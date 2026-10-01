Mjesečni horoskop za listopad: Jarcu se vraća netko iz ljubavne prošlosti, Bik će puno raditi

Mjesec pred nama specifičan je po velikom broju retrogradnih planeta (Venera od 3.10., Merkur od 24.10. te Saturn, Uran, Neptun i Pluton). Očekuje nas dosta preispitivanja, zastoja i neočekivanih promjena.

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Ovan

Najvažnija tema ovog mjeseca bit će odnosi i način na koji se povezujete s drugima. Mogli biste otkriti nešto o osobama koje vas okružuju, sresti osobu koju niste dugo vidjeli ili pokrenuti važne razgovore vezane uz imovinska pitanja, osiguranje ili kredit.

Posao Radni dani bit će ispunjeni različitim obavezama, susretima, pregovorima. Moguće je da ćete razmatrati isplativost jednog ugovora ili suradnje. Planirate li neke veće investicije, dobro je pomno proučiti sve pozadinske okolnosti i uvjete.

Ljubav Retrogradna Venera počet će mijenjati vaš pogled na odnose i ubacivati vas u iskustva koja će vam jasnije pokazivati što trebate promijeniti kako biste bili zadovoljniji svojim ljubavnim životom. Neki će se upustiti u strastvenu avanturu kratkog daha.

Zdravlje Imat ćete puno energije, pa je ovaj mjesec idealan za aktivniji način života i redovitu tjelovježbu. Treba vam nešto za otpuštanje stresa i napetosti.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 24. listopada očekuje vas događaj koji će vas potaknuti i ohrabriti da učinite ono što ste dugo planirali.

Savjet: Nekad je pametnije prešutjeti nego ući u sukob, osobito oko 1. listopada.

Bik

Očekuje vas porast dnevnih obaveza, puno susreta i razgovora s drugima koji će ishod dobiti tek u drugoj polovini studenog. Obratite pozornost na zbivanja unutar doma. Očekuju vas neke preinake ili popravci.

Posao Puno ćete raditi, no dobra je vijest da ćete sve stići obaviti na vrijeme, pa si nemojte nametati pritisak. Mogli biste vratiti nešto što vam je dano i tako se osloboditi jednog tereta koji vas je ograničavao i stvarao vam nemir.

Ljubav Pojavljuju se sumnje i nedoumice, ali i jedna prilika koja bi vas mogla navesti na pogrešan put. Ponekad je potrebno više vremena da se pokaže ono što jest. Partner bi mogao uzmicati pred vašim pitanjima. Što više budete navaljivali, on će se više povlačiti.

Zdravlje Uvedite zdravije navike u svoju svakodnevicu i neka one postanu vaša rutina. Pripazite na tlak i kralježnicu. Radite jutarnje vježbe istezanja.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Pun Mjesec u vašem znaku 26. listopada donosi rasvjetljenje i razjašnjavanje jedne situacije iz prošlosti.

Savjet: Oko 4. u mjesecu udaljite se od svadljivih i negativnih osoba.

Foto: 123RF

Blizanci

Listopad je mjesec u kojem ćete tražiti i trebati više zabave, kretanja i intelektualnih podražaja. Bit ćete znatiželjni, snalažljivi, ali i povremeno nervozni jer se neki planovi neće odvijati na način na koji ste to zamislili. Obratite više pažnje na posao i zdravlje.

Posao Već početkom mjeseca može doći do nesporazuma u radnoj okolini i s ljudima koji su blisko vezani uz vaš posao. Kako mjesec bude odmicao, okolnosti će se smirivati, no imajte na umu da ovo nije mjesec za nove početke nego za sređivanje zaostataka i planiranje.

Ljubav Nešto novo se rađa u vašem ljubavnom životu, no kako bi sve sjelo na pravo mjesto, možda će se dogoditi i neki nesporazumi ili otkrića koja će tražiti dodatno razjašnjavanje.

Nešto vas vuče prema osobi s kojom još niste definirali odnos.

Zdravlje Preporučljivo je obratiti više pozornosti na smetnje ili simptome koji bi se mogli pojaviti ovaj mjesec, osobito budu li vezani za reproduktivne organe.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Oko 29. u mjesecu očekuje vas susret s osobom koja je obilježila dio vaše prošlosti. Iznenadit će vas spoznaja da osjećaji nisu nestali.

Savjet: Nestrpljivost vam može biti neprijatelj, osobito u prvim danima mjeseca.

Rak

Predstojeći mjesec najviše događanja i promjena smješta u privatno područje života, roditeljsku ulogu, stanovanje, odnose s bliskim članovima obitelji. Osim toga, očekuju vas značajni uvidi vezani uz prijateljstva - tko vas podržava, a tko opterećuje…

Posao Boravak Marsa i Jupitera u Lavu cijeli vas mjesec potiče da ozbiljnije pristupite financijama i načinu na koji raspolažete novcem. Osim povećanih troškova, očekuju vas prilike za bolju zaradu i rješavanje starih financijskih problema.

Ljubav Ovo je mjesec u kojem ćete se suočiti s nekim repovima prošlosti, načinima ponašanja koji vam ne idu u prilog, možda i kroz susrete s osobom iz vaše prošlosti. To sve vas vodi prema nekim važnim odlukama za vašu ljubavnu budućnost.

Zdravlje Mogli biste uložiti više vremena i novca u svoj izgled i u svoje zdravlje. Očekuje vas jedan pregled ili važan razgovor na temu vašeg zdravlja.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 30. listopada dolazi dobra vijest. Ako nešto trebate, tražite. Želja bi vam se mogla ispuniti, a nedoumice će biti otklonjene.

Savjet: Nekad je potrebno podvući crtu i postaviti granicu, osobito 10. u mjesecu.

Lav

Budite oprezniji prometu, kretanju, kao i u komunikaciji s osobama iz bliske okoline. Okolnosti donose puno neizvjesnosti, uz potrebu da budete strpljivi i pričekate povoljan trenutak za djelovanje. Nešto mijenjate ili popravljate u svom domu.

Posao Mars i Jupiter u Lavu donose vam više energije, samopouzdanja i želje da se pokrenete prema onome što vam je važno. Retrogradni Merkur i Venera u Škorpionu vraćaju vas na nedovršene razgovore i poslove koje možda niste do kraja razriješili.

Ljubav Imat ćete veću potrebu za pažnjom, bliskošću i otvorenim pokazivanjem osjećaja, ali i želju da budete primijećeni i voljeni. Vraćate se na neke stare emocije, pitanja ili odnose koje možda još niste sasvim otpustili. Pustite da vam vrijeme pokaže.

Zdravlje Obratite pažnju na srce, cirkulaciju i leđa. Dopustite svom tijelu više odmora. Pogledajte u ono što vas emocionalno opterećuje, osobito u prvoj polovini mjeseca.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: 15. u mjesecu pružit će vam se prilika da se opustite, zabavite, a možda i zavedete osobu koja već neko vrijeme izmiče vašim osvajačkim pohodima.

Savjet: Oko 5. u mjesecu zamjerit će vam se nečije ponašanje. Budite iskreni.

Foto: 123RF

Djevica

Pred vama je razdoblje u kojem se bavite svojim vrijednostima, financijama i pitanjem koliko cijenite ono što imate. Retrogradni Merkur i Venera vraćaju vas na stare razgovore, dogovore i odnose sa svojim bližnjima, tražeći da neke stvari sagledate iz drugoga kuta.

Posao Neki poslovi mogu se vratiti na doradu, a za konačne odluke dobro je ostaviti malo više vremena. Ne morate sve pokrenuti odmah. Povlačenje korak unatrag može vam pomoći da bolje procijenite što se isplati zadržati, a što promijeniti.

Ljubav Možete biti osjetljiviji na riječi i ponašanje druge osobe, pa ne donosite zaključke prebrzo. Dajte jednom vama važnom odnosu vremena da pokaže svoju stvarnu vrijednost i nemojte zanemariti ono što vam intuicija govori.

Zdravlje Mars i Jupiter u Lavu usmjeravaju energiju prema unutra. Potrebno vam je više mira, odmora i prostora za sebe kako biste jasnije čuli vlastite potrebe.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: U prilici ste doznati nešto što će vam baciti novo svjetlo na jednu za vas važnu emotivnu situaciju. Sve se odvija u danima oko 7. listopada.

Savjet: Na pun Mjesec 26. listopada budite oprezniji u prometu i komunikaciji.

Vaga

Vladavina vašeg znaka pokazuje vam novi put i nove mogućnosti koje donose ispunjenje, ponajviše na osobnom planu. No retrogradno kretanje Venere traži da još jednom pogledate unatrag prije konačne odluke.

Posao Neki odnosi, dogovori ili financijske teme mogu se vratiti na preispitivanje, osobito ako ranije nešto nije bilo do kraja razjašnjeno. Ovo nije mjesec u kojem se preporučuju velika ulaganja ili važnije poslovne promjene.

Ljubav U ljubavi ćete jasnije osjećati što želite, ali i koliko ste spremni dati za odnos koji vam je važan. Mogu se vratiti neka stara osjećanja ili pitanja vezana uz vrijednost, sigurnost i povjerenje. Nešto se pokazuje na nove načine.

Zdravlje Osjetljivost na stres može biti izraženija, osobito ako dugo potiskujete ono što vas opterećuje ili pokušavate održati mir pod svaku cijenu. Održite ravnotežu između aktivnosti i odmora.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Dan prije mladog Mjeseca u vašem znaku, 9. listopada, ususret vam ide nešto što će razbuditi vaše osjećaje, možda vas i iznenaditi.

Savjet: Nemojte 4. listopada ustrajati na onome što ne ide.

Škorpion

Listopad vam donosi potrebu da zastanete, vratite se na neke stare teme i dobro razmislite prije nego što donesete važne odluke. Na poslu se pojačavaju ambicije i pritisci, pa će biti važno ne preuzeti više nego što možete ostvariti.

Posao Možete preuzeti previše obveza, ući u sukob s nadređenima ili pretjerano forsirati ostvarenje jednog profesionalnog cilja. Istodobno se mogu otvoriti velike poslovne prilike, ali zahtijevaju dobru procjenu i kontrolu pretjerivanja.

Ljubav Mogu se ponovno otvoriti neke stare priče, razgovori ili osjećaji koje ste mislili da ste ostavili iza sebe. Ako ste u odnosu, neke će teme tražiti iskren razgovor i novo definiranje odnosa, a slobodni Škorpioni mogu ponovno susresti osobu iz prošlosti.

Zdravlje Zbog pojačanog tempa možete osjećati umor, napetost i manjak energije, osobito ako dugo potiskujete stres. Kontrolirajte tlak, a masažom otklonite bolove u leđima.

Foto: 123RF

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: 14. listopada dobar je dan za financijske dogovore, kupnju nečega što vam je potrebno ili za odluku koja jača osjećaj vlastite vrijednosti.

Savjet: Početkom mjeseca nemojte reagirati impulzivno ni na poslu ni u odnosima.

Strijelac

Pred vama je mjesec koji donosi širenje vidika, nova iskustva i potrebu da izađete iz samonametnutih ograničenja. Ipak, neke ćete odluke donositi sporije jer će se u pozadini odvijati proces preispitivanja i zatvaranja starih priča.

Posao Mars i Jupiter u Lavu predstavljaju povoljne okolnosti za učenje, putovanja i kontakte s inozemstvom. Dobro je vrijeme za pokretanje onoga što vam može otvoriti nove mogućnosti, osobito ako je povezano s edukacijom ili radom s ljudima iz drugih sredina.

Ljubav Retrogradna Venera i Merkur u 12. kući vraćaju vas prema osjećajima koje možda niste do kraja osvijestili ili izgovorili. Moguće je javljanje osobe iz prošlosti, tajna simpatija ili potreba da se prije novog početka raščisti nešto što još nosite u sebi.

Zdravlje Uz podršku Marsa i Jupitera imat ćete dovoljno energije i hrabrosti, no prije nego što pojurite u novu avanturu, provjerite jeste li potpuno spremni.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Mjesec u vašem znaku 15. listopada donosi više energije, optimizma i osjećaja da ponovno imate stvari pod svojom kontrolom.

Savjet: Kad Merkur krene unatrag, 24. 10., odnosi traže novi pristup i strpljenje.

Foto: 123RF

Jarac

Pred vama je mjesec u kojem se istodobno otvaraju važne poslovne mogućnosti i dublje osobne teme. Posebno ćete se baviti novcem, investicijama, zajedničkim financijama, a u odnosima bit će ključno pitanje povjerenja.

Posao Mogući su važni razgovori s nadređenima, nove odgovornosti ili prilika da se profesionalno istaknete, dok retrogradni Merkur i Venera traže da ponovno razmotrite isplativost nekih suradnji i vama važne poslovne kontakte.

Ljubav Retrogradna Venera i Merkur u 11. kući vraćaju u fokus stare ljubavne priče, prijateljstva i odnose koji su ostali nedorečeni. Netko iz prošlosti može se ponovno pojaviti, a u postojećem odnosu možete preispitivati zajedničke planove.

Zdravlje Obratite pažnju na regeneraciju organizma, hormone i seksualno zdravlje te ne zanemarujte simptome koji se ponavljaju.

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: Mjesec u vašem znaku 18. listopada donosi razjašnjavanje onoga što vas je posljednjih dana opterećivalo. Dobar je dan za odluke i razgovore.

Savjet: 4. listopada nešto ne ide po planu, držite fokus i samo smireno.

Vodenjak

Očekuje vas mjesec važnih susreta, dogovora i odluka koje mogu utjecati na vaše daljnje planove. No možda će sve ići sporije od željenog. Naglasak je na odnosima s drugima, poslovnim ciljevima i prilikama koje dolaze kroz druge gradove.

Posao Očekuje vas dosta razgovora, preispitivanja postojećih planova te uspostavljanja zanemarenih poslovnih kontakata koji bi vam sad mogli biti korisni. Prije nego što donesete važne odluke, dobro razmislite.

Ljubav Mars i Jupiter u 7. kući snažno aktiviraju partnerske odnose, pa postojeća veza može ući u dinamičniju fazu, a slobodni mogu upoznati osobu koja će privući njihovu pažnju. Ipak, pazite da snažnu privlačnost ne zamijenite za stvarnu kompatibilnost.

Zdravlje Pojačana aktivnost može donijeti napetost i iscrpljenost, osobito ako stalno morate usklađivati vlastite potrebe s tuđima. Obratite pažnju na zdravlje reproduktivnih organa.

Foto: 123RF

Ocjena mjeseca: 3

Najsretniji dani: Okolnosti na 22. listopada donose osjećaj zadovoljstva kroz novac, posao i ono što vam je važno. Dobar je dan za financijske dogovore.

Savjet: 12. u mjesecu ne ulazite u rasprave samo da biste dokazali da ste u pravu.

Ribe

Ovog mjeseca želite napraviti više reda u životu i jasnije odrediti što vam je važno, a što vam više nije potrebno. Puno toga odvijat će se neplanirano, pa ćete neke odluke i stavove mijenjati u posljednji tren, osobito po pitanju odnosa.

Posao Planetarne okolnosti upućuju na puno aktivnosti, posla i novih prilika kroz svakodnevne obveze. Možete proširiti posao ili dobiti više odgovornosti, ali pazite da zbog nedostatka umjerenosti ne preuzmete više nego što možete odraditi.

Ljubav Merkur i Venera u 9. kući otvaraju mogućnost ljubavi kroz putovanje, učenje ili kontakt s osobom iz druge sredine. Retrogradno kretanje ipak vraća neke stare razgovore i osjećaje, pa se prije novog početka može dogoditi povratak na nešto iz prošlosti.

Zdravlje Naglašena kuća zdravlja traži veći fokus na svakodnevne navike i način na koji trošite energiju. Osjetljiviji mogu biti probava, crijeva i stopala.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Nešto se dobro može odviti oko 22. u mjesecu. Intuicija vam pokazuje pravi put. Osjećate i vidite više od onoga što vam je rečeno.

Savjet: 1. u mjesecu ne ulazite u prepirku s osobom koja je ljutita.