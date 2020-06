Većina ljudi tijekom izolacije bacila se na popravke oko kuće

Istraživanje provedeno za proizvođača električne opreme pokazalo je da su dvije trećine ljudi tijekom lock downa obavljale neke popravke oko kuće, no 70 posto njih nije bilo zadovoljno

<p>Većina ljudi koji su završili u izolaciji kod kuće primila se popravaka po kući koje je trebalo obaviti, a mnogi su odlučili obaviti te projekte sami, bez angažiranja profesionalaca. Na žalost, sedam od deset ljudi koji su se našli u toj situaciji kažu da projekti baš i nisu prošli onako kako su zamislili, a jedan od deset ispitanika priznao je da su nakon svega stvari izgledale i gore nego prije nego što su ih krenuli rješavati. </p><p>Pokazalo je to istraživanje koje je provela britanska agencija OnePoll, za naručitelja tvrtku Leviton, najvećeg proizvođača električnih žica i utičnica u američkoj državi New York. </p><p>Ljudi koji su se upustili u takve projekte u prosjeku odradili su tri popravka u kući, a za to su potrošili oko 4570 kuna. </p><p>Skoro 78 posto ispitanih kazalo je da je popis popravaka koje treba obaviti oko kuće porastao tijekom lock downa u odnosu na ono što su planirali prije, prenosi Southwest News Service (SWNS). Među njima je bilo i više stvari koje se baš i ne mogu uvrstiti u manje popravke ili nadogradnje. </p><p>Kod onih koji na kraju nisu bili zadovoljni obavljenim dogodile su se u prosjeku i do tri pogreške, a glavni je problem bila pogrešna montaža. Česti problem bilo je i to što su ljudi znali kupiti krive dijelove, ili su pretrpjeli i ozljede tijekom pokušaja da nešto poprave. </p><p>Među projektima koji su bili aktualni bilo je različitih - od pokušaja dogradnje kuće, mijenjanja pultova u kuhinji, ili kuhinjskih ormarića, preko nadogradnje nove rasvjete, ili zamjene, odnosno ugradnje sklopki i utičnica, pa do uređenja kupaonice i toaleta. Među odgovorima se našla i ugradnja tehnologije za organiziranje 'pametnog doma', prenosi <a href="https://www.foxnews.com/lifestyle/home-repairs-gone-wrong-lockdown">Fox News.</a> </p>