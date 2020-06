Za povratak vježbanju ne trebaju nam teretane

Iako se očekivalo da će pandemija korona virusa pogoršati stanje vezano uz sjedilački način života u SAD-u, Amerikanci su u prosjeku aktivniji i ne vraćaju se u teretane

<p>Bivša korisnica teretane, <strong>Wendy Schultz,</strong> iz Sarasote na Floridi, bila je jedna od mnogih od kojih teretane fino profitiraju. Godinama je plaćala članstvo u jednoj, ali je zapravo rijetko odlazila na vježbanje, pravdajući se time da zbog obaveza na poslu i u obitelji nema dovoljno vremena i za to. No kad se pojavila pandemija korona virusa, počela je pješačiti po nekoliko kilometara na dan, kako bi izašla iz kuće i malo ublažila stres. Zahvaljujući tome, kao od šale je izgubila 9 kilograma. </p><p>- Sad vidim da zapravo i ne trebam izdvajati puno vremena da bih vježbala i popravila svoje zdravlje, kaže. Tako je u ožujku konačno otkazala članstvo u teretani, zaključivši kako zapravo i ne treba odvojiti puno vremena za vježbanje, niti joj je teretana potrebna. </p><p>Nekad marljiva korisnica čak tri teretane, <strong>Diane Karlinsey</strong> ima sličnu priču. Uz vježbanje u teretani, nerijetko je i kod kuće koristila stare DVD-e za vježbanje. No kad je nastupila pandemija, počela je više vremena provoditi na otvorenom i također odlučila otkazati članstvo u dvije teretane. Ostat će još samo u onoj najbližoj, gdje radi njen suprug, kako bi povremeno mogla doći na vježbanje. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Priča o body bilderici Iris</p><p>- Zaključila sam da mogu vježbati kod kuće i to onda kad mi najbolje odgovara - kaže Karlinsey, inače umirovljena stručnjakinja za radne odnose u Camp Hillu u Pensilvaniji.</p><p>- Zapravo je ideja da moram ići u teretanu bila glavni razlog zbog kojeg sam znala odustati od vježbanja - dodaje.</p><p>Kako se s popuštanjem mjera i teretane pomalo počinju otvarati, mnogi koji su u zadnje vrijeme otkrili vježbanje kod kuće, počinju se pitati treba li im uopće članska iskaznica neke od njih. S jedne strane, život bez teretane doveo je do toga da su se i oni koji inače nisu bili aktivni, počeli kretati, dok su oni navikli na vježbanje postali kreativniji u tome kako da nastave s tom navikom.</p><p>Razloga za vježbanje je sve više: motiv može biti potreba da se ublaži anksioznost, jača samopouzdanje i podigne razina energije, za što nam vježbanje baš s utezima u teretani i nije presudno. </p><p>Ljudi su nagađali da će mjere karantene uslijed pandemije samo pogoršati naviku sjedilačkog načina života i dovesti do debljanja, no istraživanje je pokazalo da se čak 88 posto ljudi koji ranije nisu često vježbali, počelo kretati više. Naravno, u nekim slučajevima je i obrnuto. </p><p>Digitalna tvrtka koja se bavi zdravljem, Dithings, otkrila je da se broj koraka koje prosječan Amerikanac prevali u danu na samom početku mjera izolacije pao za 7 posto, no u međuvremenu u nekim se državama i značajno povećao. Tako je u Zapadnoj Virginiji, inače osmoj najmanje aktivnoj državi u SAD-u, broj koraka koje ljudi prevale porastao za čak 9 posto.</p><p>U internetskoj anketi s 12.913 posjetitelja na stranici atletske obuće RunRepeat.com, na kojoj nije riječ o reprezentativnom uzorku, ispitanici koji su već bili prilično aktivni pokazali su da su malo smanjili kretanje, odnosno da nisu bili u stanju održati rutinu vezanu uz kretanje tijekom pandemije. No oni koji su prethodno vježbali jednom ili dva puta tjedno povećali su učestalost vježbanja za 88 posto.</p><p>I <strong>Mallory Bradford,</strong> zaposlenica tehnološke tvrtke u Chicagu, jedna je od onih koje se danas puno više kreću. Naime, nekad je odlazila u teretanu i vježbala jednom ili dva puta tjedno, ali nije mogla pretrčati kilometar bez zaustavljanja. Sad može pretrčati 10 kilometara i razmišlja o treningu za triatlon.</p><p>- Znojenje s drugim ljudima? Više nikad, hvala, ili barem dok ne bude postojalo cjepivo za korona virus - kaže. </p><p>Za mnoge je povratak razmišljanju o vježbanju kao nečem što ne mora biti vezano uz teretanu pravo osvježenje. O tome svjedoči i <strong>Jen Doran</strong>, zaposlenica putničke industrije Long Island, koja ni ranije nije voljela odlaziti u teretanu jer se zbog velikih prsa tamo osjećala nelagodno. </p><p>Nakon što je prije otprilike godinu dana pronašla internetske vježbe za brzo mršavljenje i pronašla dobar grudnjak, počela je uživati ​​u kretanju, a uz pomoć medicinskog tima već je izgubila oko 22 kilograma. I posve odustala od teretane. Štoviše, danas je vrlo ponosna na činjenicu da njeno tijelo sa 43 godine može učiniti više nego što je nekada mogla sa 25, ispričala je za <a href="https://www.insider.com/dont-need-to-reopen-gyms-we-never-really-needed-them-2020-6">Insider. </a> </p><p>Gotovo 80 posto odraslih u SAD-u, u anketi Sveučilišta u Marylandu, provedenoj krajem travnja i početkom svibnja, izjavilo je da se protivi ponovnom otvaranju teretana. RunRepeat kaže da su do istih rezultata došli u drugoj anketi, u kojoj oko polovica od 6600 anketiranih Amerikanaca kaže da se ne planira vratiti u teretane.</p><p>No fitnes i zdravstveni klubovi su industrija vrijedna 30 milijuna dolara u SAD-u, što je presudno za ekonomiju i život mnogih ljudi, pa raduje i to da neki iskazuju namjeru da se vrate vježbanju u teretanama. </p><p>Nisu, naravno, svi imali želju, mogućnost ili privilegiju biti aktivniji tijekom pandemije. Neki se nisu osjećali sigurno vani, drugi se nose s gubitkom voljenih osoba i posla i slično. No mnogo je onih koji su se uz više kretanja osjećali zdravije i bolje te spremniji na povratak u rutinu nakon pandemije.</p><p>Pritom je važno reći da ljudi koji su održali naviku kretanja tijekom pandemije imaju dobre šanse da nastave i dalje, jer je za stvaranje navike potrebno oko šest tjedana, kaže triatlonka i psihijatrica dr. Mimi Winsberg.</p><p>Jedan od takvih primjera je i <strong>Ashley Bernardi</strong>, koja se prije više od dva mjeseca obvezala svakodnevno baviti jogom, kako bi postigla malo mira između učenja sa svoje troje djece i vođenja odnosa s javnošću za nekoliko tvrtki od doma, dok je njezin suprug odlazio na posao. Sada joj je vježbanje joge, kaže, postala navika, poput četkanja zubi, tako da vjeruje da neće nestati kad se stvari ponovo pokrenu. </p>