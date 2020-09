Može li tamo 'dolje' biti previše mokro i koji su mogući uzroci?

Iako je vlažnost vagine prirodna pojava, a pojačano vlaženje poželjno za vrijeme i netom prije spolnog odnosa, moguće je da se vagina pretjerano vlaži, no to ne mora to biti znak ozbiljnijeg problema

<p>Brinete li se da vaša vagina prekomjerno izlučuje sluz, da to može biti znak spolne bolesti ili infekcije, stručnjaci ističu da najprije moraju sagledati više faktora prije nego donesu zaključak. Svakako valja imati na umu da je svaka vagina drugačija i da izlučivanje tekućine ovisi od osobe do osobe.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Činjenice o seksu</p><p>Vagine proizvode različite tekućine, a glavni je iscjedak iz rodnice. On će kod nekih žena biti viskozniji, a miris i izgled će se razlikovati od osobe do osobe (i u različito vrijeme tijekom ciklusa). Ovaj iscjedak pomaže u čišćenju i regulaciji vaše rodnice, održavajući je vlažnom i bez infekcija.</p><p>Ne postoji ‘previše’ iscjetka, ali ako zaista počnete proizvoditi puno više nego što je uobičajeno za vas dulje vrijeme, a uz to promijeni teksturu, boju ili miris, posjetite svog liječnika. Što se tiče vlažnosti tijekom seksa, to je prirodni lubrikant iz Bartholinove i Skeneove žlijezde (koje se nalaze na otvoru vagine i mokraćne cijevi) kao odgovor na pojačani protok krvi u tom području.</p><p>Ova tekućina je stvorena za to da stvari budu 'klizavije' kako bi se seks mogao ostvariti, ali različite žene imaju različitu razinu tekućine i to nije uvijek pokazatelj koliko ste uzbuđeni. Neke žene 'squirtaju', što je zapravo izljev tekućine koji se događa tijekom orgazma, a smatra se da potječe iz žlijezde Skeneove te je to bistrija i vodenastija tekućina. Ako utvrdite da niste dovoljno podmazani kako bi vam seks bio ugodan, razlog tome mogu biti brojni čimbenici. U kratkom roku to se može riješiti lubrikantom ili s više predigre, a za dugoročno rješenje je potrebno razgovarati s liječnikom kako biste otkrili što je glavni uzrok.</p><p>Koliko se vi možete navlažiti tijekom seksa, ovisi o tome koliko vam je ugodno. Neke žene tvrde da se s 'pretjeranim' vlaženjem smanjuje razina trenja kojeg mogu osjetiti penetracijom. Ako je to slučaj, meka pamučna krpa ili maramica svako toliko mogu biti od koristi. Ako je više riječ o problemu samosvijesti, potrudite se uvidjeti da je to prirodni aspekt seksa, a vaš će partner to vjerojatno vidjeti kao dokaz da vas uzbuđuje. Naša su tijela složena koliko i jedinstvena, a svatko tko bi vas mogao posramiti zbog toga što ste pretjerano vlažni ne zaslužuje da s njime spavate, piše <a href="https://metro.co.uk/2020/08/11/can-vagina-wet-13114221/" target="_blank">Metro</a>.</p>