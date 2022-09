Mrlje od čaja na šalici možete skinuti pomoću malo soli i - leda

Lynsey Crombie, danas poznata kao kraljica čistoće, bivša je čistačica koja često dijeli savjete i trikove na popularnom TV kanalu This Morning. Ima vojsku obožavatelja koja broji oko 281.000 pratitelja na Instagramu, a jedan od trikova s kojima je iznenadila bio je odgovor na pitanje kako očistiti šalice od mrlja od čaja, prenosi Express.

Zašto se uopće te mrlje pojave? Čaj sadrži komponentu koja mu daje boju, da bi nam izgledao primamljivije, no posljedica su zamrljane šalice. Tu boju čaju daje tanin, i inače česti sastojak boja. Koristi se i za štavljenje kože i izradu tinte, pa nije čudno ako ih ponekad ne možete isprati sa šalica.

Srećom, stručnjakinja za čišćenje ima genijalan savjet za uklanjanje tih mrlja.

Tableta za čišćenje proteze

- Čak stvarno može ostaviti tvrdokorne mrlje na šalicama, no tablete za čišćenje zubne proteze u tom slučaju vrlo su učinkovite – kaže. Jednostavno, uzmite tabletu, malo je smočite i istrljajte mrlje na šalici, pa natočite vodu u nju i ubacite tabletu i ostavite da malo odstoji.

Ocat

To je, dodaje, metoda koja joj se pokazala odličnom, no mogu se iskoristiti još neki trikovi. Na primjer ocat, koji se ionako često koristi za čišćenje u kućanstvu. Napunite šalicu do pola kipućom vodom i prelijte bijelim octom, ostavite 10 minuta i zatim isperite.

Soda bikarbona

Može vam, naravno, poslužiti i soda bikarbona: Pospite ju u šalicu i napravite pastu s malo tople vode, pa ribajte dok mrlje ne nestanu.

Led i sol

Još jedan zanimljiv trik temelji se na činjenici da led i sol mogu biti korisni u uklanjanju mrlja. Naime, uspite sol u šalicu i ubacite nekoliko kockica leda. Umotajte šalicu u prozirnu foliju i protresite, pa isperite čistom vodom.



