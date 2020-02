Mitovi o prehladi koje je bolje zaboraviti ako želite biti zdravi

Prehlade su prava gnjavaža - obično se ne osjećamo baš toliko loše da ostanemo u krevetu (osim kod povišene temperature koju bi uvijek trebalo preležati), no curenje nosa, šmrcanje i pritisak u sinusima mogu nas prilično iscrpiti. Prosječna odrasla osoba prehladi se 2-3 puta godišnje, zbog čega je važno znati kako ublažiti simptome i spriječiti širenje zaraze. Nažalost, o ovoj boljci kruže mnoge netočne informacije, prenosi portal Popsugar.

1. Mit: Antibiotici liječe prehladu

Liječnici zbog ovog i dalje 'čupaju kosu' jer nekim svojim pacijentima nikako ne mogu objasniti da je to nemoguće. Antibiotici djeluju protiv bakterija, no ne i protiv virusa koji su uzročnici prehlade. Naravno, postoje bolesti (poput bakterijske upale pluća) kod kojih su antibiotici od ključne važnosti, no ako pokušate njima liječiti prehladu nećete učiniti ništa, stoga radije posegnite za lijekovima koji se daju bez recepta.

2. Mit: Cijepljenje protiv gripe izaziva prehladu

Ovo također nema nikakve veze s istinom. Cjepivo sadrži mrtvi ili oslabljeni soj virusa, koji ne može prouzročiti bolest. Ako se razbolite nakon cijepljenja, to vjerojatno znači da ste bili izloženi virusu neposredno prije ili nakon cijepljenja. Naime, potrebna su dva tjedna da tijelo nakon cijepljenja proizvede antitijela koja će ga zaštititi od gripe, a cjepivo protiv gripe nije namijenjeno sprečavanju prehlade.

3. Mit: Prirodni pripravci liječe prehladu

Da, postoje prirodni pripravci koji će vam olakšati simptome poput začepljenosti nosa ili kašlja, no izliječiti vas može jedino vaš vlastiti imunosni sustav. Pripravci poput vitamina C, cinka i biljnih čajeva doduše mogu skratiti trajanje bolesti, no mnogo je važnije održavati imunitet snažnim: redovito vježbajte, dovoljno se odmarajte i zdravo se hranite te znajte da je najbolji način za sprečavanje prehlade redovito pranje ruku.

