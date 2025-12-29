Misterij riješen: Evo koliko čaša alkohola uzrokuje mamurluk

Rijetki su oni koji barem jednom nisu osjetili posljedice pretjeranog ispijanja alkohola. Ipak, mnoge zanima u kojem trenutku tijelo prelazi granicu nakon koje se sljedećeg jutra javljaju mučnina, glavobolja i opći osjećaj iscrpljenosti. Na to je pitanje odgovorila liječnica opće prakse dr. Bhavini Shah.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:22 Kako se riješiti mamurluka | Video: 24sata/pixsell

Kako navodi, alkohol počinje djelovati gotovo odmah, čak i u malim količinama. Već nakon jednog ili dva pića ubrzava se puls, krvne žile se šire, a javlja se i blagi osjećaj opuštenosti zbog kojeg ljudi često postaju razgovorljiviji i društveniji.

Pritom je važno razumjeti što znači jedna jedinica alkohola. Riječ je o oko 10 mililitara, odnosno osam grama čistog alkohola – količini koju prosječan organizam može razgraditi za otprilike sat vremena. Broj jedinica razlikuje se ovisno o vrsti pića: veća čaša jačeg piva sadrži oko tri jedinice, dok slabije pivo ima nešto manje.

Foto: Vershinin

S unosom od četiri do šest jedinica alkohol počinje snažnije utjecati na središnji živčani sustav. Reakcije postaju sporije, a sposobnost procjene situacija i donošenja razboritih odluka slabi, što često dovodi do rizičnog ponašanja.

Kada nastupa mamurluk?

Prema riječima dr. Shah, kod većine ljudi mamurluk se javlja nakon otprilike osam jedinica alkohola. To odgovara, primjerice, četiri čaše vina srednje veličine ili nekoliko krigli slabijeg piva ili jabukovače.

U toj fazi narušeni su san i vid, a jetra više ne uspijeva preraditi sav uneseni alkohol tijekom noći. Ako se količina poveća na deset jedinica, mogu se očekivati ozbiljniji simptomi poput gubitka koordinacije, mučnine, povraćanja, proljeva, dehidracije i jake glavobolje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stručnjaci konzumaciju osam ili više jedinica smatraju opijanjem kod muškaraca, dok je kod žena ta granica niža i iznosi šest jedinica. Preporuke za očuvanje zdravlja savjetuju da odrasle osobe ne prelaze 14 jedinica alkohola tjedno, raspoređenih kroz nekoliko dana. Liječnica upozorava da unos veći od 12 jedinica značajno povećava rizik od trovanja alkoholom.

Što pomaže kod mamurluka?

Iako ne postoji brz način da se tijelo “otrijezni”, moguće je ublažiti neugodne posljedice. Alkohol se razgrađuje vlastitim tempom i taj se proces ne može znatno ubrzati, no određene navike mogu pomoći u oporavku.

Spavanje omogućuje tijelu da se prirodno nosi s viškom alkohola, dok redovito ispijanje vode pomaže u sprječavanju dehidracije i može smanjiti intenzitet glavobolje. Uz to, preporučuje se lagana prehrana koja stabilizira razinu šećera u krvi, a pritom ne opterećuje želudac, tvrdi Express.co.uk.