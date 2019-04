'Moj rođak je serijski ubojica, djevojka me ostavila zbog toga'

Kada im je dosadno, neki ljudi odu u kino, pozovu prijatelje, čitaju knjigu... Ali, mladi neimenovani par odlučio se zabaviti tako da pošalju svoje uzorke na DNK testiranje. Međutim, zabava je neslavno završila jer su otkrili stvari koje nisu željeli znati.

Što se točno dogodilo opisao je 26-godišnji mladić na Redditu. Čak tvrdi da su nakon tog testiranja raskinuli vezu jer se njegova djevojka (27) nije mogla nositi sa mračnom obiteljskom tajnom.

- Prije mjesec dana moja djevojka i ja smo mislili da bi bilo zabavno napraviti DNK testiranje koji nudi Ancestry.com kako bismo saznali nešto više o našim obiteljskim stablima. Oni zaista daju puno informacija. Bilo je zabavno čitati sve te podatke sve dok nismo došli do toga da su neka istraživanja pokazala da je jedan od mojih predaka zloglasni serijski ubojica. Zbog toga sam izgubio djevojku - ispričao je mladić.

Kaže da je na njegovom obiteljskom stablu bilo nekoliko imena koje nije prepoznao, a jedno od njih bilo je i ime serijskog ubojice. Ta informacija ga je prestravila i pojurio je svojoj obitelji pitati ih znaju li nešto o tome. Priznali su da su godinama to pokušavali sakriti i maksimalno se distancirati od bliskih rođaka tog čovjeka.

Njegovu djevojku je to saznanje strašno zabrinulo, no on je vjerovao kako je njihova ljubav jača od toga, ali prevario se. Nedavno mu je rekla da želi ozbiljno razgovarati s njime.

- Rekla mi je da mora prekinuti sa mnom jer se ne može nositi sa činjenicom da mojim venama teče ista krv kao kod nekoga tko je učinio toliko zla. Rekla mi je da me jako voli, ali da se ne može nositi sa tom činjenicom - dodao je i zamolio ljude na Redditu imaju li neki savjet za njega.

Neki su napisali da su šokirani njezinom reakcijom, jer 'ipak nije on kriv za sve to'.

- Ako je dopustila da rezultati sa ancestry.com stanu na put vašoj vezi, to samo pokazuje da je već bila s jednom nogom vani, tj. željela je prekinuti i samo je tražila izgovor - napisao je netko.

- Ili je tražila izgovor ili je totalno ograničena, no u svakom slučaju je bolje ne imati posla s njom - napisao je drugi, a prenosi Mirror.