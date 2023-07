Moj muž je imao vazektomiju u 34. godini. Ne želimo djecu, želimo putovati, uživati u životu

Heraldo i Indi Uribe izjavili su da ne žele djecu te uživaju u životu bez previše briga. Putuju i žive onako kako žele.

- To je moja prilika da uživam u bezbrižnom životu - izjavio je Heraldo. Naime, on i njegova 25-godišnja supruga Indi samoproglašeni su 'DINK-ovi' (što na engleskom znači 'dual income - no kids', odnosno 'dvostruki prihod bez djece').

- Taj je životni stil pomalo sebičan, no na najbolji način - smatra vizažistica iz Sydneya, koja tvrdi da je odlučila ne imati djecu jer je egocentrična.

Foto: PROFIMEDIA

- Radije bih bila sebična bez djece nego da ih imam, a i dalje želim biti sebična - komentirala je.

Glavna prednost takvog života je mogućnost da bude spontana, da spava kad god poželi, otiđe na večeru kad joj se ide te da posjeti prijatelje bez da mijena svoj život.

- Želim mir i tišinu, a djeca su bučna. Ne vidim kako bi se dijete uklopilo u naš život - kaže.

Australka je upoznala svog muža Heralda, sada prodavača automobila, 2018. dok je on radio kao čistač, a ona je radila u banci. Taman se preselio u Australiju kako bi naučio engleski.

Par se počeo družiti na ručkovima te su se sporazumijevali putem Google prevoditelja, a ona bi mu pomogla u učenju jezika.

No, zaljubili su se i ubrzo shvatili da imaju još nešto zajedničko - ne žele djecu.

- Razgovarali smo o djeci u prvih nekoliko mjeseci veze - tako da smo znali da zapravo razmišljamo isto - dodajući da su smatrali da su djeca koštaju previše.

Najstarije dijete u obitelji, Heraldo je odrastao brinući se za svoje troje braće i sestara. No, to iskustvo nije želio ponoviti u odrasloj dobi.

- Kao odrasla osoba, napokon se osjećam kao da sada mogu izabrati da budem bez djece i oprostiti se od odgovornosti koje su me opterećivale kad sam bio mali - izjavio je Heraldo.

Oženili su se prošle godine te je s time došao i pritisak obitelji i rodbine da imaju djecu.

- To su nas počeli ispitivati već dva tjedna nakon vjenčanja. Rekli smo im da nećemo, a oni su mislili da se šalimo ili da ćemo se predomisliti - kaže.

Foto: PROFIMEDIA

No, Heraldo je napravio vazektomiju, nakon što se Indi borila s nuspojavama povezanim s uzimanjem pilule.

- Moj muž se tome podvrgnuo kako bismo zauvijek mogli živjeti na ovaj način - izjavila je Indi.

I dok su mnogi razočarani tom njihovom odlukom, par živi svoje snove.

Tipičan dan zaljubljenih golupčića bez djece uključuje buđenje i zajednički odlazak u teretanu prije odlaska na posao, a zatim šetanje pasa navečer prije večere.

Vikendom Heraldo često prati Indi na njezin posao, prije nego što se par vrati kući i uživa u popodnevnom drijemanju.

Jedna od prednosti je mogućnost putovanja bilo kamo u bilo koje vrijeme, a srodne duše imaju za cilj otići na odmor jednom godišnje i posjetiti prijatelje kad god požele.

- Ovaj životni stil omogućuje mi da se gotovo vratim u djetinjstvo i uživam u životu bez stresa. Mogu se usredotočiti na ono što želim - svoju karijeru, moju predanost kao supruga i pomaganje drugima - iskren je suprug.

Sada, nakon pet godina njihove veze, nijedna strana ne žali zbog svoje odluke da ne produži obiteljsko stablo.

- Tvoj život je samo tvoj. Ne dopusti da ti diktiraju što ćeš učiniti sa svojim životom. To je tvoja prilika da napišeš vlastitu priču - komentirao je.

- Odabrala sam život bez djece. Radije ću žaliti što nemam djecu nego žaliti što ih imam - iskrena je.

Zanimljivo je da statistički apstinencija od rođenja djece ne jamči ljubavnu dugovječnost: studije su pokazale da se parovi bez djece u SAD-u razvode češće od onih s djecom.

S druge strane, to nije nužno pokazatelj sveukupne sreće.

U međuvremenu, studija iz 2018. pokazala je da imati djecu može povećati sreću pod uvjetom da si ih roditelji mogu priuštiti, piše NY Post.