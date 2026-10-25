Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Misterij vile Moj mir: Lopovi su godinama krali mušku odjeću

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: < 1 min
Misterij vile Moj mir: Lopovi su godinama krali mušku odjeću
Foto: www.mok.hr
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Provale su se godinama događale upravo u listopadu. Vrijedne stvari u vili ostajale su netaknute, kao i ženska odjeća, pa je motiv provalnika ostao potpuna zagonetka

Admiral

U Šibeniku se 1937. prepričavao neobičan slučaj koji policija nikako nije uspijevala riješiti. Meta provalnika bila je vila Moj mir, u vlasništvu šibenskog odvjetnika dr. Jure Jurina, a još je neobičnije bilo to što su lopovi iz kuće odnosili samo mušku odjeću i muško donje rublje.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Iz Konzuma u Unikonzum pa preko Agrokora opet Konzum...
NA DANAŠNJI DAN

Iz Konzuma u Unikonzum pa preko Agrokora opet Konzum...

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Spajanjem Konzuma s trgovačkim lancima Črnomerec, Moslavka i Slavonija 1970. godine nastaje Unikonzum, koji 1992. godine postaje dioničko društvo
Zig-zag Medveščak 1987. godine 'slomio' dominaciju Slovenaca
NA DANAŠNJI DAN

Zig-zag Medveščak 1987. godine 'slomio' dominaciju Slovenaca

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN HK Jesenice bile su tad, s još jednim slovenskim klubom - HK Olimpija - sam vrh jugoslavenskog hokeja, pa je to za 'Medvjede', što je nadimak HK Medveščak, bio izniman poticaj
U Jugoslaviji je do 1987. godine evidentiran 21 oboljeli od side
NA DANAŠNJI DAN

U Jugoslaviji je do 1987. godine evidentiran 21 oboljeli od side

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Najviše slučajeva bilo je zabilježeno u užoj Srbiji, njih osam, a u Hrvatskoj ih je bilo šest. Po dva slučaja evidentirana su u Sloveniji te Bosni i Hercegovini, jedan u Vojvodini

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026