'Misterioznu bolest implantata dojke' iskusilo je mnogo žena

Dvije poznate žene, Angie Everhart, bivši model Sports Illustrateda i Playboya, te Eden Sassoon, bogata nasljednica i zvijezda serijala 'Real Housewives of Beverly Hills', tvrde da pate od tzv. tajanstvene bolesti implantata dojke, što zapravo nije prepoznato u službenoj medicini, a simptomi su bolni i neugodni. Ženama zna otpasti kosa, ne mogu normalno razmišljati jer kao da im je, kažu, mozak obavijen maglom, neke su imale problema sa štitnjačom itd.

Mišljenje hrvatskog estetskog kirurga

- BII (Breast implant ilness) je novi pojam koji se koristi za skupinu simptoma i tegoba koje navode neke pacijentice sa ugrađenim implantatima. One opisuju razne tegobe kao što su umor, nesanica, poremećaji pamćenja, depresija, bolovi, poremećaji rada štitnjače, opadanje kose i dr. Treba naglasiti da današnja medicina ne priznaje BII kao 'službenu' bolest. Naime; nijedna dosadašnja studija nije navedene simptome sa sigurnošću dovela u vezu sa implantatima. Isto tako, ne postoje niti dijagnostičke metode kojima bi se bolest dokazala. No, to ne znači da u slučaju da pacijentica navodi neki od tih simptoma to treba ignorirati - pojasnio nam je dr. sc. Andrej Roth, estetski kirurg iz Poliklinike Milojević u Zagrebu.

- U Americi su u tijeku dvije vrlo opsežne studije koje će nam možda pružiti neke nove informacije. Za neke tegobe primjerice, bolove u prsnom košu ili ramenu, može biti uzrok pojačana kapsula koja se stvara oko implantata, ponekad može doći zbog oštećenja implantata i do curenja silikona u okolinu što također može uzrokovati razne tegobe. Valja naglasiti da ponekad tegobe ne nestaju ni kad se implantat odstrani, osobito ako se ne odstrani njegova čahura. No, ono što je dokazano je da postoji jedna vrsta limfoma, ALCL, koji je povezan sa ugrađenim implantatima. Na svu sreću vrlo rijetko, otprilike 1:30.000, ali i to su informacije koje liječnik treba podijeliti s pacijenticom prije samog zahvata - dodao je dr. Roth.

'Povećala sam grudi jer sam se željela uklopiti'

Eden (46), kći mogula Vidala Sassoona, ikone u svijetu ljepote i njege kose, priznaje da je osjećala pritisak i željela se uklopiti u okruženje, i zato je otišla pod nož.

- Kao mladoj djevojci, biti jedan od Sassoona nije bilo lako. Ako ja nisam dobro izgledala, nitko od njih nije izglodao dobro, tako se to gledalo. Bilo je komentara: 'Pa svi izgledaju tako, zašto i ti nisi kao oni?'. Shvatila sam da moje grudi nikada neće izgledati tako ako se sama ne pobrinem za to - ispričala je i dodala da je otišla na umetanje dva silikonska implantata i to kad je imala 19 godina.

Nakon zahvata je imala, kaže, dvije različite dojke, bile su vidljivo drugačije pa su uslijedile korekcije. No, probleme joj nije stvarao samo fizički izgled novih grudi.

- Jednostavno sam progresivno postajala sve lošije i lošije. Osjećala sam se bolesno, štitnjača mi je prestala raditi, mislila sam da umirem. Osjećala sam bolove u vratu preko ramena kroz prste. U glavi mi je bila sumaglica. Svaki dan sam posjećivala svojeg kiropraktičara. Znači, nešto nije bilo u redu - dodala je.

Osjećala je bolove u prsima, umor, glavobolje, gubila je kosu, imala osip, probleme sa spavanjem...

Kaže da je shvatila da je silikonske grudi mogu učiniti bolesnom tek kada se pridružila sedmoj sezoni serije 'Real Housewives of Beverly Hills'. Nije čekala službenu dijagnozu već je odlučila izvaditi implantate početkom 2017. godine.

- Na lijekovima sam za štitnjaču i uvijek ću biti, a ostalo je većinom u redu - rekla je.

'Obišla sam 40 različitih liječnika'

Žene koje pate od simptoma bolesti implantata dojke često ne znaju kome se obratiti za pomoć. Tako je bilo i kod Angie Everhart (50).

- Obišla sam 40 različitih liječnika i nisam mogla shvatiti zašto se osjećam tako loše. Otišla sam stručnjaku za autoimune bolesti, bila sam kod specijalista za mozak pa kod onkologa. Bila sam kod svakog stručnjaka u Los Angelesu kako bi mi pomogli shvatiti što sa mnom nije u redu, ali dijagnozu nikada nisam dobila - ispričala je.

Priznaje da je nekoliko puta otišla pod nož i u sebi nosila umetke u nekoliko veličina. Četvrta operacija bila je uklanjanje implantata.

Prisjetila se kako su joj umetci 2009. godine 'iskočili' nakon rođenja sina Kaydena. Godinu i pol dana nakon toga dobila je rak koji je 2013. pobijedila.

- Nemam rak, ali i dalje imam iste simptome, bolove u ramenu, sumaglicu u glavi, bolove u tijelu. Umetke sam uklonila, ali se još uvijek osjećam grozno, još uvijek u sebi imam kapsuliranje - dodala je i naglasila kako su to važna ženska pitanja o kojima treba razgovarati, a ne zanemarivati ih i odbacivati.

Dr. Ritu Chopra, estetski kirurg iz Beverly Hillsa i gost emisije 'The Doctors', smatra da postoje trajni simptomi jer, kaže, premda samih implantata više nema, tijelo formira kapsule od ožiljaka koje mogu postati tvrde i nefleksibilne što uzrokuje osjećaj bolova u grudima. Prema nekim procjenama, samo u SAD-u oko 50.000 žena susrelo se s ovim problemom, prenosi Daily Mail.

- Ugradnja implantata je danas rutinska operacija, ali kao i kod svakog zahvata postoje određeni rizici i moguće komplikacije. Stoga bi svakako bila preporučljivo da pacijentice redovito odlaze na preglede, kao i da se jave u slučaju da primijete bilo kakvu razliku na grudima ili neki od gore navedenih simptoma - savjetuje hrvatski estetski kirurg.

