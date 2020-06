Mladi Amerikanci sve se manje seksaju, ali - nije kriva korona

<p>Mlađi muškarci u SAD-u manje su se seksali u periodu od 2000. do 2018. godine prema istraživačima Sveučilišta San Diego koji su proučili podatke anketa u odnosu na prijašnje generacije. Odgađanje odlaska od kuće, kasnije odrastanje i digitalizacija bi mogla biti razlog tome. </p><p>Psiholozi su analizirali podatke promatrajući učestalost seksualnih odnosa i broj seksualnih partnera, a na pitanja je odgovaralo više od 4000 muškaraca i 5000 žena.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Redoviti seks dobar je za zdravlje</p><p>Muškarci koji su bili nezaposleni ili su imali manja primanja bili su seksualno neaktivniji, otkrili su psiholozi. Postotak seksualno neaktivnih muškaraca od 18 do 24 godine povećao se s 18,9 posto između 2000. i 2002. te za čak 30,9% između 2016. i 2018. godine. </p><p>Žene u dobi od 25 do 34 godine također su se manje seksale, rekli su istraživači u istraživanju objavljeno u petak u medicinskom časopisu JAMA Network Open. </p><p>Više je razloga takvog trenda, no smatra se da adolescenti i mladi danas kasnije odrastaju. To se odnosi i na drugačiji pristup prema ozbiljnim odnosima kao i na odgađanje potomstva. Istraživači su objasnili da trend polako 'raste', no nije objašnjeno zašto se seksualna aktivnost smanjila i kod starijih oženjenih ljudi, no smatra se da je na to najviše utjecala digitalizacija. </p><p>Iako bi društveni mediji i internetske stranice u teoriji trebali olakšati pronalaženje seksualnih partnera, upotreba mobilne tehnologije mogla bi loše utjecati na zadovoljstvo koje dolazi iz interakcije među ljudima, naveli su autori izvještaja, piše <a href="https://edition.cnn.com/2020/06/12/health/young-americans-less-sex-intl-scli-wellness/index.html" target="_blank">CNN. </a></p>