Mrzite prati rublje? Ova majica ostaje svježa i nakon 30 dana nošenja bez pranja!

Pranje rublja mnogima je jedan od najomraženijih kućanskih poslova, a američki startup tvrdi da ima rješenje koje bi ga moglo svesti na minimum. Razvili su majicu za koju tvrde da može ostati svježa i bez neugodnih mirisa više od 30 dana bez pranja.

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Pokretanje videa... 01:59 VRUĆINA NIJE JEDINI UZROK: ZNOJIMO SE I OD SREĆE, A ULOGU IGRAJU I STRES I ZABRINUTOST | Video: 24sata/pixsell

Riječ je o modelu HercShirt V5.0, najnovijem proizvodu tvrtke Hercleon, koja ga predstavlja kao dio svoje vizije odjeće koja ne zahtijeva često pranje. Tajna, tvrde, leži u posebnoj tkanini u koju je utkano sedam elemenata namijenjenih suzbijanju neugodnih mirisa.

Ključnu ulogu imaju bakar i srebro, poznati po svojim antimikrobnim svojstvima. Oni bi trebali smanjiti broj bakterija koje razgrađuju znoj i stvaraju karakterističan neugodan miris tijela. U tkaninu je dodan i vulkanski pepeo s poroznim mineralima koji upijaju mirise.

Majice se prodaju u tri verzije. Osnovni model navodno štiti od mirisa do tri dana, standardni do dva tjedna, dok najskuplja verzija "Max" obećava svježinu čak mjesec dana bez pranja. Za taj model kupci moraju izdvojiti 79 dolara.

Kako bi majica trebala spriječiti neugodne mirise?

Ideju je razvio kamerunski izumitelj Wenceslaus Muenyi nakon što je tijekom višetjednog putovanja primijetio da mu odjeća vrlo brzo poprima neugodan miris. To ga je potaknulo na razvoj posebnog materijala koji bi usporio nastanak mirisa.

Foto: Kickstarter

Stručnjaci objašnjavaju da odjeća ne počinje neugodno mirisati samo zbog znoja ili prljavštine. Znoj i mrtve stanice kože služe kao hrana bakterijama koje se nakupljaju u vlaknima tkanine, a upravo njihovi metabolički produkti uzrokuju karakterističan miris.

Tvrtka se pritom poziva na poznata antimikrobna svojstva bakra. Istraživanja su pokazala da bakrene površine mogu učinkovito smanjiti broj određenih bakterija, zbog čega se koriste u bolnicama i drugim javnim prostorima. Međutim, zasad nisu predstavljeni znanstveni dokazi koji potvrđuju da majica zahvaljujući bakru može ostati bez neugodnih mirisa punih 30 dana.

Foto: Kickstarter

Osim bakra i srebra, proizvođač navodi da majica sadrži i cink koji neutralizira spojeve povezane sa stresnim znojenjem te još nekoliko sastojaka za koje tvrde da ublažavaju druge vrste tjelesnih mirisa.

Iz tvrtke naglašavaju da ovakva odjeća nije zamjena za osobnu higijenu niti se sama čisti. Mrlje od hrane, prašina i druga prljavština i dalje će se zadržavati na tkanini ako se ne opere.

Unatoč tome, projekt je izazvao velik interes. Na platformi za grupno financiranje prikupio je stotine tisuća dolara, a tisuće kupaca već su naručile majice koje obećavaju znatno rjeđe pranje.