Tijekom 15. stolje\u0107a Japanci i Kinezi imali su svoje verzije kondoma - stavljali su se na vrh penisa, a bili su izra\u0111eni od svega i sva\u010dega - \u017eivotinjskih crijeva, svilenog papira, rogova pa \u010dak i od oklopa kornja\u010de.\u00a0

Oko 16. stolje\u0107a diljem Europe po\u010dela se \u0161iriti nimalo ugodna spolna bolest - sifilis (tada je bila poznata kao \"francuska bolest\"). Bio je to veliki problem za seksualno aktivno stanovni\u0161tvo sve dok talijanski lije\u010dnik Gabriele Fallopio nije proizveo svoju ina\u010dicu kondoma, kako bi pomogao u borbi protiv epidemije sifilisa.

Radilo se o lanenoj navlaci za penis natopljenoj kemikalijama koja se vezala vrpcom kako ne bi kliznula sa spolovila. \u010cak je napravio i veliko istra\u017eivanje svojeg izuma na tisu\u0107u sudionika. Nitko od njih nije se zarazio sifilisom tijekom seksa, \u010dime je dokazao da je u\u010dinkovit. Fallopio je tako prvi proizveo kondom koji \u0161titi od spolno prenosivih bolesti.

Ali, sre\u0107a pu\u010danstva nije dugo trajala - crkva se odlu\u010dila umije\u0161ati. Katoli\u010dki teolog Leonardus Lessius je 1605. godine proglasio kondom nemoralnim. Stolje\u0107e kasnije protiv takvog oblika za\u0161tite pobunio se i engleski lije\u010dnik Daniel Turner koji je pokrenuo kampanju protiv kori\u0161tenja kondoma. Vodio se parolom da to samo promovira nesiguran seks poticanjem mu\u0161karaca na vi\u0161e seksualnih partnera.

No, unato\u010d protivnicima kondoma, ljudi su ih prigrlili. Uglavnom su se pravili od crijeva \u017eivotinja i postali su na\u0161iroko dostupni. Prodavali su ih \u010dak i u pubovima te u brija\u010dnicama diljem Europe i Azije krajem 18. stolje\u0107a.\u00a0No, ti kondomi nisu bili jeftini pa su mu\u0161karci znali jedan koristiti vi\u0161e puta.\u00a0

Do 19. stolje\u0107a tr\u017ei\u0161te kondomima je procvjetalo. Za pojavu kondoma sli\u010dnijih dana\u0161njima zaslu\u017ean je Charles Goodyear, mada mu to nije bilo ni na kraj pameti. On je 1839. godine otkrio postupak vulkanizacije nakon osam\u00a0godina eksperimentiranja sa sirovom gumom. Nedugo nakon toga pojavio se i prvi gumeni kondom - bilo je to 1855. godine, a kondom se mogao koristiti vi\u0161e puta.\u00a0

Taj prezervativ je\u00a0lako\u00a0padao pa se ljubavnici nisu mogli posve opustiti tijekom seksa. Spas se pojavio 1920. godine s izumom lateksa - kondomi su postali ugodniji i prilagodljiviji raznim dimenzijama penisa. Nova revolucija u industriji kondoma dogodila se 1957. godine kada je Durex stvorio prvi kondom s podmazivanjem, otkriva portal all-that-is-interesting.com.