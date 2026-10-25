DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Provale su se godinama događale upravo u listopadu. Vrijedne stvari u vili ostajale su netaknute, kao i ženska odjeća, pa je motiv provalnika ostao potpuna zagonetka
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Misterij vile Moj mir: Lopovi su godinama krali mušku odjeću
Čitanje članka: < 1 min
U Šibeniku se 1937. prepričavao neobičan slučaj koji policija nikako nije uspijevala riješiti. Meta provalnika bila je vila Moj mir, u vlasništvu šibenskog odvjetnika dr. Jure Jurina, a još je neobičnije bilo to što su lopovi iz kuće odnosili samo mušku odjeću i muško donje rublje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku