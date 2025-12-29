Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NEMA VIŠE IZMOTAVANJA

Misterij riješen: Evo koliko čaša alkohola uzrokuje mamurluk

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Misterij riješen: Evo koliko čaša alkohola uzrokuje mamurluk
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Mamurluk se obično javlja nakon otprilike osam jedinica alkohola, a alkohol utječe na puls, koordinaciju i može izazvati mučninu i glavobolju. Oporavak pomaže odmor, voda i lagana hrana

Rijetki su oni koji barem jednom nisu osjetili posljedice pretjeranog ispijanja alkohola. Ipak, mnoge zanima u kojem trenutku tijelo prelazi granicu nakon koje se sljedećeg jutra javljaju mučnina, glavobolja i opći osjećaj iscrpljenosti. Na to je pitanje odgovorila liječnica opće prakse dr. Bhavini Shah.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:22
Kako se riješiti mamurluka | Video: 24sata/pixsell

Kako navodi, alkohol počinje djelovati gotovo odmah, čak i u malim količinama. Već nakon jednog ili dva pića ubrzava se puls, krvne žile se šire, a javlja se i blagi osjećaj opuštenosti zbog kojeg ljudi često postaju razgovorljiviji i društveniji.

KAKO UBLAŽITI SIMPTOME Poslije lude noći: Mamurluk će smiriti ugljikohidrati, pijte vodu
Poslije lude noći: Mamurluk će smiriti ugljikohidrati, pijte vodu

Pritom je važno razumjeti što znači jedna jedinica alkohola. Riječ je o oko 10 mililitara, odnosno osam grama čistog alkohola – količini koju prosječan organizam može razgraditi za otprilike sat vremena. Broj jedinica razlikuje se ovisno o vrsti pića: veća čaša jačeg piva sadrži oko tri jedinice, dok slabije pivo ima nešto manje.

Hand holding a glass with vodka shot.
Foto: Vershinin

S unosom od četiri do šest jedinica alkohol počinje snažnije utjecati na središnji živčani sustav. Reakcije postaju sporije, a sposobnost procjene situacija i donošenja razboritih odluka slabi, što često dovodi do rizičnog ponašanja.

Kada nastupa mamurluk?

Prema riječima dr. Shah, kod većine ljudi mamurluk se javlja nakon otprilike osam jedinica alkohola. To odgovara, primjerice, četiri čaše vina srednje veličine ili nekoliko krigli slabijeg piva ili jabukovače.

REAGIRAJTE NA VRIJEME! Kako očuvati jetru i uz poneku čašu vina: Ovo su četiri ključne navike prema stručnjacima
Kako očuvati jetru i uz poneku čašu vina: Ovo su četiri ključne navike prema stručnjacima

U toj fazi narušeni su san i vid, a jetra više ne uspijeva preraditi sav uneseni alkohol tijekom noći. Ako se količina poveća na deset jedinica, mogu se očekivati ozbiljniji simptomi poput gubitka koordinacije, mučnine, povraćanja, proljeva, dehidracije i jake glavobolje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Stručnjaci konzumaciju osam ili više jedinica smatraju opijanjem kod muškaraca, dok je kod žena ta granica niža i iznosi šest jedinica. Preporuke za očuvanje zdravlja savjetuju da odrasle osobe ne prelaze 14 jedinica alkohola tjedno, raspoređenih kroz nekoliko dana. Liječnica upozorava da unos veći od 12 jedinica značajno povećava rizik od trovanja alkoholom.

Što pomaže kod mamurluka?

Iako ne postoji brz način da se tijelo “otrijezni”, moguće je ublažiti neugodne posljedice. Alkohol se razgrađuje vlastitim tempom i taj se proces ne može znatno ubrzati, no određene navike mogu pomoći u oporavku.

TOP SAVJETI Energizira i razbuđuje : 15 vrsta hrane koju treba jesti kad je organizam u stanju mamurluka
Energizira i razbuđuje : 15 vrsta hrane koju treba jesti kad je organizam u stanju mamurluka

Spavanje omogućuje tijelu da se prirodno nosi s viškom alkohola, dok redovito ispijanje vode pomaže u sprječavanju dehidracije i može smanjiti intenzitet glavobolje. Uz to, preporučuje se lagana prehrana koja stabilizira razinu šećera u krvi, a pritom ne opterećuje želudac, tvrdi Express.co.uk.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo kako rade dućani i shopping centri na Staru i Novu godinu
DETALJAN VODIČ

Evo kako rade dućani i shopping centri na Staru i Novu godinu

Provjerite radno vrijeme trgovina na Staru (Silvestrovo) i Novu godinu. Dobar dio trgovina i šoping centara neće raditi ili će raditi skraćeno
FOTO Sve mame me osuđuju kada idem u školu po sina jer sam prezgodna. Ljubomorne su!
MISS NAJBOLJE STRAŽNJICE

FOTO Sve mame me osuđuju kada idem u školu po sina jer sam prezgodna. Ljubomorne su!

Rosana Ferreira otkrila je kako zbog svog izgleda često doživljava osude. Iako ima više od 150.000 pratitelja na društvenim mrežama i uspješnu karijeru modela, priznaje da se zbog tih predrasuda godinama skrivala
Tajna dugovječnosti: Evo koji znak Zodijaka će doživjeti stotu!
Hoćete li dugo živjeti?

Tajna dugovječnosti: Evo koji znak Zodijaka će doživjeti stotu!

Jeste li znali da vaš horoskopski znak može igrati važnu ulogu u tome koliko ćete živjeti. Zvijezde ne samo da oblikuju karakter i sudbinu, već mogu i otkriti i tko ima najveće šanse puhati u stotu svjećicu na torti!

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025