Misija duše: Koji je vaš karmički put prema datumu rođenja?

Rođeni 2., 11., 20. ili 29. - KARMA SUOSJEĆANJA I EMOCIONALNE RAVNOTEŽE- Kao prirodno rođeni mirotvorac, skloni ste posredovati i donositi mir u napete situacije ili rastvarati granice koje druge drže u iluziji odvojenosti. U ovom životu predodređeni ste usaditi lekcije empatije, vodeći se svojim zlatnim srcem. Vaša ljubaznost je snaga, a ne slabost, kada se pravilno primijeni. Vladani Mjesecom u astrologiji, nebeskim tijelom emocionalne inteligencije, ovdje ste da naučite vjerovati u svoje unutarnje znanje i intuitivnu mudrost iznad svega. Kada ugađate ljudima, ostajete zaglavljeni. Međutim, kada koristite svoje psihičke sposobnosti da biste njegovali sebe, kao i druge, svemir se poravnava u vašu korist. | Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA