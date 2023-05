Može li se koncept smanjenja štete primijeniti kod pušenja?

Godišnji simpozij Kontroverze iz arterijske hipertenzije, kardiovaskularne protekcije i nefrologije u organizaciji Hrvatskog društva za hipertenziju prošlog je vikenda u Zagrebu ponovno okupio velik broj inozemnih i domaćih stručnjaka koji su raspravljali o brojnim aktualnim temama uključujući primjenu koncepta smanjenja štete u pušenju.

Novi duhanski proizvodi kao pomoć u smanjivanju teških posljedica pušenja

Uvod u raspravu bilo je izlaganje prof. Reuvena Zimlichmana sa Sveučilišta u Tel-Avivu, koji je govoreći o kardiovaskularnim rizicima povezanima s pušenjem ukazao na sve veći broj znanstvenih dokaza o smanjenju relativnog rizika po zdravlje kod bezdimnih duhanskih proizvoda u odnosu na tradicionalne cigarete. „Smrtnost uzrokovana bolešću koronarnih arterija nije se smanjila u posljednja dva desetljeća, što ukazuje na potrebu za suvremenim pristupom smanjenja štete jer ljudi unatoč negativnim posljedicama nastavljaju pušiti“, naglasio je Zimlichman te dodao kako „znanstvena istraživanja jasno pokazuju smanjenje relativnog rizika po zdravlje kod duhanskih proizvoda bez izgaranja. Takve alternative pušenju mogu služiti kao komplementarni javnozdravstveni alati u suzbijanju kardiovaskularnih rizika uzrokovanih pušenjem“. Zimlichman je također ukazao na dokazanu uspješnost Švedske u suzbijanju broja pušača i smrtnosti uzrokovane pušenjem, a koja aktivno primjenjuje koncept smanjenja štete u borbi s ovom ovisnošću.

U panel raspravi koja je uslijedila sudjelovali su ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) izv.prof.dr.sc. Krunoslav Capak, prim.dr.med.spec., voditeljica Odjela za praćenje i unaprjeđenje zdravlja školske djece i mladih HZJZ-a, dr.sc. Dijana Mayer, dr.med., liječnica obiteljske medicine dr. Ljiljana Ćenan, specijalistica nefrologije u KBC Sestre Milosrdnice doc.dr.sc. Josipa Josipović, dr.med., ljekarnica Jasminka Vugec Mihok, mag.pharm., i psihijatar prof.dr.sc. Veljko Đorđević. Raspravu je moderirala državna tajnica u Ministarstvu zdravstva prim.dr.sc. Marija Bubaš, dr.med.spec., koja je istaknula kako je povod ovoj temi činjenica da svaka treća osoba u Hrvatskoj puši, a svaka peta umrla je od posljedica pušenja.

Koncept smanjenja štete u nacionalnoj strategiji o borbi protiv ovisnosti

Ravnatelj HZJZ-a prof. Capak istaknuo je kako nova nacionalna strategija djelovanja na području ovisnosti po prvi puta u širem smislu uvodi koncept smanjenja štete, ali kako je kod primjene tog načela u borbi protiv pušenja, odnosno korištenja alternativnih duhanskih proizvoda, potreban oprez i daljnji dokazi o manjoj štetnosti takvih proizvoda. „Principi i načela na kojima se bazira strategija borbe protiv ovisnosti su teža dostupnost, smanjena potražnja i smanjenje štete“, rekao je prof. Capak te dodao kako je koncept smanjenje štete protiv pušenja teško primijeniti u regulaciji tržišta i zakonodavstva zbog još uvijek nedovoljne istraženosti i određenih rizika koje nose i takvi proizvodi.

Maloljetnici ne smiju imati pristup e-cigaretama

Dr. Mayer konstatirala je da koncept smanjenja štete može biti opcija samo kod dugogodišnjih pušača cigareta: „Koncept smanjenje šteta primjenjiv je na pušaču koji ima 50 godina i 20 godina puši dvije kutije dnevno, pa ako će okrenuti samo e-cigaretama možda će mu to biti manje zlo i manje štetno”. No, i alternativni duhanski proizvodi za one koji ne puše, osobito mlade, su neprihvatljivi i štetni i oni ih ne bi smjeli konzumirati kao ni cigarete. Upozorila je da su, nažalost, danas ti proizvodi lako dostupni mladima – „70% ih je izjavilo da je moglo kupiti e-cigaretu u dućanu ili na kioscima“.

Liječnici i pušači trebaju više informacija o alternativnim proizvodima

Istodobno kliničari i liječnici opće medicine koji u praksi svakodnevno susreću brojne pušače koji usprkos ozbiljnim zdravstvenim problemima ne odustaju od pušenja smatraju da bi u borbi protiv pušenja i posljedica i kod nas trebalo aktivno primjenjivati koncept smanjenja štete. Oni liječnici koji to već čine sami su se informirali o toj temi, zamjenskim proizvodima koji su dostupni i dobrim iskustvima drugih zemalja. Liječnici i obiteljske medicine i specijalisti bi trebali imati bolji pristup informacijama o alternativnim proizvodima i istraživanjima koja prate njihovu primjenu kako bi mogli pomoći svojim pacijentima koji ne uspijevaju prestati s pušenjem.

Dr. Ćenan je naglasila kako je istraživanje koje je provela među kolegama pokazalo da „80% liječnika obiteljske medicine nema nikakve ili nema kvalitetne informacije o konceptu smanjenja šteta od pušenja, a njih 90 % smatra da postojeći alati borbe protiv pušenja nisu učinkoviti.“ Dr. Ćenan je istaknula i važnost prilagodbe zakonodavnog okvira u osiguranju informacija jer „informacije o novim duhanskim proizvodima ne dopiru do pušača kojima oni mogu pomoći da prestanu pušiti djelomično i radi Zakona o suzbijanju zlouporabe duhanskih proizvoda“.

O tome kako druge zemlje pristupaju konceptu smanjenja štete kod pušenja u smislu savjetovanja pacijenata govorila je specijalistica nefrologije dr. Josipović istaknuvši da je „u Ujedinjenom Kraljevstvu javno zdravstvo uvelo korištenje e-cigareta kao pomoćnog sredstva u prestanku pušenja temeljem mnogostrukih znanstvenih dokaza koji su već dostupni“.

70% pušača želi prestati pušiti

Potpredsjednica Hrvatske ljekarničke komore Vugec Mihok istaknula je kako je odvikavanje dugotrajan proces, koji zahtjeva ustrajnost. „70% naših pušača žele prestati pušiti, neki uzimaju nadomjesnu terapiju, ali je broj recidiva vrlo visok. Kod onih kod kojih ne postižemo terapijski cilj – apstinenciju, drugim dostupnim sredstvima koja danas koristimo trebali bismo po načelu „biramo manje zlo“ primijeniti koncept smanjenja štete“, rekla je Vugec Mihok.

Prof. Đorđević podsjetio je da smo vrlo rano u Hrvatskoj počeli s primjenom škola nepušenja primjenjujući napredna svjetska iskustva, no sugovornici su suglasni da nam nedostaje centara i stalno dostupne podrške u odvikavanju od pušenja jer se radi o teškoj ovisnosti koja traži sveobuhvatnu podršku.

Najčitaniji članci