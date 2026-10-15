Moderna i tradicijska medicina: Evo od kojih 'čarobnih' biljaka su nastali moderni lijekovi

Narodna medicina i liječenje mijenjalo se tijekom stoljeća pod utjecajem vjerovanja, kulturnog okruženja te društvenih i ekonomskih prilika. U prošlosti kada je bilo jako malo školovanih liječnika, ljudi su se oslanjali na narodnu medicinu. Pritom se uzroke bolesti nije povezivalo samo sa stvarnim uzročnicima, već i s urocima, kletvama i mističnim silama, što je dovelo do oblikovanja specifičnih obrednih praksi karakterističnih za pojedine kulture. O različitim vjerovanjima i stavovima prema bolesti i zdravlju upoznat će nas dr.sc. Aida Brenko, etnologinja i muzejska savjetnica u mirovini.

Aida Brenko je diplomirala etnologiju i polonistiku na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je magistrirala i doktorirala. Gotovo je cijeli radni vijek radila u Etnografskom muzeju u Zagrebu. Područja njezina interesa su antropologija tekstila i mode, simbolika boja, povijest muzeja te antropologija medicine. Autorica je brojnih stručnih i znanstvenih radova kao i izložbi za koje je dobila nagrade i priznanja struke.

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Dr.sc. Aida Brenko

Jesu li ljudi i danas spremni okrenuti se alternativnoj medicini? Postoji li poveznica između današnje alternativne medicine i narodne medicine?

Premda je znanstvena medicina danas u stanju liječiti velik broj oboljenja i usprkos tome što je medicinska skrb dostupna najširim slojevima društva, još uvijek se, osobito neizlječivi bolesnici, obraćaju ljudima koji se medicinskom djelatnosti bave neslužbeno. Razlozi popularnosti neslužbene medicine mijenjali su se s obzirom na prostor i vrijeme, ali i vrstu terapije i motivaciju pojedinaca. Neki od stručnjaka koji se bave problematikom narodne medicine smatraju alternativnu ili neslužbenu medicinu modernom narodnom medicinom, a drugi ukazuju na to da je današnji kontekst u kojem se koristi takva medicina, premda podrazumijeva i metode narodne medicine, bitno drugačiji od onog u 19. i početkom 20. stoljeća.

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U prošlosti je nedostatak liječnika i njihova nedostupnost svakako bio jedan od razloga što se pomoć tražila od seoskih narodnih liječnika. Godine 1598. na sjednici Hrvatskog sabora sazvanoj zbog prijetnje kuge zaključilo se da u cijeloj Hrvatskoj i Slavoniji nema ni jednog liječnika. Tek 1603. godine stigao je u Hrvatsku dr. Daniel Their de Rosenberger kao prvi službeni liječnik. Medicinski fakultet u Zagrebu osnovan je tek 1917. godine. Osim toga percepcija bolesti seoskog stanovništva u prijašnjim je vremenima bila bitno drugačija. Radi se o tome da za mnoge bolesti ljudi nisu ni znali da se mogu liječiti, pa stoga i nisu ništa poduzimali. Oni su naprosto prihvaćali veliku smrtnost djece: „Bog dao, Bog uzeo“; i imali manja životna očekivanja: „Nije mu bilo suđeno“. Pozivanje liječnika bila je zadnja mogućnost i kad bi bolesnik na kraju ipak umro, mogli su pred rodbinom i susjedima reći: „Čak smo i doktora zvali“. Kada bi netko umro zato što je liječnička pomoć stigla prekasno, bila je to potvrda da im liječnik i onako ne može pomoći i motiv za nastavak već poznatih praksi tradicionalnog liječenja.

Danas su pak osobe koje boluju od neizlječivih bolesti ili one koje je službena medicina „otpisala“, najčešći kandidati za obraćanje neslužbenoj medicini. Pojam alternativna ili neslužbena medicina podrazumijeva različite preventivne, dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacijske metode. Neke od tih tehnika odbacila je medicina temeljena na znanosti u ranijim razdobljima, ili su to metode karakteristične za druga društva i kulture. Najčešći načini liječenja u narodnoj medicini bili su liječenje biljem, magijom kao i liječenja temeljena na religioznim uvjerenjima, a to su ujedno načini kojima i današnja neslužbena medicina liječi svoje pacijente.

Prodor visoko razvijene tehnologije i u područje medicine, liječnike sve više udaljava od pacijenata. Liječnicima se zamjera da umjesto ljudi, liječe bolesti. Kao neki od uobičajenijih razloga popularnosti neslužbene medicine danas, navode se nedostaci sadašnjeg zdravstvenog sustava. Među pozitivne razloge za obraćanje praktičarima neslužbene medicine možemo ubrojiti: naglasak na holizmu, duhovnu dimenziju, aktivnu ulogu pacijenta, dobar odnos s terapeutom, suosjećanje, ugodno terapijsko iskustvo i dr., a negativni su motivi najčešće dotadašnje neučinkovito liječenje ili nemogućnost izlječenja, loš odnos s liječnikom, liste čekanja, odbacivanje znanosti i tehnologije i sl.

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Sintetski lijekovi često imaju nuspojave. Zbog toga se javlja želja za „prirodnim“ rješenjima, pod pretpostavkom da je ono što dolazi iz prirode automatski sigurnije, što je česta zabluda, jer i prirodne tvari mogu biti toksične. Premda neslužbena medicina i njezine metode nisu znanstveno utemeljene, njezini zagovarači ističu stoljetnu kulturnu utemeljenost takvih metoda. Teorije službene i neslužbene medicine temelje se na različitim paradigmama, pa se njihova različitost ogleda ne samo u drugačije utemeljenim teorijama nego i nemogućnosti da koriste istu eksperimentalnu metodu provjere.

Ipak, kod teških oboljenja prednosti koje pruža neslužbena medicina, rijetko se pretpostavljaju isprobanim tretmanima službene medicine. Današnja primjena neslužbene medicine ima, dakle, sasvim drugačije gospodarske i ideološke pretpostavke nego u prijašnjim vremenima. Tijekom 20. stoljeća nazivi za neslužbenu medicinu mijenjali su se; od nadriliječništva (početkom stoljeća pod nadriliječništvom su se uglavnom podrazumijevale prakse narodne medicine) preko alternativne medicine sedamdesetih godina do komplementarne medicine (spajanje sa službenim zdravstvenim sustavom u smislu dopune postojećim službenim terapijama) devedesetih, što na neki način svjedoči o procesu sve većeg javnog prihvaćanja i priznavanja neslužbene medicine. U svibnju 1997. Europski parlament usvojio je Rezoluciju o neslužbenoj medicini. Rezolucija preporučuje uključivanje osnova neslužbene medicine u službenu liječničku edukaciju i podržava daljnja istraživanja u tom smjeru.

Zbog neprestanog interesa javnosti, danas se sve više razvija integrativna medicina. Ona nastoji zadržati stroge znanstvene standarde moderne medicine, ali prihvaća i sigurne, dokazano učinkovite metode tradicijske medicine.

Različiti obredi i načini liječenja ovise o kulturi i tradiciji određenog podneblja. Postoje li neke poveznice koje su konstante u liječenju bez obzira na kulturu?

Da, u medicinskoj antropologiji, psihologiji i transkulturalnoj psihijatriji postoji konsenzus o tome da unatoč velikim razlikama u tradicijama, ritualima i vjerovanjima, postoje univerzalne konstante u liječenju, odnosno „univerzalni iscjeljujući elementi“. Bez obzira je li bolesnik pacijent službene medicine u suvremenoj klinici u Europi ili SAD-u, liječi li se metodama tradicionalne kineske medicine ili šamanskim obredom, mnogi mehanizmi koji pokreću iscjeljenje pokazuju sličnosti. Povjerenje, toplina i osjećaj sigurnosti između onoga tko liječi i onoga tko prima pomoć neophodni su u svim kulturama i načinima liječenja. Bolesnici svugdje na svijetu žele osjetiti da je njihova patnja prepoznata i dobiti objašnjenje uzroka bolesti (npr. virusi, poremećaj energije, urok ili stres).

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Takva saznanja pridonose osjećaju olakšanja i davanja smisla stanju u kojem se nalaze. Prihvaćanje metode ili osobe koja ih liječi ključni su za aktivaciju unutarnjih obrambenih tjelesnih mehanizama. Društveno priznat status onoga tko liječi (bilo zbog diplome medicinskog fakulteta, inicijacije ili ukorijenjenosti u lokalnoj zajednici ) pojačava pacijentovo povjerenje i nadu u ozdravljenje.

Svako liječenje uključuje određenu proceduru kao što su: uzimanje terapije, operacija, molitva ili iscjeljujući obred i dr. Ritual daje pacijentu i njegovoj zajednici osjećaj kontrole nad situacijom i signalizira umu i tijelu da je proces oporavka započeo. Liječenje se često odvija na mjestu koje je izdvojeno iz svakodnevice (bolnica, hram, ordinacija, sveto mjesto). Društvo bolesnoj osobi u pravilu dopušta privremeno povlačenje iz uobičajenih uloga i obveza kako bi se usredotočila isključivo na oporavak. Ukratko, dok tehnike i metode variraju s obzirom na kulturu, vrijeme i mjesto, psihološka struktura iscjeljenja ostaje univerzalna ljudska konstanta.

Narodna medicina posjeduje djelotvorne lijekove kao i pojedine tehnike čija je vrijednost potvrđena empirijski, ali i kliničkim ispitivanjima. Što je suvremena medicina preuzela iz narodne, tradicijske medicine?

Ono što je suvremena medicina preuzela iz narodne tradicije može se podijeliti na tri glavna područja: biljne lijekove, fizikalne tehnike i holistički pristup pacijentu. Razvoj moderne farmaceutske industrije započeo je u 19. stoljeću, kada su znanstvenici počeli izolirati aktivne sastojke iz biljaka koje su se dotada koristile u narodnoj medicini diljem svijeta. Umjesto čajeva, službena medicina danas koristi izolirane spojeve u preciznim dozama.

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Kao primjer može poslužiti kora bijele vrbe koju je narodna medicina stoljećima koristila za snižavanje temperature i ublažavanje bolova, a danas je temelj najpoznatijeg analgetika na svijetu to jest aspirina (acetilsalicilna kiselina). Analgetici morfij i kodein izolirani su iz opijumskog maka, koji se u narodnoj medicini koristio za ublažavanje najtežih bolova i uspavljivanje. Kinin je lijek protiv malarije dobiven iz kore drveta kininovca, koju su narodi u Južnoj Americi koristili za liječenje groznice. Digitalis (digoksin) lijek je s učinkom na rad srca, a dobiven je iz biljke pustikare ili naprstka s kojom se u narodnoj medicini liječila vodena bolest (zadržavanje tekućine zbog otežanog rada srca). Artemizinin je suvremeni vrlo učinkovit lijek protiv malarije izoliran je iz slatkog pelina, biljke koja se u tradicionalnoj kineskoj medicini koristila tisućama godina.

Osim toga, službena je medicina je kroz klinička ispitivanja potvrdila i integrirala razne fizikalne i terapeutske metode. Liječenje ljekovitim biljem ili fitoterapija danas je priznata grana farmakoterapije. Liječnici često preporučuju standardizirane biljne preparate npr. ekstrakt brusnice za urinarne infekcije ili gospinu travu za blagu depresiju.

Akupunktura, metoda tradicionalne kineske medicine danas je općeprihvaćena u zapadnim bolnicama i ambulantama za liječenje kronične boli i mučnina.

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Kiropraktika i osteopatija razvile su se iz tradicijskih tehnika namještanja kostiju i zglobova te su danas licencirane metode fizikalne terapije. Korištenje termalnih voda, ljekovitog blata i kupki, što su prakticirali stari narodi, danas je temelj fizikalne medicine i rehabilitacije u toplicama u sklopu hidroterapije i balneoterapije.

Tehnika opuštanja kao što je mindfulness i joga preuzete su iz istočnjačkih duhovnih i medicinskih tradicija, a danas se koriste u kliničkoj psihologiji i psihijatriji za smanjenje stresa, anksioznosti i regulaciju krvnog tlaka.

Znanost je također potvrdila antimikrobna svojstva češnjaka, meda, propolisa i majčine dušice, koji su se u narodu koristili za prevenciju prehlada i liječenje rana. Ono što je u prošlosti bila osnovna narodna prehrana siromašnih regija (maslinovo ulje, plava riba, samoniklo bilje), danas je službeno priznato kao najbolji prehrambeni model za zdravlje srca i krvnih žila.

Službena medicina je ove elemente preuzela, ali ih je i unaprijedila eliminacijom toksičnih elemenata iz biljaka, uvođenjem preciznih i sigurnih doza te njihovu učinkovitost znanstveno dokazala kroz kliničke studije. Suvremena medicina preuzima i tradicijski koncept holizma, liječenja čovjekova tijela i uma, a ne samo bolesti. Pažnja se pridaje prehrani, tjelovježbi i stilu života kao prevenciju bolesti, što je također izravno nasljeđe narodnog učenja o održavanju ravnoteže u organizmu.