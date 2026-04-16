Mislite da dobro vidite boje? Pokušajte spojiti iste nijanse u nimalo laganom testu i saznajte

Ovaj test natjerat će vas da preispitate sve što ste mislili da znate o bojama. Test nazvan 'Hue Shift' prikazuje dvije boje i traži da jednu prilagodite tako da se podudara s drugom. Zvuči jednostavno? Uz samo 10 sekundi za usklađivanje, igra je zapravo varljivo teška.

- Dvije boje. Jedna je fiksna. Druga je vaša za podešavanje. Povucite za promjenu nijanse i svjetline dok se ne podudaraju - objašnjavaju upute igre.

- Ima 10 rundi, a svaka traje 10 sekundi. Odbrojavanje od 3 sekunde zaključava vaš odgovor - obrazloženo je.

Na kraju igre otkriva se vaš rezultat „delta–E” – što je niže, to bolje. Dakle, koliko je dobra vaša percepcija boja?

Igru je osmislio softverski inženjer Keith Cirkel, koji na svojoj internetskoj stranici nudi niz zabavnih igara temeljenih na bojama. Za igranje treba posjetiti igru i kliknuti ili dodirnuti bijeli gumb „Let’s go”.

U svakoj rundi na ekranu se prikazuju dva polja boje, a vaš je zadatak prilagoditi boju s desne strane tako da odgovara onoj s lijeve. Kao pomoć služi paleta boja na vrhu zaslona koja usmjerava prema željenoj nijansi.

Zapamtite, imate samo 10 sekundi da pronađete najbliže podudaranje, a upozorenje o odbrojavanju pojavljuje se kada preostanu posljednje tri sekunde.

Nakon svakog pokušaja dobit ćete povratnu informaciju koliko ste bili blizu. Što je rezultat niži, to je podudaranje točnije. Na kraju igre prikazuje se vaš ukupni rezultat te usporedba s drugim igračima.

- Kontrole povlačenja trebaju jednu do dvije runde da 'sjednu u prste'. Nakon toga rezultati brzo padaju. Vrijedi pokušati ponovno - stoji u poruci za igrače s nižim rezultatom.

S druge strane, ako ostvarite odličan rezultat, možete dobiti poruku.

- Dosljedno i kontrolirano. Rano ste shvatili da je vodoravno nijansa, a okomito svjetlina, i niste se borili protiv osi - pohvalit će vas igra.

Ako vam se ova igra svidi, bit će vam drago čuti da Keith Cirkel ima još jedan popularan test. Njegov test „What’s My JND?” nedavno je postao viralan nakon što su se igrači pokušavali približiti granici između dviju boja.

- Vidite dvije boje. Kliknite na liniju između njih. To je sve. Počinje jednostavno. Ali ne ostaje jednostavno. Svaka runda boje su sve bliže dok ne pronađemo vaš Just Noticeable Difference – najmanju promjenu boje koju možete uočiti, stoji u obrazloženju igre.