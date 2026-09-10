DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagrebački Zoološki vrt nabavio ih je od privatnog dobavljača po 1500 njemačkih maraka. Ubrzo je bilo jasno da nešto nije u redu
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Misteriozni pomor pingvina u Zagrebu: Od 10 preživio jedan
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Zagrebački Zoološki vrt u ljeto 1986. dobio je deset Magellanovih pingvina koji su trebali postati nova atrakcija Univerzijade. No veselje nije dugo trajalo. Kako je Večernji list pisao 10. rujna 1986., od deset pristiglih pingvina u kratkom je razdoblju uginulo njih devet, a nadu su polagali u posljednjeg preživjelog.
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