 kilograma kamenja, što je bio rekordan "ulov" u svim misijama na Mjesecu. Među uzorcima kamenja bio je i Troctolite 76535, kamen koji je pronašao Harrison Schmit. Taj je kamen proglašen "najpoznatijim uzorkom nađenim na Mjesecu". Ostvarili su i najdulji boravak na površini Mjeseca: čak 3 dana, 2 sata i 59 minuta. Prvi čovjek na Mjesecu, Neil Armstrong, nije bio ni jedan cijeli dan. Prilikom povratka u lunarni modul, kojim su otišli s Mjeseca, prvi je u kabinu ušao Schmitt, tako da je Eugene Cernan ostao do danas posljednjim ljudskim bićem koje je stajalo na Mjesečevoj površini. Dana 16. prosinca zapovjedni i servisni modul napustio je Mjesečevu orbitu, a astronauti su postavili kurs prema Zemlji. Sljedećeg dana Evans je izveo nekoliko svemirskih šetnji kako bi prikupio fotografsku opremu iz servisnog modula. Nakon što je to obavljeno, servisni modul je odvojen od zapovjednog modula. Dana 19. prosinca zapovjedni modul, nazvan America, pao je u južni Tihi ocean. America je kasnije bila izložena u Svemirskom centru Houston.

Rođena jedna od najslavnijih opernih pjevačica - Milka Trnina

U Vezišću pokraj Ivanić Grada, 19.prosinca 1863., rođena je jedna od najslavnijih svjetskih opernih pjevačica. Talijanski operni skladatelj Giacomo Puccini smatrao je da je ona najbolja izvođačica njegove opere 'Tosca' u cijelome svijetu. Gostovala je širom Europe i Amerike. Po njoj se danas zove nagrada Hrvatskog društva glazbenih umjetnika.

Hrvatsku je prvi priznao Island

Island je prva država koja je priznala Republiku Hrvatsku, i to 19. prosinca 1991. godine. Odmah nakon Islanda i Njemačka je najavila priznanje, no ono je trebalo stupiti na snagu tek 15. siječnja 1992. godine. Konačno, 15. siječnja priznale su nas sve članice EU.

