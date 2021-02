Poštovani Mevludine, moja mama koja živi sa mnom od tatine smrti imala je u Hrvatskoj status stranca, a sada joj je taj status uskraćen i mora napustiti Hrvatsku. Moram napomenuti da je te papire rješavala sestra i nije ispoštovala ili nije razumjela da je uvjet odreći se bosansko-hercegovačkog zdravstvenog osiguranja kako bi ga ovdje plaćala. Moja mama ima 85 godina i u Bosni se nema tko skrbiti za nju. Ovdje u Zagrebu živimo nas tri njene kćeri te svi unuci. Na ovo rješenje uložit ćemo žalbu kad nađemo odvjetnika. Hoće li se ovaj problem riješiti? Već ste mi jednom svojim odgovorima mnogo pomogli i na tome vam zahvaljujem. Srdačan pozdrav.

šifra: DD

Odgovor:

Vaša majka je pozitivna i dobra. Temeljita je, voli red pa i društvo, no imala je vrlo težak život. No sve je prebrodila, jako se namučila, ali zato sad ima vas djecu i unučad koji se brinu o njoj. Njen status ćete riješiti uz pomoć odvjetnika, no ona je u godinama i zdravlje joj je poljuljano. Bit će problema, no uz odvjetnika i moguće dodatno osiguranje, te veliki trudi i napor, vidim rješenje cijele te situacije. Mnogo sreće želim vama i vašoj majci.