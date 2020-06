Može li luđe? Vjenčali se i počeli čekati da stigne beba, nisu znali da im za to ipak treba i seks...

Bili su godinama u braku i željeli dijete no nije im bilo jasno zašto do trudnoće ne dolazi, jer su nevjerojatno vjerovali kako im je sami brak dovoljan za to, prisjeća se medicinska sestra u svojim memoarima

<p>I kad pomislite da ste čuli sve, opet postoje ljudi koji će vas iznenaditi, priča <strong>Rachael Hearson</strong>, 59 godišnja patronažna medicinska sestra s više od 40 godina radnog staža. Ona je u svojoj novoj knjizi Handle With Care: Confessions of an NHS Health Visitor, svojevrsnim memoarima, ispričala neke neobične doživljaje iz svog posla.</p><p>Čudesne priče koje vraćaju vjeru u život i ljude te dirljive i emocionalne pa i one bizarne koje je Rachael ispričala dokaz su kako posao medicinske sestre nikad nije dosadan, piše <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-8418923/Married-couple-waiting-children-didnt-realise-needed-sex-first.html?ito=social-facebook&fbclid=IwAR0pFgY9SipFy9Gl71tzgdMn4Vf-AaPwm-Gl0FOomatFBbc0Up9b6nJei14">Daily Mail.</a></p><p>Kao jednu od najbizarnijih priča navodi par koji se čudio kako nisu dobili dijete iako su bili godinama u braku. No Rachael je nakon nekog vremena ipak shvatila koji je njihov problem te da nema veze s neplodnošću - neupućeni muškarac i žena uopće nisu shvaćali da je seks nužan za začeće.</p><p>- Doista su vjerovali da djeca dolaze kao rezultat 'samog braka', a doslovno učenje nekog o osnovnim životnim činjenicama poput seksa nosi veliku odgovornost. Nakon što sam im objasnila neke stvari, drago mi je reći kako više nisu skidali ruke jedno s drugog - ispričala je.</p><p>Osim toga, prisjetila se kako je morala svjedočiti jednoj bizarnoj i neugodnoj sceni u kojoj je jedan otac u svojim 20-ima masturbirao na kauču dok su diskutirali o tečaju za seksualne prijestupnike na kojem je sudjelovao sa svojom tadašnjom partnericom.</p><p>Objasnila je kako je u njihov dom stigla kako bi posjetila dijete koje im se rodilo, a dečko novopečene majke bio je seksualni prekršitelj. Ona je razgovarala s majkom dok je s krajičkom oka primijetila 'ručnu akciju' u pozadini sobe.</p><p>U jednom drugom kućnom posjetu završila je u bordelu gdje je također živjela majka s novorođenčetom.</p><p>- Uveli su me kroz kuhinju do sobe gdje je na bračnom krevetu ležao par s bebom. Beba je izgledala zdravo i sretno i moram vam priznati da sam vidjela i puno gore stvari od toga. Vjerojatno bi danas mislila drugačije da to sad vidim, bilo je to neko drugo doba - ispričala je.</p>