'Moj dečko ima još četiri cure, ali on je moj muškarac iz snova'

Kad ugasi alarm, Emelly Souza se okreće i poljubi svog dečka Arthura O Ursa, znajući da će i večeras spavati sama. No Arthur ne odlazi u svoju kuću niti ide na put – umjesto toga, noć provodi s jednom od svoje druge četiri djevojke koje imaju vlastite sobe u istom domu.

Emelly je otkrila sve o tome kako je živjeti s partnerovim drugim djevojkama – uključujući svađe i izbjegavanje onih s kojima se ne slaže.

Ova 23-godišnjakinja u vezi je s 37-godišnjim Arthurom već četiri godine. Kada su se upoznali, Emelly je imala dečka, a Arthur je bio u braku s Luanom Kazaki (27). S vremenom su obje započele vezu s njim, no to nije bilo dovoljno – pridružile su im se i Valquíria (24), Damiana (25) i Carla (28).

"U početku je imao samo jednu djevojku uz suprugu", kaže Emelly, koja radi kao plesačica i influencerica. "Ali onda su došle još dvije, pa još jedna i još jedna."

Priznaje da joj isprva ideja o dijeljenju partnera nije bila privlačna.

"Bila sam zbunjena i ljubomorna, a u početku smo se često svađale", kaže. "Nisam znala kako se nositi s tim, dijeliti vrijeme s njim i prilagoditi se zajedničkom životu."

Njezina obitelj bila je iznenađena kada je saznala za ovu nekonvencionalnu vezu, ali nisu se miješali.

"Prvo nisu ništa znali, ali kad je priča izašla u medijima, svi su bili šokirani", kaže. "Bili su zbunjeni i znatiželjni, ali nisu me osuđivali."

Dinamika među djevojkama – koje se međusobno nazivaju "ženama", iako je samo Luana u službenom braku s Arthurom – s vremenom se poboljšala. Ipak, Emelly priznaje da s jednom od njih nema nikakav odnos.

"Neću imenovati, ali problematična je, izaziva dramu i ne djeluje iskreno", kaže. "Samo smo ljubazne jedna prema drugoj kad moramo biti u istom prostoru."

Arthur, koji je već ranije privukao pažnju medija, otkrio je da imaju raspored za intimne odnose. Emelly kaže da se on trudi ravnomjerno raspodijeliti vrijeme.

"Kad smo zajedno, pokušava ga maksimalno iskoristiti jer osim što ima toliko partnerica, puno radi", objašnjava. "Planira aktivnosti za svakoga od nas pojedinačno, a i poklone bira prema osobnim preferencijama."

Iako je sada u vezi s četiri druge žene, Arthur je u prošlosti imao čak devet partnerica istovremeno.

Emelly danas više ne osjeća ljubomoru kao prije i nema problema s time da Arthur započne vezu s nekim novim.

"Više me to ne dira kao prije", kaže. "Dajem im priliku da ga upoznaju, ali ako mi netko ne odgovara, jasno to dam do znanja.", piše The Sun.