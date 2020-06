Mnogim ženama će mokraća ponekad slučajno iscuriti ako se previše smiju ili naglo zakašlju

Iako je riječ o vrlo učestalom problemu, žene se i dalje srame govoriti o slučajnim nezgodama kad im pobjegne malo mokraće. Komičarka Jenny Eclair kaže da tu nema razloga za sram

<p>Postoje mnogi razlozi zbog kojih će vam "malo pobjeći", a smijeh je najbolji od njih. Sjećam se da sam se u školi znala toliko smijati da sam morala rukama držati međunožje kako bih spriječila istjecanje mokraće - kaže<strong> Jenny Eclair </strong>za<a href="https://www.theguardian.com/the-last-taboo/2020/may/29/wetting-yourself-as-an-adult-is-the-stuff-of-nightmares-jenny-eclair-on-bladder-weakness"> TheGuardian.</a></p><p> </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako zvuči šest vrsta smijeha</p><p>Upravo je takvu situaciju jedanput potaknula djevojčica koja je stajala pored nje i glasno ispustila vjetar nakon što su učenici otpjevali himnu. Takav glasan smijeh očekuje i od svoje publike kad nastupa te se nada kako će vidjeti žene koje grčevito stišću noge ili se drže za međunožje kako se ne bi upiškile od smijeha.</p><p>- U stvarnom životu odraslih ljudi je ipak istjecanje mokraće noćna mora i bojite se da će vas proglasiti malom bebom ili djevojkom koja mora posuđivati gaćice jer se ne može kontrolirati. Sramota. No činjenica je da gubitak kontrole nad mjehurom može nastati iz niza razloga od toga da vam se žuri na WC, a vi ste zapeli pred kućom i ne možete pronaći ključ do toga da imate neko od brojnih medicinskih stanja koja utječu na mjehur - navodi Eclair ističući kako je iz nekog razloga ženska inkontinencija u odrasloj dobi i dalje tabu tema, iako nema stripa koji ne opisuje trudničke dane bez duhovite rečenice "Ne mogu se nakašljati, a da se ne upiškim".</p><p>- Prije nekoliko godina sam nastupala u showu Grumpy Old Women Live gdje sam govorila o menopauzi i tome kako sam bila na dječjem trampolinu i uhvatila me sila. Gledala sam publiku dok sam izgovarala rečenicu: "I samo 30 sekundi poslije sam se upiškila, slomila sam oba gležnja i jedna dojka mi je ispala iz grudnjaka". Sudeći po reakcijama, velik dio publike je to doživio i morali su ići kući kako bi se presvukli. Prema mojem iskustvu, sve dok su žene te koje imaju kontrolu nad šalom, možemo se smijati tom problemu - kazala je Eclair.</p><p>Kaže kako problem nastaje kad kontrolu nad ismijavanjem preuzmu mlađi ljudi, osobito muškarci, kako bi fizičke nedostatke učinili još krhkijima i na neki način sramotnima. S druge strane, za žene starije od 50 godina životna je stvarnost povremeno istjecanje mokraće. Kod većine je razlog u tome što su se zdjelični mišići opustili, a iako mnoge nikad neće koristiti uloške, druge ih stavljaju samo kako bi se osjećale sigurnije.</p><p>- Kao žena koja je često putovala s drugim izvođačicama, uvijek sam se čudila zašto one moraju stati na svakom odmorištu i ići na zahod svakih 20 minuta, a druge uspiju otrpjeti i put od 500 kilometara bez da im je sila. Činjenica je da se svaki mjehur razlikuje od čovjeka do čovjeka, pa neki sliče ogromnoj nogometnoj lopti, dok drugi, poput moje prijateljice Nine, imaju mjehur veličine naprstka. Nina ne uspije pogledati niti jedan show do kraja jer uvijek mora na zahod - nastavila je Eclair.</p><p>Za mnoge žene korisno je uvježbati mjehur, a neke će i nakon što su obavile malu nuždu ostati sjediti na toaletu još 30 sekundi kako bi iscijedile još nekoliko kapljica. Upravo je to najbolji savjet za sve koji pate od neželjenog curenja. Usporite i na WC-u posao odradite do kraja.</p><p>- Bog zna da su žene rođene s kompliciranim cijevima i kako starimo, poneka od njih svako toliko procuri. No znate što? Ako ne nosite metalnu opremu, nitko to ne mora znati. Naravno da bi starije žene prije umrle nego s nekim razgovarale o slabom mjehuru, sjajna je stvar što u 21. stoljeću ipak znamo da je riječ o učestalom problemu. Stoga, cure, upamtite. Inkontinencija nije moralna slabost, nije lijenost, nego životna činjenica za milijune žena u svijetu. Što god činile, nastavite se smijati i nemojte dopustiti da vam malo mokraće pokvari zabavu - poručila je za kraj.</p>