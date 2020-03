Moja snaha nikako ne može ostati trudna, unuk se drogira

Dragi Mevludine,

uvijek razmišljam pozitivno, no dugo je čekati, a biološki sat otkucava. Moja snaha nikako da ostane trudna, i doktori su pokušali s umjetnom oplodnjom, ali nakon dva mjeseca ona pobaci. Ne znam što u ovoj situaciji kreće po zlu. Molim vas da joj pomognete ako je to ikako moguće. Čitam vaše odgovore u Astralu i vidim da ste mnogima uspjeli prevladati probleme. Imam još jedan problem. Mislim da se moj unuk drogira. Jako se bojim. Molim vas odgovor u Astralu. Hvala.

šifra: razočarana 629

Odgovor:

Vaša snaha je vrlo nježna, vrijedna i temeljita. Zna biti i ohola, no na sve gleda pozitivno i dobronamjerno. Vidim da je pokušavala ostati u drugom stanju, no i da je dva puta imala spontani. Kao prvo ona se mora opustiti, piti čaj od macine trave, sve dok ne ostane trudna. Poslije s ispijanjem čaja treba prekinuti, ostati aktivna, ali ne dizati teške predmete. Treba se što više odmarati, a što manje opterećivati. Na preglede treba ići što češće te slušati savjete liječnika. Vidim joj uspjeh, ne treba odustajati, mora biti uporna. Vidim da će već do kraja iduće godine imati bebu koju toliko priželjkuje. Brak će opstati, ne vidim rastavu, a ni kakve druge opasnosti. Što se tiče vašeg unuka, s njim ćete i dalje imati velikih problema. Vrlo je tvrdoglav, želi samo ono što on zamisli, a upao je i u loše društvo. Njemu je potrebna stručna pomoć.

