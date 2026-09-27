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Modni show u pokretu

Modna revija kakvu još nismo vidjeli: Duchess pistu seli u vlak koji vozi prema Zaprešiću

Piše 24sata,
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Modna revija kakvu još nismo vidjeli: Duchess pistu seli u vlak koji vozi prema Zaprešiću
Zagreb: Modna revija brenda Duchess Snježane Schillinger u Muzeju grada Zagreba | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
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U dva vagona bit će predstavljeno 30 lookova nove Duchess Womenswear kolekcije za sezonu jesen/zima 2026./2027. Umjesto klasične piste, modeli će prolaziti kroz vagone

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Modna pista ovog će se listopada preseliti na prilično neobično mjesto - u vlak. Duchess Womenswear 8. listopada organizira modnu reviju u suradnji s HŽ-om, a modeli će novu kolekciju predstaviti tijekom vožnje od Zagreba do Zaprešića i natrag.

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Pokretanje videa...

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Alka Vuica, Thompsonova žena, Kolindin suprug: Evo tko je bio na reviji Snježane Schillinger... | Video: 24sata/Goran Stanzl/Pixsell

Revija će započeti na Glavnom zagrebačkom kolodvoru, gdje će se prije polaska održati okupljanje uzvanika. Nakon toga slijedi ono najzanimljivije - ukrcavanje u vlak i modna revija u pokretu.

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FOTO Modni spektakl Snježane Shillinger: Prozirne muške bluze i haljine kroz koje se puno vidi

U dva vagona bit će predstavljeno 30 lookova nove Duchess Womenswear kolekcije za sezonu jesen/zima 2026./2027. Umjesto klasične piste, modeli će prolaziti kroz vagone i predstavljati kolekciju putnicima, dok će se tijekom povratka prema Zagrebu izmijeniti u vagonima.

Cijelo putovanje do Zaprešića i natrag trajat će relativno kratko, ali će vlak na tih dvadesetak minuta postati svojevrsna pokretna modna pista.

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Revija ima i humanitarnu komponentu. Duchess već sedam godina surađuje s udrugom Pink for Life, a ovogodišnji događaj bit će posvećen podizanju svijesti i podršci ženama.

Ružičasta boja bit će jedan od glavnih motiva nove kolekcije, a organizatori najavljuju i limitiranu ediciju ružičastih nesesera čiji će dio prihoda biti doniran udruzi Pink for Life.

Ulaznica za događaj iznosi 15 eura, a cijeli iznos predstavlja donaciju udruzi.

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