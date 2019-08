Mislio je da mu je urasla dlaka, a ispalo da ima neizlječivi rak

Tijekom ljeta 2017. godine student Michael Croteau (21) iz Teksasa u SAD-u osjetio je lagano zatezanje u desnom koljenu i natkoljenici. U rujnu je na desnom bedru na koži otkrio promjenu za koju je mislio da je urasla dlaka, piše Daily Mail. No urasla dlaka je počela rasti i mijenjati boju, pa su se Michael i njegova mama Susan Williams (52) zbog svega prilično zabrinuli.

Mama je medicinska sestra pa je od sina tražila da prati promjene. No sve se dodatno zakompliciralo kad se rana do Božića inficirala povratkom na studij. Michael je u travnju otišao dermatologu. Liječnik mu je rekao da to nije urasla dlaka nego nešto puno ozbiljnije te ga uputio u UT Southwestern Medical Center u Dallasu.

Foto: Profimedia.hr

Nakon pretraga nalazi su u svibnju 2018. godine otkrili da ima vrlo rijedak oblik karcinoma, pseudomyogenic hemangioendothelioma, koji napada kožu, mišiće i kosti. U SAD-u svake godine otkriju stotinjak novooboljelih. U njegovom slučaju rak se proširio i razvio u stotine malih tumora koji putuju njegovim tkivima, kostima i mišićima desnog bedra.

- Mogao sam ih osjetiti kao lagani pritisak pod kožom. Nikad u životu nisam imao uraslu dlaku, pa mi nije palo na pamet da bi to moglo biti i nešto drugo. Čak sam kopao po tome, ali nije mi se činilo da vidim dlaku u tkivu. Nikad nisam pomislio da je to rak. Za mene je to bio veliki šok. Nikad nisam mislio da ću se razboljeti, a osobito ne ovako mlad - kazao je Michael. Uplašio se kad su mu roditelji rekli da postoji mogućnost amputacije, no ortoped je na kraju odbio tu ideju.

Foto: Profimedia.hr

Liječnici su ga odlučili liječiti eksperimentalnim oralnim lijekovima, a poslali su ga i na zračenje kako bi mu olakšali bolove. Naime, iako je taj tip karcinoma neizlječiv, zračenje zaustavlja rast tumorskih stanica pa su ga pokušali tako kontrolirati. Riječ je o vrsti raka koji u pravilu sporo napreduje, ali ne odgovara dobro na zračenje ili kemoterapiju.

- Nema lijeka. Opcije koje su mi ponudili su amputacija od kuka na niže, ili samo promatranje razvoja bolesti i nada da se neće proširiti. Odlučili smo se za tu opciju - kazao je on. Mama Susan kaže da je obitelj shrvana viješću o Michaelovoj bolesti za koju jednostavno nema dovoljno istraživanja, pa ne znaju što ih sve čeka i kakav će biti tijek.

Foto: Profimedia.hr

- Michael je trenutačno na palijativnoj skrbi. Poražavajuće je kad čujete da vaš sin od 20 godina koji je tek završio srednju školu, ima bolest za koju ne postoji lijek. Ne znamo koliko ima vremena. To može biti mjesec dana ili šest godina. Trenutačno prate točke koje su mu se pojavile na plućima. Najteže nam pada to što će on ostatak života provesti s rakom. Budući da je riječ o vrlo rijetkom obliku, nema znanstvenih istraživanja i za nas je to igra čekanja. Sada nam je fokus Michaelu omogućiti najbolju kvalitetu života - objašnjava mama. Od dijagnoze je prošlo više od godinu dana i olakšanje za Michaela i obitelj je činjenica da se tumor nije proširio. Budućnost je ono što ih sve brine. Liječnici su mu na plućima otkrili sitne točkice koje su premalene za biopsiju.

- Cilj mi je što duže živjeti normalnim životom. Tumori su mi nepromijenjeni, nisu se smanjili ni povećali. Teško je reći što očekivati kad nitko ne zna kako će se ovo razvijati. Zastrašujuće je što ne možete ništa planirati. Ne želim o tome razmišljati i trudim se svaki dan provesti najbolje što mogu. Iznad moje glave uvijek je veliko "Što ako". Za sad moje tumore prate nizom pretraga - pojasnio je mladić. Nastavio je studij na Kilgore koledžu te je odabrao studij sestrinstva. Upozorio je druge studente da reagiraju ako na tijelu primijete bilo kakve promjene.

- Rana dijagnostika ključna je za liječenje velikog broja karcinoma. Ako primijetite bilo što, ne odgađajte odlazak liječniku. To vam može spasiti život - poručio je.