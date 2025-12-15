Mjesečev vrt: Zvjezdana adventska priča za novi sjaj Gornjeg grada

Obnovljeno Strossmayerovo šetalište donosi najzvjezdaniju adventsku priču s pogledom na grad, obilježavajući tako završetak rekonstrukcije jedne od najljepših zagrebačkih šetnica i vraćanje sjaja Gornjem gradu
S naglaskom na ambijentalni ugođaj i starogradsku atmosferu, nakon parka Bele IV i parka Ribnjak, Mjesečev vrt ove se godine smjestio duž netom revitaliziranog zapadnog dijela Strossmayerovog šetališta, poštujući svojim uređenjem povijesni značaj lokacije.
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
S naglaskom na ambijentalni ugođaj i starogradsku atmosferu, nakon parka Bele IV i parka Ribnjak, Mjesečev vrt ove se godine smjestio duž netom revitaliziranog zapadnog dijela Strossmayerovog šetališta, poštujući svojim uređenjem povijesni značaj lokacije. |
Foto: Samir Ceric Kovacevic
S naglaskom na ambijentalni ugođaj i starogradsku atmosferu, nakon parka Bele IV i parka Ribnjak, Mjesečev vrt ove se godine smjestio duž netom revitaliziranog zapadnog dijela Strossmayerovog šetališta, poštujući svojim uređenjem povijesni značaj lokacije.
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
Na najljepšoj promenadi u Zagrebu, umjetničke instalacije hrvatskih umjetnika mlađe generacije (Matej Vuković, Tomislav Hršak, Jelena Petric) zasjale su u pratnji tisuća lampica, pretvorivši ovu gornjogradsku šetnicu u pravo malo umjetničko djelo i jednu sasvim drugačiju božićnu bajku.
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
Ovogodišnji postav koji prati prostorni koncept šetališta potpisuje Umjetnost za grad (Ana Mikin).
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
Stoga, ovoga Adventa Zagreb ne propustite prošetati omiljenim gradskim šetalištem i pogledati kako izgleda u novom ruhu, a usput zastanite ispod zvjezdanih krošnji, zakoračite u svijet magičnog Mjesečevog cvijeća te sjednite na Mjesec i poželite posebnu želju.
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
No to nije sve, Mjesečev vrt je mjesto dobrih želja i čarolije koju treba dijeliti! Zato zapratite @mjesecevvrt na Instagramu, podijelite svoj trenutak na Mjesecu, pogled u zvjezdanu krošnju ili susret s Mjesečevim cvijećem i proširite njihovu čaroliju uz #MjesecevVrt i #AdventZagreb.
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
Mjesečev vrt dio je programa ovogodišnjeg Adventa Zagreb koji se održava u organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba i u suradnji s Gradom Zagrebom do 7. siječnja 2026. godine.
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
Više informacija dostupno je na: www.adventzagreb.hr.
| Foto: Samir Ceric Kovacevic
Foto Samir Ceric Kovacevic
Foto Samir Ceric Kovacevic
Foto Samir Ceric Kovacevic
Foto Samir Ceric Kovacevic
Foto Samir Ceric Kovacevic
Foto Samir Ceric Kovacevic
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR
Foto PR