Unatoč lošoj reputaciji, misionarsku pozu koristi većina parova. To je poza koju ćete odabrati jednostavno zato što je to prva koja vam padne na pamet kad vas nije briga kako to radite, samo to trebate učiniti sada. Ako vam je to najdraža poza, to obično znači da ste bliski. Malo se parova ljubi ili približava lica ako postoje problemi u vezi.