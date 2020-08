'Moj rođak je pošten čovjek. Ne pije i ne puši. Ostavio je novac u stanu, a lopovi su mu sve uzeli'

<h2>Poštovani Mevludine,</h2><p>na mnogim sam mjestima tražila pomoć, ali je do sada nisam uspjela naći. Moj rođak je samac, ima 60 godina. Cijeli je život radio, nit pušio nit pio, a svaku je kunu skupljao kako bi si pod stare dane kupio stan. Skupio je veću svotu novca i ostavio u stanu u kojem je bio podstanar. Kad se nakon dva dana vratio, pronašao je sav stan razbacan, a novac je nestao. Sve je prijavio i policiji, no ništa se nije pomaknulo s mrtve točke, prošlo je već više od 2,5 godine. Jako se zbog toga živcira i bojim se da se ne razboli. Hoće li ikad pronaći novac i saznati tko mu ga je ukrao? </p><p><strong>Šifra: Naca1</strong></p><h2>Odgovor:</h2><p>Čovjek s fotografije je vrlo pozitivan, produhovljen i milostiv. Energičan je, jake karizme i bez poroka. Život ga nije mazio, bio je u problemima, ali uvijek pronalazio izlaz i rješenje. Također je i drugima izlazio ususret. Kud baš njemu da se ovako nešto dogodi? Predano je štedio za stan, a onda ga je netko okrao. Nažalost, ovo se dogodilo i vidim da ste išli raznim astrolozima i gatarama koji su vas lagali. Policija je nešto činila, ali nedovoljno. Novac će se nažalost teško pronaći, no trebao bi provjeriti one koji su znali da ima novac. I s vlasnikom stana treba razgovarati. Sve bi to policija još jednom trebala ispitati, no vidim samo poteškoće. Vjerojatno je da će se vaš rođak morati zadužiti kako bi sebi ipak uzeo manju nekretninu. S novcima se treba jednostavno pomiriti, a vidim da će u idućih pet godina postati stabilniji i smireniji. Bit će uporan kako bi došao do nekretnine. Sad se treba okrenuti budućnosti, ne se previše nervirati kako mu se zdravlje ne bi narušilo. Možda poslije i otkrijete tko je lopov, no bitno je da on stane na svoje noge i uspije u životu. Sretno. </p>