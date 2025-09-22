'Možeš sve, osim čuti' – priča gluhog kapetana rukometne reprezentacije i ekonomista

Iako je sport obilježio njegov život i karijeru, obrazovanje je prepoznao kao ključan alat za daljnji razvoj i nove profesionalne izazove.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:51 Okupljanje navijača ispred Arene Zagreb | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Bili ste profesionalni rukometaš, a danas ste kapetan hrvatske reprezentacije gluhih rukometaša – kako biste opisali svoj sportski put i najvažnije trenutke karijere?

Moj sportski put se nekako nametao sam po sebi, s obzirom da je cijela moja obitelj bila u sportu. Od malih nogu bio sam usko povezan sa sportom, koji je neizostavna i jedna od najvažnijih stavki mog života. Vrlo rano sam znao da želim svoj život posvetiti sportu. Najvažniji trenuci sportske karijere su medalje i osvajanja jer tada sva odricanja i sav rad dolaze na naplatu. No, za mene osobno najvažnije je da me sport naučio životu, da nije sve isključivo u pobjedama i porazima, već puno više od toga, što te priprema na svakodnevne neočekivane izazove.

Koliko je bilo teško izboriti se za mjesto u reprezentaciji i kasnije preuzeti ulogu kapetana?

Iz današnje perspektive mogu reći da je bilo teško, ali kad sam ulazio u reprezentaciju kao golobradi mladić nisam shvaćao težinu toga. Kad nešto toliko želiš i sanjaš, spreman si na sve. Uloga kapetana bila mi je neizmjerna čast i ponos, i svakim nastupom osjećam isti zanos kao da mi je prvi. Teško je opisati osjećaje kada vodiš suigrače i ekipu na teren kako bi branili boje svoje države.

Foto: PR

Koja vam je sportska pobjeda ili medalja ostala u najdubljem sjećanju i zašto?

Sve medalje su posebno drage, ali olimpijska odličja ipak su stepenicu iznad u odnosu na ostala natjecanja. Imao sam sreću čak četiri puta popeti se na olimpijsko postolje kao pobjednik.

S kojim ste se izazovima suočavali kao sportaš s oštećenjem sluha i što vas je u tim trenucima najviše motiviralo da nastavite?

Jako sam se puno puta susretao s nerazumijevanjem okoline, trenera, suigrača i drugih, posebno u klubovima gdje sam bio jedini igrač s oštećenjem sluha. No uvijek sam uspijevao uskladiti svoje potrebe s potrebama ekipe i zahtjevima trenera i kluba, na što sam jako ponosan. Motivirao me inat i volja da pokažem da vrijedim jednako kao i svi ostali, pa čak i bolje od drugih.

Danas ste i predsjednik Hrvatskog deflimpijskog odbora. Kako izgleda taj dio vaše karijere i koliko je zahtjevno uskladiti sportski i organizacijski rad? Koji su vam najveći izazovi u odboru?

Naravno da je teško uskladiti sve, ali uz dobru organizaciju, jasno postavljene ciljeve i prioritete, te podršku obitelji i suradnika, svakodnevne obveze postaju lakše. Najveći izazov je posložiti i uskladiti raspored te rješavanje svih tekućih obveza i prepreka, no nekako uspijevamo i mislim da radimo dobar posao.

Kada se osvrnete na dosadašnju karijeru, koja su najveća odricanja koja sportaš mora podnijeti da bi stigao do uspjeha?

Najveća odricanja vezana su uz obitelj i uzak krug ljudi, jer oni najviše osjete tvoj izostanak i propuštanje važnih datuma i događaja. Bez njihove podrške ne bi bilo ni uspjeha.

Koliko je važna podrška obitelji i okoline u svim tim izazovima?

Neizmjerno važna, najvažnija od svih definitivno. Svi moji osobni uspjesi posvećeni su mojoj obitelji, posebno mom sinu i zemlji za koju ponosno nastupam.

Foto: PR

Iako iza sebe imate bogatu sportsku karijeru, odlučili ste se upisati Veleučilište PAR. Što vas je potaknulo na tu odluku?

Vrlo rano sam spoznao svoju ulogu, kako sportsku tako i ono što želim raditi, promicati vrijednost i granice sporta gluhih. Shvatio sam važnost obrazovanja i to sam pronašao u PAR-u, i vidim da nisam ni najmanje pogriješio.

Koliko vam studij pomaže u razvijanju novih znanja i vještina koje koristite i u sportu i u poslovnom životu?

Koliko god bio uspješan kao sportaš, nije garancija da ćeš jednako uspješno nastaviti i u drugim područjima. Jako je važno shvatiti da bez osnovnih stvari i podloge koje naučimo na studiju, kao ja na PAR-u, teško je graditi ozbiljnije stvari u sportsko-poslovnom svijetu.

Što vas je posebno privuklo Veleučilištu PAR u odnosu na druge obrazovne institucije?

Privuklo me to što su i druge sportske kolege prošle kroz PAR, a nakon razgovora s njima saznao sam o visokoj razini obrazovanja i spremnosti da razumiju obveze sportaša. Odluka je bila vrlo lagana i sretan sam što sam upisao VPŠ PAR.

Kako uspijevate uskladiti sportske i poslovne obveze s učenjem i studiranjem?

Kad netko nešto zaista želi, naći će način, a onaj tko ne želi, naći će razlog. Uz podršku i razumijevanje sve je lakše. Najčešće sam studentske obveze rješavao u noćnim satima, kad je potpuni mir i koliko mi umor dopušta.

Što biste poručili mladima koji misle da im uz sport ili posao nema mjesta za obrazovanje?

Ni jedan cilj nije neizvediv, pogotovo ulaganje u obrazovanje i svoju budućnost. Sve je moguće kad se jasno poslože prioriteti. Savjetovao bih da nađu i upišu ono što vole i što ih zanima, jer će im to olakšati budućnost i vrijedno je svake minute truda i učenja.

Foto: PR

Gdje se vidite u budućnosti, više u sportu, menadžmentu, obrazovanju ili kombinaciji svega?

Sport je moj život. Kako je nekada bio na terenu, sada će biti nekoliko metara dalje, sportski menadžment i konstantno napredovanje Hrvatskog deflimpijskog odbora moja su budućnost.

Koji su vaši osobni ciljevi, a koji ciljevi kao predsjednika Hrvatskog deflimpijskog odbora?

Ciljevi su jasni: konstantno napredovanje sporta gluhih na lokalnim, državnim i međunarodnim razinama, pružanje stručne i logističke podrške sportašima oštećenog sluha, posebno mladima, kako bi shvatili da mogu sve, osim čuti u nekim situacijama. Sport je moćan alat za osnaživanje samopouzdanja, integraciju u društvo i stvaranje boljih, zdravijih i kvalitetnijih ljudi.

Koja bi bila vaša poruka studentima i budućim studentima Veleučilišta PAR, zašto je važno ulagati u obrazovanje bez obzira na sportske ili poslovne uspjehe?

Slijedite svoje želje i ciljeve, vjerujte u njih, ali ne zaboravite na obrazovanje jer ćete ih lakše ostvariti uz ulaganje, trud i volju. Sport i obrazovanje su vrlo kompatibilan i moćan par koji vam omogućuje pregršt izbora da radite ono što volite.