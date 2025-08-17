'Moja prijateljica htjela je dati bebi ime po demonu iz TV serije, morala sam to zaustaviti'

Izbor imena za bebu nije mala stvar, to je nešto na što budući roditelji potroše prilično puno vremena ponekad i prije, a posebno za vrijeme iščekivanja prinove. Obično se vrtimo između nekih modernih imena koja nam se dopadaju zbog jednostavnosti, ili efekta i onih tradicionalnih, ili ideje da se dijete nazove po djedu ili baki.

Svakako ne želite da vaše dijete bude 13. Marija ili 7. Hrvoje u školskom imeniku, no nije cilj niti izabrati ime zbog kojega će dijete maltretirati u školi. Zato, kad je prijateljica jedne žene spomenula mogućnost da bebu nazove po TV demonu, osjetila je da se mora suprotstaviti tome s posve iskrenim argumentima. Na Redditu je objasnila: „Prijateljica mi je rekla da je trudna sa svojim prvim djetetom, što je bilo super uzbudljivo.

Slatko iščekivanje podrazumijeva i izbor imena za bebu

Pitala sam je: 'Imate li kakvih ideja o imenu? Tad mi je odgovorila: 'Ako bude djevojčica, nazvat ću je Mazikeen'. Ime se izgovara kao da izgovarate naziv popularnog časopisa unatrag. Navodno dolazi od demona koji se pojavljuje u seriji Lucifer...Mislila sam da se šali, pa sam se nasmijala i rekla nešto u stilu 'lol nema šanse'. No, onda je ona nastavila objašnjavati podrijetlo imena. I dalje sam mislila da se šali, pa sam rekla: 'nazvat ćeš svoje dijete po demonu... ma, jesi li sigurna?!'.“

Žena dodaje kako beba ipak nije dobio to ime, za što se i sama osjeća malo zaslužnom.

U komentarima objave, ljudi su istaknuli da ime ima puno dublje značenje od pukog TV demona.

- Mazakeen je nadnaravno biće u židovskoj mitologiji. To je štetan duh. Moglo bi s reći da oni koji tako nazovu bebu baš i nisu jako duhoviti. Ljudi iz DC stripova su ga koristili, a zatim je iskorišteno i u seriji - napisao je jedan komentator. Drugi je odgovorio: „Najgore je što bi dijete upoznalo ljude odgojene na židovskoj mitologiji koji bi imali strašne asocijacije na nju. Poput ljudi koji bi svom djetetu dali ime Loki/Loke.“

Netko je, međutim, stao u obranu imena Loki, rekavši: „Loki je barem prvenstveno poznat kao nestašni varalica, ni blizu demonu, a serije i legende ga često prikazuju 'cool' na razne načine, tako da postoji pozitivna asocijacija na tog autsajdera. Puno bolje nego da svom djetetu date ime po demonu ili zlobnom duhu.“

Mnogi kažu da im to ime nekako više paše za kućnog ljubimca, nego za bebu, a netko je čak istaknuo da ima prijateljicu koja je to ime izabrala za "sljedeću pticu kućnog ljubimca", piše The Mirror.