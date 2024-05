Momci otkrili kako fantastičan seks djeluje na njihovu psihu

Seks na svakoga djeluje drugačije, ali svima je zajedničko to da u njemu izuzetno uživaju. O svojim osjećajima progovorili su muškarci, njih petorica. Iskreno su priznali kako na njih djeluje fantastičan seks. Neki uživaju gledati partnericu dok joj kroz tijelo prolaze valovi užitaka, a drugi se osjećaju počašćeno i ponizno.

Gabriel L. (33)

Ovo će biti pomalo čudno objašnjenje, ali vidjet ćete da ima smisla. Sjetite se kad ste bili dijete tijekom ljetnih praznika i bezbrižno se igrali s drugom djecom, potpuno ste bili tome posvećeni i niste vidjeli ništa drugo oko sebe. I onda nakon nekog vremena mama vas je pozvala na večeru, dok je sunce pomalo zalazilo. To je ono kako ja osjećam seks.

To je nešto posebno, i cijelo poslijepodne može proći, a da ja ne izlazim iz tog osjećaja, tog izuzetnog trenutka. Osjećam se nekako kao da sam došao kući na nešto toplo i ugodno. Seks je za mene istraživački, zabavan, ugodan i izuzetan. I kad sam s njom, osjećam se kao da sam kod kuće.

Jerry P. (29)

Kad se počnem osjećati uzbuđeno, najprije mi proleti kroz glavu "Moram negdje smjestiti tu svoju erekciju.". To mi ne uzrokuje tjeskobu već se osjećam nekako važno. Osim toga, uzbuđenje mi pokazuje koliko smo partnerica i ja povezani u zadnje vrijeme. Sam trenutak prije seksa je kao da ću eksplodirati.

Prvi trenutak kad uđem u nju osjećam se kao da više ništa u životu nije važno, sve moje misli su tamo unutra. Nestaju svi stresovi, brige na poslu, sve neugodne stvari koje imam s nekime izvan te sobe. Moje spolovilo se ispunjava željom, zahvalnošću i čežnjom dok je obavijen toplim, mekim zagrljajem moje partnerice. U tom trenutku ne postoji niti jedno drugo mjesto na svijetu gdje bi moj penis i ja radije bili.

Anthony T. (36)

Iskreno, teško je riječima opisati taj osjećaj kad se s nekime tako povežete. U isto vrijeme se osjećam ponizno, kao da je to najponiznija stvar koju sam mogao napraviti, a osjećam se i kao Bog. Taj osjećaj je neobjašnjivo ponizan jer to sam učinio s nekime koga stvarno volim i poštujem, neodoljiv je to osjećaj - ovaj prekrasan anđeo, izvana i iznutra, otvara mi se i prihvaća dio mene. Osjećam se počašćeno.

A u isto vrijeme se osjećam kao Bog jer seksualna energija je vrlo prodorna, nekako kao da partnerici dajem neku vrstu dara koji ona može primiti, i to je jednostavno predivno.

Bryan C. (46)

Moja žena ima nevjerojatna tijelo, doista ga obožavam. Ali, postoje neke seksualne poze koje izbjegavam, jer zaista volim gledati njezino lice dok vodimo ljubav, njezine oči. Da je mogu poljubiti. Tijekom seksa osjećam se kao da je to najviši stupanj naše povezanosti. Puno kontakta očima, puno dodira rukama, puno ljubljenja. To je najerotičniji osjećaj na svijetu - istinski se s nekime povezati i poznavati ga.

Quinn J. (24)

Ja uživam gledajući partnericu kako uživa u seksu, to mi daje nekakav osjećaj zadovoljstva, čak veći od mojih najboljih orgazama. Ako ona svrši 6 do 10 puta tijekom večeri, osjećam se ispunjeno, osjećam se nevjerojatno. I da ne bi krivo mislili, ne osjećam se tako zato što mislim kako sam ja za sve zaslužan, već mi je sjajno biti dio toga i svjedočiti valovima užitaka koji prolaze njezinim tijelom.