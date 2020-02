Modna pravila nekad i sad: Tad su postajala, a sada se nosi sve

Jeste li primijetili na raznim starim fotografijama s ulica naših ili stranih gradova, kako su ljudi prije izgledali kao klonovi? Muškarac u odijelu, žena u haljini, dva totalno drugačija tabora. I tako unedogled, dok ti pogled seže jer svaki, pa i slučajni prolaznik na toj crno-bijeloj fotografiji izgleda očekivano.

I danas želimo pripadnost, jer ljudski je željeti biti dio nečega i to komunicirati izgledom, ali u recentnim godinama ipak se možemo istaknuti, izaći iz okvira i naglasiti osobnost. Ta se promjena nije desila preko noći. Na nju su utjecale društvene i tehnološke promjene te na koncu naš lifestyle.

Pedesete su bile godine ženstvenosti, vele mnogi zaljubljenici u suknje i općenito taj stil koji je detaljno diferencirao žensko od muškog odijevanja. Iako su žene u to doba nosile hlače, uglavnom su ih posuđivale od svojih frajera ili braće, a modno pravilo bilo je da ona istakne struk i propisno se uredi.

Naravno, u skladu s time bila je i pozicija žene u društvu, znalo se gdje joj je, takvoj zgodno sređenoj, mjesto. Iako mnogi na taj konzervativan način razmišljaju i danas, globalna slika itekako je otišla naprijed.

Tu priču dobrano su protresli u šezdesetima, jer seksualna je revolucija donijela negiranje dotadašnjih kanona ljepote, a neke su čak odbacile grudnjak, kao predstavnika pravila koje su ih uokvirile kao „nježniji i ljepši spol“. Najednom su i on i ona nosili lepršave bluze, trapezice i duge kose i pravila se kreću urušavati.

Mary Quant je skratila suknje maksimalno, jer su je tako klijentice tražile, kako je sama izjavila u jednom od intervjua, a Paco Rabanne inspirirao se letom u Svemir i ideje potražio u nekoj drugoj galaksiji.

Yves Saint Laurent donosi smoking i za nju te tumači neki novi, luksuzan seksepil. Emilio Pucci poziva u svijet op-art psihodeličnog šarenila, a Andre Courrèges istražuje nove materijale i gleda daleko u budućnost.

Bilo je poželjno biti moderan, no još uvijek je to bilo daleko od raznolikosti i scene kakvu imamo danas. Ali, baza je stvorena. Eklektičnost je posijala sjeme tek u sedamdesetima, kad su mnogi hipiji već pronašli posao i skrasili se, no nastavili njegovati ljubav prema uzorcima jer i dan danas boho za sve nas znači nešto šaroliko, lepršavo i vodi nas prema casual garderobi.

Takvi šareni, sa slobodom u mislima, utrli su put višebojnim trendovima koje imamo danas, a kad su stigli u osamdesete, hipiji su postali direktori i prihvatili korporativan look. Žene se u to vrijeme konačno penju korporativnom ljestvicom i stižu na važne pozicije te sada žele izgledati strogo i ozbiljno.

Power dressing postaje najglasniji stilski zakon te si zaposlena žena svako jutro, nakon tapiranja kose, odijeva sako s velikim ramenima i kreće u ured. Njezina odjeća nalikuje njegovoj, jer ako želi da je ozbiljnije shvate, direktorica mora izgledati sličnije direktoru nego ženstvenoj domaćici. Stereotipi se dalje ruše.

Ipak, poslovne žene u osamdesetima uvode ženstveni detalj, a to je mašna na bluzi te im ona postaje spas i zraka sunca u korporativnom stylingu. No, usprkos tome, brisanje granica u odjeći nastavlja se, svi nose sakoe i odijela i u poslovnom je to svijetu tako ostalo do danas. Naravno, forme su nešto drugačije.

Devedesete su voljele minimalizam i bazične haljine bez ukrasa, neko vrijeme modeli su u magazinima izgledali su kao da su zaboravile nakit ili naprosto nemaju volje stilizirati se do kraja, i tako je zatvoreno milenijsko poglavlje.

U ovom mileniju Internet mijenja sve. On je otvorio neka nova vrata za kulturu odijevanja, razmjenu informacija, emocija, slika i dokumenata, a sve skupa utjecalo je na našu garderobu.

Sloboda stilskog izričaja najednom postaje poželjna jer, kako ćeš se istaknuti na fotografiji, ako ne izgledom. Moda postaje igralište svih mogućih trendova, slika i figura, a spektakl tijela stiže pred reflektore, kamere i foto-aparate naših smartphonea.

Raznolikost je zakon. Ljepota je osobnost. Ljepota je posebnost svakog od nas, njezina snaga je u tome što je svaki od nas drugačiji.

Trendove recikliramo, spajamo ih po želji, baš kao što možemo izabrati neki novo-izmišljeni rod ili reći da smo non-binary gender. Sloboda isticanja osobnosti, inzistiranje na personaliziranom ovom ili onom istaknulo je niz karaktera u društvu, pa je i kultura odijevanja popustila pred željama svojih korisnika i otvorila čitav novi svijet kombiniranja odjeće, modnih dodataka i ostalih drangulija. Čak nam i reklama za auto govori o osobnosti i isticanju iste. Svatko je jedinstven.

Zato momci na crveni tepih nose suknje, a žene mogu nositi i kravatu ako požele. I ona i on fantastično izgledaju u klasičnom kaputu, hlačama, košulji ili majici i bijelim tenisicama. Gender fluidity, gender-neutral kategorije zauzimaju posebno mjesto u kulturi odijevanja, sve može sa svime, postoje tek mikro trendovi u smislu određene torbice, detalja ili cipela.

Sve ostalo po mjeri je vlastite osobnosti. Naravno da sada kolektivno kupujemo prekratke hlače ili voluminozan sako, ali to nije jedini način da iskrojimo vlastiti stil.

Poželite li nositi sako iz šezdesetih ili osamdesetih, nitko ne može reći da je to out. Sve je in. Formula mode postaje osobna, ona ima lice, ime i prezime. A torbice se mijenjaju, ali opet vraćaju, slično je sa cipelama.

Te mikro promjene koje poželimo, dostupne su nam gotovo svaka dva tjedna jer dućani često uvode nove mini kolekcije, ponuda je ogromna. Kako se snaći u tom kaosu stilova, boja, krojeva?

Najbezbolnije je izabrati osnovu vlastite garderobe, ovisno o načinu života i ignorirati ostalo. Javite ako uspijete, jer potrošačko društvo popilo nam je mozak. Pa mislimo da je ormar prazan, a puca po rubovima.

U čitavoj toj slobodi izričaja, mega ponudi i svekolikoj ponudi raznih modela i trendova treba pronaći vlastitu formulu, bila ona muška, ženska ili fluidna. Nije bitno, važno da je osobna. Da je prilagođena nama, našem načinu života. I onda, sve će biti lakše, a ormar će se pretvoriti u jasan, prijateljski teritorij.

