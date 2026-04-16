NE IZGLEDA TEŠKO, ALI...

Mislite da dobro vidite boje? Pokušajte spojiti iste nijanse u nimalo laganom testu i saznajte

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Mislite da dobro vidite boje? Pokušajte spojiti iste nijanse u nimalo laganom testu i saznajte
Foto: 123RF

Test 'Hue Shift' traži od vas da u 10 sekundi uskladite dvije boje i na kraju mjeri preciznost rezultatom 'delta–E'. Osmislio ga je Keith Cirkel, koji je već 'kriv' za nekoliko viralnih internetskih testova

Ovaj test natjerat će vas da preispitate sve što ste mislili da znate o bojama. Test nazvan 'Hue Shift' prikazuje dvije boje i traži da jednu prilagodite tako da se podudara s drugom. Zvuči jednostavno? Uz samo 10 sekundi za usklađivanje, igra je zapravo varljivo teška.

Boje liječe 01:55
Liiječenje bojama | Video: what'supcams/screenshot

Svoju sposobnost raspoznavanja boja provjerite u testu OVDJE.

- Dvije boje. Jedna je fiksna. Druga je vaša za podešavanje. Povucite za promjenu nijanse i svjetline dok se ne podudaraju - objašnjavaju upute igre.

Psihologija boja: Evo zašto su sjedala u avionu većinom plava
Psihologija boja: Evo zašto su sjedala u avionu većinom plava

- Ima 10 rundi, a svaka traje 10 sekundi. Odbrojavanje od 3 sekunde zaključava vaš odgovor - obrazloženo je.

Na kraju igre otkriva se vaš rezultat „delta–E” – što je niže, to bolje. Dakle, koliko je dobra vaša percepcija boja?

Igru je osmislio softverski inženjer Keith Cirkel, koji na svojoj internetskoj stranici nudi niz zabavnih igara temeljenih na bojama. Za igranje treba posjetiti igru i kliknuti ili dodirnuti bijeli gumb „Let’s go”.

Dreamstime
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U svakoj rundi na ekranu se prikazuju dva polja boje, a vaš je zadatak prilagoditi boju s desne strane tako da odgovara onoj s lijeve. Kao pomoć služi paleta boja na vrhu zaslona koja usmjerava prema željenoj nijansi.

Zapamtite, imate samo 10 sekundi da pronađete najbliže podudaranje, a upozorenje o odbrojavanju pojavljuje se kada preostanu posljednje tri sekunde.

Terapija bojama: Boje koje u interijeru djeluju bolje od tableta za smirenje
Terapija bojama: Boje koje u interijeru djeluju bolje od tableta za smirenje

Nakon svakog pokušaja dobit ćete povratnu informaciju koliko ste bili blizu. Što je rezultat niži, to je podudaranje točnije. Na kraju igre prikazuje se vaš ukupni rezultat te usporedba s drugim igračima.

- Kontrole povlačenja trebaju jednu do dvije runde da 'sjednu u prste'. Nakon toga rezultati brzo padaju. Vrijedi pokušati ponovno - stoji u poruci za igrače s nižim rezultatom.

Ilustracije boje očiju
Foto: Alex Presa/Unsplash

S druge strane, ako ostvarite odličan rezultat, možete dobiti poruku.

- Dosljedno i kontrolirano. Rano ste shvatili da je vodoravno nijansa, a okomito svjetlina, i niste se borili protiv osi - pohvalit će vas igra.

Evo što vaša omiljena boja ruža govori o vašoj osobnosti
Evo što vaša omiljena boja ruža govori o vašoj osobnosti

Ako vam se ova igra svidi, bit će vam drago čuti da Keith Cirkel ima još jedan popularan test. Njegov test „What’s My JND?” nedavno je postao viralan nakon što su se igrači pokušavali približiti granici između dviju boja.

- Vidite dvije boje. Kliknite na liniju između njih. To je sve. Počinje jednostavno. Ali ne ostaje jednostavno. Svaka runda boje su sve bliže dok ne pronađemo vaš Just Noticeable Difference – najmanju promjenu boje koju možete uočiti, stoji u obrazloženju igre.

Komentari 1
Pravila ponašanja u restoranu: Pristojni ljudi ne rade ove stvari
NISU PO BONTONU

Pravila ponašanja u restoranu: Pristojni ljudi ne rade ove stvari

Tijekom odlaska u restoran ne možemo se baš ponašati kao kad doma jedemo na kauču. Donosimo vam 12 stvari koje su nepristojne za napraviti u restoranu
Na kojem ste mjestu? Top lista najiritantnijih znakova Zodijaka
ASTRO DOSADNJAKOVIĆI

Na kojem ste mjestu? Top lista najiritantnijih znakova Zodijaka

Svatko ima neke osobine koje druge izluđuju. Ipak, ako je vjerovati horoskopu, neki znakovi Zodijaka ih imaju više no drugi. Saznajte koji horoskopski znak najviše iritira druge
Superhrana koja raste posvuda, a trebali bismo je češće jesti
PUNA VITAMINA

Superhrana koja raste posvuda, a trebali bismo je češće jesti

Često prolazimo pored njih, gazimo ih ili ih jednostavno uklonimo iz vrta i dvorišta, a zapravo su prave male riznice hranjivih tvari. Uvrstite ih u prehranu i osjetite njihovu blagodat

