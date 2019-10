Može biti efektivno: Umjesto prijateljici, izjadajte se strancu

Jedan od razloga zbog kojeg su nam tako važna prijateljstva jest u tome da uvijek imamo s kim podijeliti svakodnevne brige i izjadati im se. Prijatelji nas poznaju i neće nas prosuđivati prema onome što kažemo. A nakon što 'iskrcamo' što nas je tištilo, pred osobom od povjerenja, osjećamo se lakše, ako smo bili iskreni.

Stručnjaci priznaju da razgovor s osobama od povjerenja, kao što su prijatelji i rodbina, može biti odlična terapija, ali i upozoravaju da pomoć katkad može doći i od stranca. Najbolji su dokaz za to grupne terapije koje okupljaju nepoznate ljude i pomažu im. Ako se nađete u situaciji da neka nepoznata osoba, terapeut, netko na nekoj zabavi ili slučajni suputnik, želi čuti neki vaš problem, budite hrabri i ispričajte ga.

Tako biste doista mogli doći do nekih korisnih rješenja za aktualne probleme. Pred strancem koji vas želi slušati možete biti iskreniji jer mu nemate razloga nešto skrivati. Katkad vam je o nekim intimnijim detaljima neugodno govoriti prijateljima jer im neke detalje svoje situacije želite zatajiti ili ih možda ne želite povrijediti. Pred strancem nema takvih problema jer on nije emocionalno uključen u naš život i ne moramo se bojati da će promijeniti mišljenje o nama. Ako nas i prosuđuje, baš nas briga! Stranac je! A to mu daje čišći pogled na situaciju.

Ako biste nešto povjerili prijateljici, a ona to spomene pred svojim mužem, najboljim prijateljem vašeg muža, u problemu ste na više strana. Sa strancem se ne morate bojati da će se tako nešto dogoditi, a možete dobiti dobar, trezven savjet. Sama činjenica da će netko donijeti sud o vašoj situaciji samo na temelju činjenica, već može pomoći. Stranac vas nema razloga štedjeti niti će vam reći nešto uopćeno zato se boji da bi mogao ugroziti svoj položaj u vašem životu.

Već će inzistiranje na činjenicama i pojednostavljenju situacije dok govorite o njoj pomoći da vam se ponešto razjasni. I što je posebno važno, nepoznata osoba vam neće nametati rješenja niti se ljutiti ako je ne poslušate. Prijateljica bi se mogla naljutiti zato što, na primjer, niste poslušali njezin savjet i, recimo, nazvali njezina školskog kolegu odvjetnika. Vaše objašnjenje da ne biste željeli ići odvjetniku nego da biste radije mirno riješili problem, neće razumjeti jer joj se njezin savjet čini kao najbolje rješenje i želi da je poslušate.

Savjeti dragih ljudi često nam nisu pogodni jer su nerijetko izgovoreni na način kao da nas ti drugi poznaju i bolje od nas samih. Očekivanje da poslušamo bez pogovora, mnoge je odvratilo od toga da podijele brige s bliskim osobama. Stoga je razgovor s nepristranom osobom odmicanje korak unazad da biste bolje vidjeli. I katkad se ti koraci višestruko isplate.