Možete održati režim zdrave prehrane i dok radite kod kuće

U teoriji, kad ste kod kuće trebalo bi biti jednostavno jesti zdravo. Nemate uredskih slastica da vas mame, a imate i više vremena da pripremite hranu, piše Theglobeandmail.

No u stvarnosti, jesti zdravo kod kuće ipak može biti priličan izazov. Manjak uobičajene dnevne rutine, skrb o djeci ili osjećaj izolacije mogu utjecati na to da uobičajene zdrave obrasce zamijenite nezdravima. Hladnjak je udaljen samo nekoliko koraka, a zbog dosade ili kako biste umirili stres, tijekom dana nije teško posegnuti za dodatnim grickalicama.

Tijekom vremena, stalno prejedanje vodi do gomilanja neželjenih kilograma. Na početku zbog toga ćete se osjećati napuhnuto i tromo i bit ćete slabije raspoloženi. Dobra vijest je da ne morate doći do te situacije, a savjeti u nastavku teksta će vam pomoći da se zadržite putu zdrave prehrane.

Ovo su teška vremena u moramo se naviknuti na puno toga, pa nemojte biti prestrogi prema sebi ako vam treba malo više vremena da pronađete svoj ritam.

1. Sastavite raspored

Sami sastavite raspored obroka kao što biste to učinili i tijekom uobičajenog radnog dana. Držite se istog vremena za doručak, ručak i večeru. Ako imate malu djecu, ovisno o njihovom rasporedu pokušajte urediti da jedete svi zajedno. U raspored dodajte i kratku poslijepodnevnu pauzu za zdravi međuobrok. Zadržavanje vremenske strukture obroka i međuobroka potaknut će vas da jedete kad je za to vrijeme, a ne kad god želite. Jedite podalje od stola za kojim radite.

2. Planirajte obroke

Kako biste što manje izlazili, pokušajte pripremiti tjedni plan prehrane za cijelu obitelj i u skladu s tim kupovati namirnice na tjednoj bazi. Iako ćete vjerojatno već sredinom tjedna zaključiti da vam nedostaju neke namirnice, pokušajte ono najnužnije kupovati jedanput na tjedan. Kako planirate obroke, razmislite na koji način možete kuhati jedanput, a od toga napraviti više obroka. Ostaci pečenog pileta, primjerice, mogu se iskoristiti za salate i tacose. Zahvaljujući pametnom planiranju nećete kuhati sa "onim što nađete u hladnjaku" niti ćete razmišljati o narudžbi gotove hrane.

3. Pripremite porcije unaprijed

Ako obično pakirate ručak kad radite u uredu, učinite isto i dok radite od kuće. Unaprijed pripremite porcije hrane koju ćete pojesti. Ako znate da vas čeka ručak, manje ćete žudjeti za nezdravim grickalicama tijekom poslijepodneva.

4. Spremite zdrave grickalice

Ako jedete pravu grickalicu u pravo vrijeme, možete utjecati na razinu gladi, ali i povećati energiju te poboljšati prehranu. Primjerice, celer s kikiriki maslacem je odlična grickalica za odrasle i za djecu. Ili, narezane jabuke sa bademovim maslacem, narezana kruška sa sirom, voćni smoothieji ili domaći sladoled od banane, kokice, pomfrit od batata - sve su to međuobroci koji će vam pomoći da utažite glad, a istovremeno ponuditi nutritivno zadovoljavajući objed.

5. Otkrijte zašto jedete

Ponekad je teško prevladati potrebu da stalno nešto grickamo. Prije nego posegnete za sljedećim zalogajem, trebali biste se zapitati jeste li uistinu gladni ili grickate jer vam je dosadno, anksiozni ste i slično. Ako niste uistinu gladni, uzmite kratku pauzu i zabavite se desetak minuta nečime što će vam odvratiti pažnju. Čitajte, prošećite po stanu, meditirajte. Promislite i gdje ste smjestili svoj kućni ured. Ako je preblizu kuhinji, hladnjak može biti velika distrakcija.

6. Zamijenite loše grickalice dobrima

U stresnim situacijama nije neuobičajeno potražiti utjehu u hrani. Smatra se kako na taj način tijelo oslobađa dopamin, kemikaliju zbog koje se osjećamo bolje. No nutritivne alternative grickalicama koje sadrže masti i višak kalorija mogu biti domaće pizze od povrća, tortilje od cjelovitog zrna ili pire od cvjetače,. Kako biste zadovoljili potrebu za slatkim, konzumirajte smrznuto grožđe ili voćni smoothie, kockicu tamne čokolade ili domaću pitu od jabuke.

7. Pazite na unos kave i alkohola

Ispijanje čaše vina ili koktela može djelovati privlačno ako se nosite sa stresom. No ograničite si unos alkohola samo za vikend. Imajte na umu da će jedno do dva pića utjecati na kvalitetu vašeg sna, a smanjiti će i vašu potrebu da jedete zdravo. Ograničite si i broj kofeinskih napitaka. Kavu konzumirajte samo tijekom jutra, jednu do dvije šalice. Na taj način ćete zadržati dobar san u večernjim satima.

