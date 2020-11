'Mislim da me suprug vara, ali on mi govori da si sve umišljam'

U pitanju je moj suprug za kojeg mislim da ima drugu i da nije iskren, odnosno vjerujem da me vara. Voli li on mene iskreno i od srca i je li to prava ljubav

<h2>Dragi Mevludine, </h2><p>žarko vas molim da mi pomognete, u pitanju je moj suprug za kojeg mislim da ima drugu i da nije iskren, odnosno vjerujem da me vara. Voli li on mene iskreno i od srca i je li to prava ljubav? Hoćemo li ostati u braku u budućnosti?</p><p>Ne znam više što da radim, on mi stalno govori da si ja umišljam, kao da su sve to gluposti što govorim, ali meni je sve sumnjivo. Imam osjećaj da me ne voli. Tužna sam zbog toga, baš me to muči pa me strah za zdravlje kad se živciram, srce i tlak?! Nadam se da ćete mi odgovoriti jer stvarno ne mogu više. Imamo dvoje djece i brinem za naš brak. Nadam se vašem odgovoru i da ćete mi uspjeti pomoći.</p><p>Hvala.</p><p><strong>šifra: bubi</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Vi ste gospođo svašta prošli u životu, a neke su traume ostavile traga, nedostaje vam vjere u sebe. Najprije moramo sebe voljeti, da bi nas drugi voljeli. Stoga prije svega, bez obzira na vašu situaciju, pokušajte se osloniti na sebe i svoje snage, sve ostalo će tada sjesti na svoje mjesto. Vidim da ste vrlo maštoviti, temeljiti pa i društveni, ali i previše nepovjerljivi.</p><p>Suprug vam je pozitivan, poprilično stabilan i vidim da voli i vas i djecu. Nepotrebno se živcirate oko nebitnih stvari, vidim da je on pažljiv i da mu je stalo do vas i obitelji. Bez razloga tražite dlaku u jajetu, a imate dobar brak. Bit ćete zadovoljni u budućnosti, no ne biste trebali sebe uvjeravati i umišljati da vas on vara i ne voli da ne biste nagrizli ili čak ugrozili brak.</p><p>Takve će vas misli izludjeti, načeti vam psihičko i fizičko zdravlje. Nema za time potrebe. U iduće dvije godine vidim vam napredak na svim poljima, uživajte u braku, mužu, obitelji, djeci. Sretno.<br/> </p>