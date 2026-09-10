Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Misteriozni pomor pingvina u Zagrebu: Od 10 preživio jedan

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 1 min
Misteriozni pomor pingvina u Zagrebu: Od 10 preživio jedan
Foto: DPA/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački Zoološki vrt nabavio ih je od privatnog dobavljača po 1500 njemačkih maraka. Ubrzo je bilo jasno da nešto nije u redu

Admiral

Zagrebački Zoološki vrt u ljeto 1986. dobio je deset Magellanovih pingvina koji su trebali postati nova atrakcija Univerzijade. No veselje nije dugo trajalo. Kako je Večernji list pisao 10. rujna 1986., od deset pristiglih pingvina u kratkom je razdoblju uginulo njih devet, a nadu su polagali u posljednjeg preživjelog.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Šibenik ostao bez striptizete: ‘Bila je nezainteresirana za posao. Već imamo zamjenu!’
NA DANAŠNJI DAN

Šibenik ostao bez striptizete: ‘Bila je nezainteresirana za posao. Već imamo zamjenu!’

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Šibensko poduzeće Rivijera otpustilo je 1966. godine djelatnicu zbog kršenja radne discipline, no zamjena za neobično radno mjesto brzo je pronađena
Krajem 70-ih raspravljalo se o 'desetljetki', no to nije zaživjelo
NA DANAŠNJI DAN

Krajem 70-ih raspravljalo se o 'desetljetki', no to nije zaživjelo

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Fotografija je ujedno zanimljiv dokument vremena, od dječje odjeće i obuće do načina na koji se krajem 1970-ih obilježavao prvi susret sa školom
Uginuo posljednji torbarski vuk: S njim je nestala i cijela vrsta
NA DANAŠNJI DAN

Uginuo posljednji torbarski vuk: S njim je nestala i cijela vrsta

DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Torbarski vuk, poznat i kao tasmanijski tigar, bio je najveći torbar mesožder suvremenog doba, a njegov izgled podsjećao je na psa ili vuka

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026