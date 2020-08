Monada je prva hrvatska craft cola: Treba joj manje leda jer ne grize i paše uz naranču

Sve se kuha, miješa i spaja u Rijeci, kaže Tomislav Juretić. Monada znači ‘gluparija’, a upravo je tako ovaj pokus zvučao njenim tvorcima. U tome im je pomogao pivarski zanat

<p>Proizvodnja craft piva posljednjih desetak godina doživljava velik procvat, a prostor za nove kreacije sad pružaju craft bezalkoholna pića.</p><p>Tako se u Hrvatskoj, točnije u Rijeci, okupio mali tim entuzijasta koji prati ove svjetske trendove i koji je prije pola godine lansirao prvu craft kolu u Hrvatskoj.</p><p>Riječki trojac u sastavu Vedran Jakominić, Igor Matetić i Tomislav Juretić, ujedno vlasnici King’s Caffea i pripadajuće pivovare, ističu da je njihova kola posebna okusa, a ono što ih je potaknulo da naprave “piće za djevojke i mladiće” su crtice koje su rado slušali od roditelja, a koji se rado i s nostalgijom prisjećaju vremena od prije 60 godina kad je u Rijeku pristigla prva industrijska kola.</p><p>- Taj doživljaj uzbuđenja željeli smo prenijeti mladima i svima koji se tako osjećaju - kažu dečki. Nakon nekoliko pokusa uspješno su je prezentirali na otvaranju Riječke prijestolnice kulture.</p><p>- Kod nas se craft uglavnom veže za pivo i poneka žestoka alkoholna pića. No nama se prirodnim nametnulo pitanje zašto i trezvenjaci ne bi uživali u piću kao i oni koji konzumiraju alkohol. Ipak, razlog zbog kojeg se nitko toga nije uhvatio ozbiljno je taj što zaista nije lako dobiti dobar proizvod - objašnjava Tomislav Juretić. Zato su prionuli poslu, a u mnogome im je pomogao “pivarski” zanat.</p><p>- Monada je prirodna koliko god može biti. Koristimo neke sastojke koji ne idu u standardne kole, primjerice hmelj umjesto fosforne kiseline, čime je dobivena posebna aroma. Hmelj je zaslužan za svilenkasti okus Monade, a ujedno je poveznica s pivskom stranom ove naše priče - kaže Vedran Jakominić.</p><p>Reakcije gostiju su iznenađujuće, što daje osjećaj da je u čaši nešto što se pije polagano i s guštom.</p><p>- Reakcije su svakojake, ali velikom većinom pozitivne. Dojam manje slatkoće, blagog okusa i neulaženja ‘u nos’ za sada su najčešći dojmovi. ‘Ovo je kola, ali nije kola’, isto često čujemo. Željeli smo intenzivan okus, bogat biljnim i karamelastim notama, Mediteran kakav je nekad bio. Željeli smo da to zaista bude craft kola sa svom raskoši svog okusa. Da čovjek nakon nje i podrigne ko čovjek. I uspjeli smo - ponosni su dečki.</p><p>Vedran, Igor i Tomislav i tako sebe nazivaju profesionalnim monadolozima u ranim četrdesetim godinama.</p><p>- U godinama u kojima jesmo kola je postala nešto što se konzumira kad ručak teško padne na želudac, ali da - ljubitelji smo kole, a pijemo je ovisno o tome što smo taj dan jeli - kažu Riječani.</p><p>King’s Caffe je “beba” Vedrana Jakominića i Igora Matetića, koja raste, stasa i razvija se. Na to se nadovezala pivovara, potom food pub na riječkoj tržnici, pub u Malinskoj, a Monada je samo korak dalje u smjeru razvoja craft bezalkoholnih pića.</p><p>- Monada znači doslovno ‘pizdarija’, a nama je cijela ta priča o pokretanju proizvodnje bezalkoholnih craft pića upravo tako i zazvučala. Monada nema puno pravila za konzumaciju, ali poneko ima. U čašu je potrebno staviti manje leda jer ne ‘grize’. Nije prijateljica s kiselinom limuna nego sa slatkoćom naranče ili jabuke. Limun voli jedino u kombinaciji s mentom i mrvicom soli ili pak sirupom od bazge. Najbolje ju je poslužiti u širokoj čaši na stalku - objašnjava nam Tomislav. Supruge, cure i djeca također je rado piju i dižu prst gore ili dolje. Upravo je njihov sud, koji im je bio najvažniji, odlučio o finalnom proizvodu. Prva prezentacija bila je nakon eksperimentiranja s petnaestak receptura, i to na otvorenju EPK u veljači. Iako ih je korona zaustavila u planovima za već dogovoreni izvoz u Italiju, iskoristili su to vrijeme da je još malo dorade, pa čvrsto vjeruju da će uskoro nastaviti svoj zacrtani put.</p><p>- Planova je mnogo, testiramo dalje, ideja zaista ne nedostaje, ali volimo taj pristup ‘korak po korak’. Nakon dobrog početnog rezultata skupili smo glave, hrabrost i lovu, ishodovali minimalne tehničke uvjete, odabrali bocu kakvu možemo dobiti a da ne bankrotiramo, preko noći naučili koristiti dizajnerske softvere kako bismo kreirali etiketu i naručili sav potreban i nepotreban repromaterijal - kaže Igor i dodaje da zapravo nisu eksperimentirali dugo, ali jesu intenzivno. Monada se za sada može probati u kafiću, restoranu ili slastičarnici. Ili uz roštilj s prijateljima i poznanicima. Može se probati i u kinu prošvercate li je u torbi, daju nam dečki ideje. Ali Monada je, kažu, idealna sastavnica finih koktela.</p><p>- Kombinacija sa stout tamnim pivom mogla bi se svidjeti nekim pivoljupcima. Monada voli gorke alkohole tipa Campari i Cynar, fine tamne rumove, japanski viski... voli i istarsku Pašaretu, s kojom čini hrvatsku inačicu Spezija, koji obožavaju Nijemci - objašnjava nam Tomislav, koji vodi cijelu priču.</p>