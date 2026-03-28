DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Večernjak je potražio te 1960. odgovor, pa je poslovođa Name objasnio da prodavač nije posve u pravu, iako postoje ograničenja koja štite i - interese trgovca...
Mora li kupac kupiti 2,5 metara tkanine ako treba samo 70 cm?
Čitateljica Večernjaka, koja se potpisala kao Marija N. iz Ulice Moše Pijade, pismom čitatelja u ožujku 1960. požalila se na problem koji je doživjela u robnoj kući "kod Uspinjače" (u to je vrijeme Nama imala poslovnicu u Ilici 4, op. a.).
