Modna revija kakvu još nismo vidjeli: Duchess pistu seli u vlak koji vozi prema Zaprešiću

Modna pista ovog će se listopada preseliti na prilično neobično mjesto - u vlak. Duchess Womenswear 8. listopada organizira modnu reviju u suradnji s HŽ-om, a modeli će novu kolekciju predstaviti tijekom vožnje od Zagreba do Zaprešića i natrag.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:12 Alka Vuica, Thompsonova žena, Kolindin suprug: Evo tko je bio na reviji Snježane Schillinger... | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

Revija će započeti na Glavnom zagrebačkom kolodvoru, gdje će se prije polaska održati okupljanje uzvanika. Nakon toga slijedi ono najzanimljivije - ukrcavanje u vlak i modna revija u pokretu.

U dva vagona bit će predstavljeno 30 lookova nove Duchess Womenswear kolekcije za sezonu jesen/zima 2026./2027. Umjesto klasične piste, modeli će prolaziti kroz vagone i predstavljati kolekciju putnicima, dok će se tijekom povratka prema Zagrebu izmijeniti u vagonima.

Cijelo putovanje do Zaprešića i natrag trajat će relativno kratko, ali će vlak na tih dvadesetak minuta postati svojevrsna pokretna modna pista.

Modom žele poslati i važnu poruku

Revija ima i humanitarnu komponentu. Duchess već sedam godina surađuje s udrugom Pink for Life, a ovogodišnji događaj bit će posvećen podizanju svijesti i podršci ženama.

Ružičasta boja bit će jedan od glavnih motiva nove kolekcije, a organizatori najavljuju i limitiranu ediciju ružičastih nesesera čiji će dio prihoda biti doniran udruzi Pink for Life.

Ulaznica za događaj iznosi 15 eura, a cijeli iznos predstavlja donaciju udruzi.