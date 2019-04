'Moj tata umire. Mogu li s njim pozirati, a ne sa zaručnikom?'

Fotografkinju Bonnie Turner angažirala je djevojka čiji je otac umirao od raka prostate. Umjesto da je u vjenčanici fotografira sa svojim odabranikom, Bonnie ju je snimala s njezinim umirućem ocem. Nije objavila sve podatke o naručiteljima, no napisala je da se mlada zove Becky, mladoženja je Matt, a tata Tim.

S obzirom na teško zdravstveno stanje, mladenka Becky bojala se kako njezin otac Tim neće doživjeti njezino vjenčanje s odabranikom Mattom. Djevojka je zato nazvala fotografkinju Bonnie Turner iz Virginije i zamolila je da umjesto snimanja sa zaručnikom, tijekom vikenda organiziraju snimanje s njezinim ocem.

- Tu sam predivnu ženu upoznala prošlog proljeća. Zaručila se i angažirala me da napravimo fotografije sa zaručnikom. Nikad nismo precizirale datum budući da je često padala kiša, no često smo se čule oko toga - opisala je Bonnie početak druženja s nevjerojatnom Becky. No ubrzo je dobila poruku koja ju je oborila s nogu.

- Moj tata bori se s rakom prostate i došli smo do trenutka kad više ne može podnijeti terapiju. Jučer smo doznali da ovog tjedna ide u hospicij. Rado bismo iskoristili polog koji smo ti Matt i ja dali kako bismo organizirali obiteljsko fotografiranje. Matt i ja ćemo se poslije brinuti oko naših fotografija, jer ovo mi je hitnije. Nismo imali profesionalnih fotografija moje obitelji otkad smo brat i ja bili jako mali, pa bi mi ovo puno značilo - napisala joj je mladenka.

- Naravno da mi je ovo vrlo teško, ali znam kako se osjećaš po pitanju ljubavi, a ovo bi imalo puno smisla. Tata je iz dana u dan sve slabiji i na žalost, ovo moramo organizirati što prije. Željela sam provjeriti jesi li slobodna i u mogućnosti doći i fotografirati nas u mojoj rodnoj kući u Woodbridgeu, iako te zovem u zadnji čas - napisala je u drugoj poruci Becky dodajući kako moraju što prije odlučiti i prirediti snimanje jer ne znaju koliko imaju vremena. Njezin se otac osjećao sve slabije.

- Znam da je ovo velika molba i ne brini ako ne možeš. Lokacija nije idealna, no znam da ti sve možeš organizirati tako da izgleda čarobno, osim možda mog ružnog plača kojeg ću pokušati izbjeći - napisala joj je Becky.

Bonnie je na svom Instagramu podijelila poruku, ali i fotografije koje su nastale tijekom tog emocionalnog snimanja. Becky je nosila vjenčanicu, a njezin otac odijelo koje je planirao nositi na njezinom vjenčanju. Plesali su i smijali se, ali i plakali. Sve su snimili u vrtu u kojem je Becky odrasla. Uspjeli su organizirati snimanje pet mjeseci prije nego što je Tim preminuo. U objavi od prošlog mjeseca fotografkinja je napisala:

- Srce mi je puno tuge jer sam danas doznala da je umro. Snažno se borio toliko dugo. Fotografije i uspomene su sve kad je to jedino što ti preostaje.

Njezin post dobio je više tisuća likeova, a čitateljica je komentirala: Oh Bonnie, ovo je predivno. Nema bolje uspomene od one koju nastojim zadržati vječno. Druga je napisala da ne može prestati plakati jer se i njezin otac bori s karcinomom.

- Ja sam ruševina. Ovo slama i istovremeno grije moje srce. Ona nikad neće zaboraviti te trenutke - stoji u još jednom komentaru.