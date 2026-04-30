Mjesečni horoskop za svibanj: Ovnu se pojačavaju strasti, Blizanac će se proljepšati...

Ovan

Svibanjski tranziti vode vas prema ostvarenju materijalnih i financijskih želja, te naglašavaju vašu hrabrost i odlučnost u poduzimanju. Ljubavni život mogao bi donijeti nova iskustva koja će vas probuditi, a kraj mjeseca kraće putovanje.

Posao - U prilici ste donijeti važne odluke kojima dugoročno možete poboljšati i stabilizirati svoju financijsku situaciju. Period je povoljan za ulaganja ili veću zaradu. Sada ste vi onaj koji vodi i predvodi. Samopouzdanje vam je na zavidnoj razini.

Ljubav - Ljubavni život donosi uzbuđenja, osobito kroz prvu polovinu mjeseca. Slučajan susret, poruka ili poziv dovode do buđenja privlačnosti. Zajedničko putovanje s partnerom aktivira strast. No u zadnjim danima svibnja suočavate se s jednim ograničenjem.

Zdravlje - I dok vas Mars tjera u akciju i osnažuje energijom, Saturn u vašem znaku traži više smirenosti i strpljenja. Pripazite na oči, zube i glavu općenito.

Ocjena mjeseca: 4/5

Najsretniji dani: Mladi Mjesec u znaku Bika, 16. svibnja omogućuje vam da donesete promišljene i dugoročno dobre odluke vezane uz novac.

Savjet: Čuvajte se pretjerivanja i rizika, osobito oko 4. svibnja.

Bik

Sunce i Merkur u vašem znaku jačaju vašu osobnost i moć uvjeravanja. Fokus je na redefiniranju vlastitih ciljeva, dok kraj mjeseca prebacuje fokus na materijalizaciju ideja. Vaša praktičnost sada postaje vaš najjači adut u ostvarenju ambicija.

Posao - Uz podršku Merkura do 17. svibnja, jasno izražavate svoje ambicije i lako sklapate nove dogovore. Druga polovina mjeseca, ulaskom Sunca i Merkura Blizance, otvara vrata za konkretne pregovore o povišici ili novim izvorima prihoda.

Ljubav - Pun Mjesec u Škorpionu na samom početku mjeseca donosi kulminaciju emocija. Tajne mogu isplivati na površinu. Slobodni Bikovi u prvoj polovini mjeseca zrače posebnom privlačnošću, dok kraj svibnja donosi jedno ne vaš ugodno suočavanje.

Zdravlje - Energija vam je u usponu zahvaljujući Suncu u vašem znaku. Pripazite na grlo. Potrebno vam je više boravka u prirodi kako biste se pročistili od stresa i napetosti.

Najsretniji dani: Mladi Mjesec u vašem znaku 16. svibnja omogućuje vam da nešto okončate i odahnete. Problemi su sada iza vas.

Savjet: Iskoristite prisutnost Merkura u svom znaku da kažete ono što dugo prešućujete.

Ocjena mjeseca: 5

Blizanci

Dok Sunce i Merkur u Biku traže povlačenje i analizu, prisutnost Venere i dolazak Urana u vaš znak bude u vama želju za slobodom, ljubavlju i originalnošću. Kraj mjeseca donosi vam potpunu kontrolu nad situacijom i priliku za novi početak.

Posao - Prvi dio mjeseca idealan je za rad "iza kulisa" i planiranje budućih projekata. Od 17. svibnja, kada Merkur uđe u vaš znak, postajete iznimno rječiti i uvjerljivi, što je savršen trenutak za početak i dogovaranje novih poslova.

Ljubav - Venera u vašem znaku do 19. svibnja čini vas miljenikom zodijaka, šarmantni ste i lako privlačite pažnju. Ovo je period romantike, novih ljubavi i ugodnih druženja. Krajem mjeseca pojavit će se jedna nedoumica.

Zdravlje - Kroz prvu polovinu mjeseca osjećat ćete veću potrebu za odmorom, no Venera u vašem znaku stalno vas vuče među ljude. Proljepšat ćete se.

Ocjena mjeseca: 5

Najsretniji dani: U danima oko 26. svibnja dobit ćete jedno odobrenje koje će vam omogućiti da ostvarite ono što jako želite.

Savjet: Ne žurite s odlukama 1. svibnja, ništa neće pobjeći

Rak

Dok vam boravak Sunca i Merkura u 11. kući do 17. u mjesecu, otvara prostor za suradnju, razmjenu ideja i povezivanje s drugima, njihov kasniji prelazak u 12. kuću, uz prisutnost Venere, postupno vas povlači prema unutra.

Posao - Mars u vašem 10. polju donosi snažan val energije, motivacije i želje za postignućem. Ovo je razdoblje u kojem možete napraviti konkretne pomake i ostaviti dojam, no važno je kako tu energiju kanalizirate. Oprez u odnosu s autoritetima.

Ljubav - Ljubavna priča dobiva na važnosti kada Venera ulazi u vaš znak (19.5.) i pojačava vašu privlačnost. Ipak, njezini kontakti s Neptunom i Saturnom donose izazove: između idealizacije i stvarnosti. Možete se naći u situaciji da nekoga vidite kroz

ružičaste naočale.

Zdravlje - Tijelo može reagirati na preopterećenje, osobito kroz probavni sustav ili poteškoće sa snom. Mars pojačava tempo, pa je ključno da svjesno uvedete trenutke regeneracije.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Dogovor oko jednog putovanja oko 23. u mjesecu donijet će vam puno radosti i nade da će se nešto poboljšati u vašem životu.

Savjet: Djelujte iz mira (12. svibnja) , ne iz moranja i napetosti.

Lav

Uz Sunce i Merkur u vašem 10. polju, postajete primijećeni u javnosti, kao i ono što govorite, dok kasniji prijelaz u 11. polje širi vaše horizonte kroz prijateljstva i timski rad. Vaša hrabrost u iznošenju ideja dolazi do punog izražaja.

Posao - Sunce u polju karijere daje vam autoritet, pa ste vi oni koji predvode važne projekte. Druga polovina mjeseca donosi plodnu suradnju s kolegama i mogućnost ostvarenja dugoročnih ciljeva kroz podršku utjecajnih ljudi.

Ljubav - Venera u Blizancima donosi vam želju za avanturom i novim iskustvima, moguće čak i s osobom koja nije iz vašeg mjesta boravka. Slučajan susret ili poziv na putovanje može probuditi uspavane strasti. Krajem mjeseca otkriva se jedna tajna.

Zdravlje - Moguć je stres zbog osjećaja odgovornosti. Pripazite na kralježnicu, srce i koljena. Krajem mjeseca usporite tempo i priuštite si više opuštanja uz hobije koji vas vesele.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Poziv ili prijedlog koji vam dolazi oko 22. u mjesecu izbrisat će neka loša sjećanja i potaknuti vas na ostvarenje planova.

Savjet: Oko 28. u mjesecu suzdržite se od svađa.

Djevica

Svibanjski tranziti otvaraju vam nove vidike i potiču vas na učenje i širenje spoznaja. Udrugoj polovini mjeseca povećava se obim odgovornosti i svakodnevnih obaveza. Budite smotreniji u komunikaciji u odnosu s autoritetima.

Posao - Venera u Blizancima donosi vam mogućnost napredovanja kroz šarm i diplomaciju. Ovo je dobar period za napredak. Ipak, Mars u Ovnu upozorava na oprez s tuđim novcem, porezima ili kreditima. Izbjegavajte nepotrebne financijske rizike.

Ljubav - Venera na vrhu horoskopa može donijeti privlačnost prema nekome tko je uspješan ili poznat. Mars u polju strasti budi intenzivne emocije, no pripazite da se ta energija ne pretvori u posesivnost. Potkraj mjeseca čut ćete nešto što će promijeniti

vaše mišljenje.

Zdravlje - Pripazite na sinuse i općenito dišni sustav. Mogući su i neki upalni procesi, no samo ako već duže vrijeme zanemarujete sebe i svoje zdravlje.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Primit ćete poziv ili podršku od osobe koja će vam pokazati izlaz iz situacije koja će vas mučiti, a sve se odvija oko 11. svibnja.

Savjet: Ne ulazite u rasprave bez ishoda (31. svibanj)

Vaga

U prvoj polovini mjeseca rješavate neka imovinska pitanja, kao i sve što je vezane uz poreze ili osiguranja. U drugoj polovini mjeseca imate više energije i fokusa, pa lakše dolazite do onoga što vam treba i što vam je bitno.

Posao - U prilici ste dogovoriti neku suradnju ili pronaći financijsko rješenje koje će pokrenuti ostvarenje planova u drugoj polovini mjeseca kada su povoljno naglašena putovanja, učenje, kao i poslovni kontakti s inozemstvom.

Ljubav - Mars u u polju partnerstva donosi snažnu kemiju, ali i povremene napetosti u odnosima. Venera u Blizancima budi romantiku kroz putovanja ili mentalnu povezanost. Moguć je susret s osobom koja dijeli vaše vrijednosti, no krajem mjeseca se predomišljate.

Zdravlje - Balans je ključan – Mars vas gura naprijed, dok Saturn traži usporavanje. Obratite pažnju na stres koji može 'sjesti' na leđa ili donijeti smetnje u području bokova.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Nešto se raspliće na neočekivane načine oko 26. u mjesecu. Pozvani ste izraziti svoje mišljenje. Netko će vam ukazati poštovanje.

Savjet: Suzdržite se od impulzivnih troškova 1. svibnja.

Škorpion

Svibanj vam donosi važne lekcije o odnosima i povjerenju. Fokus je na ljudima s kojima ste najbliži, bilo privatno ili poslovno, dok drugi dio mjeseca traži od vas da se posvetite u rješavanju pitanja vezanim uz ulaganja, intimnost i resurse drugih ljudi.

Posao - U prilici ste potpisati ugovore ili sklopiti saveze koji će dugoročno stabilizirati vašu financijsku situaciju. Prvi dio mjeseca idealan je za pregovore 'oči u oči', dok se u drugoj polovini bavite rješavanjem nekih zaostataka koji vas koče u napredovanju.

Ljubav - Slučajan susret s osobom koja vam je slična ili neočekivani prijedlog partnera probudit će u vama snažnu privlačnost. Zajednički planovi o budućnosti aktiviraju strast. No, u zadnjim danima svibnja netko od vas dvoje će morati pokazati više ozbiljnosti.

Zdravlje - Pripazite na reproduktivne organe i vratni dio kralješnice. Ne ignorirajte sitne signale koje vam šalju zubi ili oči.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: U vrijeme mladog Mjeseca koji se 16.5. odvija u vašoj sedmoj kući, doći će do važne odluke vezane uz suradnju. Nešto se zaključuje.

Savjet: Čuvajte se nepotrebnih rizika s novcem 28. svibnja.

Strijelac

Dok se borite s gomilom obaveza i sitnica koje vam kradu vrijeme, u vama tinja snažna potreba za zabavom i uživanjem. Kraj mjeseca donosi važne razgovore s poslovnim ili bračnim partnerom koji mogu promijeniti smjer vašeg kretanja.

Posao - Prvi dio mjeseca fokus je na radu i kolegama, dok druga polovina donosi važne dogovore s drugima. Sada vi predlažete rješenja, a vaša sposobnost da brzo reagirate na probleme donosi vam bodove kod nadređenih.

Ljubav - Ljubavni život donosi prava uzbuđenja jer ste prepuni inicijative i hrabrosti. Ako ste slobodni, jedan slučajan susret u izlasku ili kroz sportsku aktivnost mogao bi zapaliti iskru privlačnosti. U dugim vezama može se probuditi strast.

Zdravlje - Pazite da ne pretjerate i ne precijenite svoje fizičke mogućnosti. Pripazite na ramena, ruke ili sitne ozljede povezane s kretanje.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: Vaša radna disciplina donosi konkretan financijski rezultat ili pohvalu koju ste dugo čekali. U danima oko 14. svibnja imat ćete razloga za zadovoljstvo.

Savjet: Ne trošite energiju na dokazivanje drugima 23. i 24. u mjesecu.

Jarac

Mjesec započinjete fokusirani na uživanje, izlaske i kreativnost, no kraj svibnja vas brzo vraća u realnost radnih obaveza. Vaša odlučnost pomaže vam da presiječete situacije koje vas usporavaju, bilo u domu ili na poslu.

Posao - U prilici ste donijeti važne odluke o projektima koje ste dugo planirali. Druga polovina mjeseca donosi puno više posla i sitnih zadataka, ali i priliku da kroz bolju organizaciju stabilizirate svoje financije. Tražite li novi posao, sada je vrijeme za

zaokret.

Ljubav - Netko tko vam se sviđa mogao bi napokon povući konkretan potez. Ako ste u vezi, strast se budi kroz zajedničke planove, no krajem mjeseca suočavate se s ograničenjem zbog partnerovih ili vaših očekivanja. Netko koči promjenu.

Zdravlje - Saturn i Mars u Ovnu traže da ne zanemarujete zglobove i koljena. Pripazite na oči i redovit san. Krećite se, ali sporije.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 15. svibnja, kada vam planovi vezani uz kreativni rad, ljubav ili djecu donose veliko zadovoljstvo i mir.

Savjet: Naučite delegirati obaveze (30.5.)kako biste sačuvali energiju za privatni život.

Vodenjak

Svibanj počinjete posvećeni domu i obitelji, ali se ubrzo pretvarate u glavnu zvijezdu svakog društva. Vaša komunikacija je britka i brza, što vam pomaže da raščistite nesporazume iz prošlosti i hrabro krenete u nove avanture.

Posao - U prilici ste dovršiti važne dogovore vezane uz nekretnine ili rad od kuće. Druga polovina mjeseca budi vašu kreativnost, pa predlažete inovativna rješenja. Samopouzdanje vam pomaže da se izborite za bolju poziciju i bolje uvjete.

Ljubav - Slučajan susret ili poziv na zabavu budi staru strast ili donosi potpuno novu osobu u vaš život. Uživate u pažnji, no u zadnjim danima svibnja suočavate se s jednim izazovom koje zahtijeva da se uozbiljite i odredite prioritete.

Zdravlje - Puni ste energije i stalno u pokretu, ali pripazite na prevelik apetit i smetnje u grlu ili vratu. Naglašena aktivnost može donijeti prolazni nemir.

Ocjena mjeseca: 3/4

Najsretniji dani: Oko 17. i 18. svibnja nešto se pokazuje na neočekivane načine. Možda ćete se naći usred flerta koji niste planirali.

Savjet: Vaše riječi mogu povrijediti 6. i 7. svibnja.

Ribe

Svibanj vam donosi nova iskustva kroz razgovore, sastanke i rješavanje obiteljskih pitanja. Prvi dio mjeseca ste u pokretu, dok se kasnije povlačite u sigurnost doma. Vaša hrabrost sada se očituje u borbi za financijsku neovisnost i stabilnost.

Posao - U prilici ste donijeti važne odluke o ulaganju u dom ili privatni posao. Fokusirani ste na konkretnu zaradu i pregovore oko budžeta. Samopouzdanje vam raste jer vaši napori napokon donose plodove i osjećaj sigurnosti.

Ljubav - Zajedničko uređenje doma ili veselo obiteljsko druženje aktivira povezivanje s partnerom. Slučajan susret preko poznanika mogao bi vas probuditi, no krajem mjeseca obiteljske obaveze udaljuju vas od ljubavnih planova.

Zdravlje - Izbjegavajte podizanje teških tereta i budite oprezniji u kretanju i planiranju, osobito u drugoj polovini mjeseca.

Ocjena mjeseca: 4

Najsretniji dani: 13. svibnja – obavijesti o novcu donose prijeko potreban mir i omogućuju vam da riješite neke financijske zaostatke.

Savjet: Na pun Mjesec 31. svibnja preuzmite odgovornost i zaštitite ono što vam je

bitno.