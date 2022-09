Mrzio je snimati taj film, a zbog njega je postao prava zvijezda

The Robe je američki fiktivni biblijski epski film. U New Yorku je 16. rujna 1953. godine prikazana premijera filma, poznatoga kao prvi "widescreen" film javno prikazan u tehnici cinemascope (tehnika širokog ekrana). Poticaj za korištenje ove tehnike bila je sve veća popularnost televizije zbog koje su holivudski studiji naglo počeli gubiti publiku. "The Robe" je trebao ponuditi novi, atraktivniji format slike.