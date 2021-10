Moja sestra Anna ima 22 godine i izraženi autizam, uglavnom ne priča, osim u krugu obitelji. Ona ne shvaća granice, a kad sam roditeljima spomenula zabrinutost zbog toga, nazvali su mene bolesnom. Bilo mi je jako teško isključiti je s vjenčanja, ali nisam imala izbora. Udajem se za tri mjeseca, a vjenčanje će biti jednostavno, ništa skupo, rekla je neimenovana buduća mladenka (22) iz SAD-a.

Kaže kako se autističnoj sestri jako sviđa njezin zaručnik Michael i svaki put ga želi poljubiti kad ga ugleda. Hvata ga za ruke i loše reagira kad joj ne dopuštaju takvo ponašanje i brane joj da mu se približava. Pokušavali su joj objasniti da ne može 'skakati' na njega čim se pojavi, ali ona to ne shvaća, ne vidi ništa loše u tome.

Kad je buduća mladenka rekla roditeljima da je neće pozvati na vjenčanje, oni su je nazvali sebičnom i bezosjećajnom. Čak su išli toliko daleko da su komentirali kako je na prvo mjesto stavila 'nekog muškarca umjesto vlastite sestre'.

- Pitali su me kako mogu očekivati da će se oni složiti s tim. Rekli su da sam sebična, da Anna ima poremećaj i možda nikad neće iskusiti vlastito vjenčanje. Rekli su da ja imam Michaela koji će biti uz mene vjerojatno do kraja života, dok ona nema nikoga te da bismo trebali imati malo više razumijevanja - ispričala je.

Nakon nekog vremena roditelji su je nazvali i rekli da ni oni neće prisustvovati vjenčanju te da više ne dovodi Michaela u njihovu kuću, da je tako najbolje.

- Rekli su mi da je normalno da Anna želi ljubiti i grliti Michaela, da je to normalno za ženu njezinih godina te da ona ne razumije što njezini osjećaji znače. Predložila sam im da Anna prati vjenčanje putem weba na što su oni kazali kako nisam fer, jer Anna zaslužuje biti tamo i pratiti sve uživo - dodala je.

- Čak sam predložila da mi platimo nekog stručnog tko bi bio uz nju taj dan kako bi oni mogli doći na vjenčanje, no počeli su me ispitivati: 'Što bi napravila s njom da mi umremo?'. Sve se zakuhalo kad sam im odgovorila da Anna nije moja odgovornost i ne mogu je cijeli život vuči za sobom. Rekla sam im kako više ne želim stavljati svoj život po strani kako bi ona uvijek bila na prvom mjestu. Radila sam to do svoje 18 godine. Bilo je sve u redu dok Anna nije upoznala Michaela - nastavila je.

Priznaje kako ju je malo strah što je u stanju napraviti njihovoj djeci jednog dana kad ih budu imali. Spomenula je to i roditeljima, no oni nisu imali razumijevanja.

- Poslali su mi poruku da ih više ne kontaktiram 'sve dok ne budem bila spremna učiniti pravu stvar' - rekla je.

'Odgovornost roditelja je da osiguraju poštivanje granica'

Komentari na njezinu objavu na Redditu bili su uglavnom puni podrške i zgražanja što njezini roditelji nisu poduzeli više kako bi spriječili da se Michael osjeća neugodno u Anninoj blizini.

- Trebali su ti kao mladenki dopustiti da taj dan Michaela imaš samo za sebe - napisao je netko.

Bilo je i komentara ljudi koji imaju iskustva s autističnim osobama.

'Poučavanje djeteta s autizmom nekim granicama ponekad je nemoguće. Odgovornost roditelja je da osiguraju poštivanje tih granica.'

'Imam sina s autizmom i stotinu puta sam morala odbiti pozive samo zato što sam znala da to nije idealno okruženje za učenje nekih vještina. Radit ćemo na tome u neko drugo vrijeme i na nekom drugom mjestu i nadam se da ćemo sljedeći put moći prihvatiti neki poziv. Nikad ne bih dovela sina u situaciju za koju znam da će loše završiti i očekivala od drugih da se nose s tim.'

- Znam da moja sestra nije zločesta osoba, ona je ljudsko biće s emocijama, ona nije statistika. Ne želim čitati nikakve loše komentare o njoj, molim vas, suzdržite se od toga - napisala je na kraju nakon što su neki njezinu sestru negativno komentirali ne shvaćajući da ima poremećaj nad kojim nema utjecaj, prenosi Daily Mail.