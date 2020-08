Mladi sve skloniji rizičnim ponašanjima

Istraživanje Centra za kontrolu i prevenciju bolesti u SAD-u pokazalo da mladi Amerikanci češće imaju seks bez zaštite, te više konzumiraju alkohol i opojna sredstva nego ranije generacije

<p>Tinejdžeri koriste kondom kao zaštitu tek u 50 posto odnosa, ne vezuju uvijek sigurnosni pojas u automobilu, više od trećine njih priznaje da pišu poruke tijekom vožnje, a trećina puši e-cigarete, pokazalo je godišnje istraživanje američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC). </p><p>CDC svake dvije godine prikuplja podatke nacionalno reprezentativnog uzorka učenika javnih i privatnih srednjoškolaca, od 9. do 12. razreda, u svih 50 država i Distriktu Kolumbija. To je dio sustava nadzora nad ponašanjem mladih prema rizicima, koji je započeo 1990., praćenjem ponašanja mladih kad je riječ o uporabi duhana, alkohola i droga, nezdravoj prehrani i nedostatku vježbanja te vezano uz seksualne aktivnosti koje dovode do neželjene trudnoće i spolno prenosivih infekcija.</p><h2>Visoki rizik od trudnoće</h2><p>Više od 27 posto srednjoškolaca u SAD-u reklo je da su bili seksualno aktivni u posljednja tri mjeseca. Gotovo 90 posto njih reklo je da je koristilo kondom ili primarnu kontracepcijsku metodu pri posljednjem seksualnom odnosu.</p><p>Kondomi su bili najpopularniji kontraceptiv, no čak petina tinejdžera štitila se samo metodom 'povlačenja prije ejakulacije', koja je vrlo neučinkovita, ili su izjavili da uopće ne koriste kontracepciju. </p><p>Stopa nataliteta među tinejdžerima u SAD-u ostaje mnogo viša od stope u sličnim zapadno-industrijaliziranim zemljama, pa je zaključak studije da odgajatelje treba ohrabriti da pojačaju napore na poboljšanju upotrebe kondoma i kontracepcije među tinejdžerima.</p><h2>Visoki rizik od spolno prenosivih bolesti</h2><p>Samo polovica seksualno aktivnih učenika prijavila je upotrebu kondoma pri posljednjem seksualnom odnosu, što je zabrinjavajuće zbog visokog rizika od spolno prenosivih bolesti među njima, navodi se u izvještaju.</p><p>Štoviše, adolescenti i mladi odrasli čine više od 50 posto novih dijagnoza seksualno prenosivih infekcija, unatoč tome što čine samo oko 25 posto seksualno aktivne populacije, upozorava pedijatrica dr. Laura Grubb, autorica novih smjernica američke Akademije za pedijatriju o zaštiti adolescenata tijekom seksa, koje su objavljene prošlog mjeseca u časopisu Pediatrics. Oni čine i jednu od pet svih novih dijagnoza HIV-a (humanog imunodeficijencije) u SAD-u, pokazuju podaci CDC-a.</p><p>Pritom u CDC upozoravaju kako klasični kondomi štite od trudnoće, ali nisu apsolutna zaštita od spolno prenosivih bolesti. Unatoč tome, stručnjaci se zalažu da se adolescentima takva vrsta zaštite učini dostupnijom, jer nema dokaza da ih dostupnost čini seksualno aktivnijima. </p><p>Zapravo, sveobuhvatno obrazovanje utemeljeno na dokazima o seksualnosti dovodi do toga da adolescenti odgađaju seksualnu aktivnost te koriste kontracepciju i u prvom seksu te u konačnici imaju manje seksualnih partnera u mladoj dobi - ističe dr. Grabb. </p><h2>Udvostručen broj pušača</h2><p>Gotovo trećina anketiranih učenika (32,7 posto) izjavila je da su tijekom 2019. pušili e-cigarete, unatoč naporima obrazovnog sustava da se djeci ukaže na štetnost te navike. To je nevjerojatno povećanje sa 13,2 posto u 2017. godini, upozorava Harold Wimmer, predsjednik i izvršni direktor Američke udruge pulmologa. </p><p>Samo 6 posto tinejdžera prijavilo je pušenje klasičnih cigareta; gotovo 6 posto je reklo da puši cigare. Dramatičan porast vapinga kod mladih doveo je do gotovo udvostručenja ukupne uporabe duhanskih proizvoda među srednjoškolcima sa 19,5 posto u 2017. na 36,5 posto u 2019.", upozorava Wimmer.</p><p>Prema nedavnom istraživanju, gotovo polovica tinejdžera izjavila je da ozbiljno razmišljaju o odustajanju, dok je gotovo 25 posto njih reklo da je pokušalo odustati, ali nije uspjelo. Stručnjaci ističu kako će njima to sigurno biti teže nego odraslima, jer je mozak u razvoju osjetljiviji od zrelih mozgova odraslih. Zato su tinejdžeri izloženi velikom riziku od nikotinske ovisnosti. A to je sada još više zabrinjavajuće jer ljudi koji su ovisni o nikotinu imaju veći rizik od komplikacija od Covid-19, upozorava se u izvješću.</p><p>Uprava za hranu i lijekove (FDA) ima jedinstvenu priliku preokrenuti taj skok kod mladih, tako da uskrati nekim proizvodima dozvolu za tržište, a države da pokrenu donošenje zakona kojima se zabranjuje prodaja aromatiziranih duhanskih proizvoda, kaže Wimmer. </p><h2>Zlouporaba opojnih sredstava</h2><p>Gotovo 30 posto anketiranih učenika izjavilo je da su lani pili alkohol, dok 3,7 posto njih priznaje da si bili pijani (pet ili više pića odjednom za muškarca ili četiri ili više pića odjednom za ženu). Gotovo 22 posto tinejdžera kaže da povremeno puši opojna sredstva, a više od 7 posto trenutno zloupotrebljavaju opioide na recept. Svaki sedmi srednjoškolac rekao je da je zloupotrijebio opioid na recept barem jednom u životu.</p><h2>Opasnosti u vožnji</h2><p>Djeca su također riskirala na cestama. Tijekom 2019. čak 43 posto američkih srednjoškolaca reklo je da nisu uvijek zavezali sigurnosni pojas dok su se vozili u automobilu, ili dok je netko drugi vozio. Gotovo 17 posto se vozilo u automobilu s vozačem koji je pio u posljednjih 30 dana prije istraživanja. Od 60 posto njih koji su vozili prošlog mjeseca, 5,4 posto ih je popilo piće prije nego što su sjeli za volan.</p><p>Gotovo 40 posto tinejdžera priznalo je da šalje e-poštu ili sms poruke tijekom vožnje. Istodobno, prometne nesreće 2018. godine bili su vodeći uzrok smrti među tinejdžerima.</p><h2>Samoubojstvo i nasilje</h2><p>Dodatak izvješću o CDC-u osvrnuo se na rizike samoubojstava među tinejdžerima. Ustanovilo se da je kod tinejdžera koji pripadaju LGTB zajednici veći rizik od samoubojstava od onoga kod heteroseksualnih vršnjaka. Oko 23 posto njih reklo je da je pokušalo samoubojstvo u odnosu na 5 posto heteroseksualnih učenika. Nasilje je također bilo problem: Trećina LGBTQ djece prijavila je zlostavljanje, u usporedbi sa 17 posto kod heteroseksualnih učenika.</p><p>Dječaci su prijavili znatno veći broj situacija u kojima su im vršnjaci u školi prijetili ili ih povrijedili oružjem. Gotovo 12 posto njih 2015. reklo je da im je prijetila takva opasnost; za razliku od 16 posto tijekom 2019. godine. Stope nasilja ostale su uglavnom iste, donosi <a href="https://us.cnn.com/2020/08/21/health/teens-unsafe-behavior-health-risks-wellness/index.html">CNN.</a> </p>