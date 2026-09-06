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Bizarni počeci PLUS+

Mračna povijest estetske kirurgije: Kožom s čela i vrućim voskom oblikovali su novi nos

Piše Jasmina Sarić Čedić,
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Mračna povijest estetske kirurgije: Kožom s čela i vrućim voskom oblikovali su novi nos
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Prvi zapisi o rekonstrukciji nosa sežu 2500 godina u prošlost, a kroz stoljeća ljudi su za ljepši izgled prolazili kroz bolne i bizarne zahvate. Kožu s čela presađivali su na nos, ruku su pričvršćivali za lice...

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Gotovo da možemo reći kako su standardi ljepote i poželjnog izgleda postojali otkad je svijeta i vijeka. I kad bi netko svojom pojavom izlazio iz granica tih standarda, tražio se način da mu se ljudskom rukom poboljša izgled. Zbog toga rekonstruktivna i estetska kirurgija nisu produkt modernog doba, kako mnogi vjeruju, nego njezini počeci sežu daleko u povijest, a daljnji tijek ima i mračnu stranu s obzirom na to da su rekonstruktivni zahvati nekada davno za mnoge značili teške bolove ili smrt.

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