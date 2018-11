Muče vas 'šlaufovi' oko struka? Pijte ova pića i otopite masti

Olja Martinić, dijetetičarka i nutricionistkinja Nutricionističkog savjetovališta Olja iz Splita nam je objasnila kako sastojci ovih pića stvarno utječu na organizam te koje su njihove prednosti i opasnosti.

1. Sok od krastavaca

Sok od svježih krastavaca je okusnu i zdravo piće za popiti prije spavanja. Dodajte vodu po želji ako je smjesa krastavaca previše jaka da ju pijete "nerazrijeđenu". Da bi piće bilo ukusnije, možete dodati malo limuna i đumbira.

Krastavci imaju malo kalorija, a puni su antioksidansima, vlaknima, mineralima i vitaminima koji pomažu gubitku težine. Krastavci su hrana koju se može obilato jesti, a neće utjecati na povećanje težine. Umjesto toga, hidratizira organizam i stabilizira šećer u krvi, piše Power of Positivity.

- Sok od svježeg krastavca se priprema od svježih i dozrelih krastavaca. Takav napitak obiluje K vitaminom i vitaminima topivim u vodi. Poželjno je dodati vodu tj. razblažiti jer takav napitak je lakše probavljiv - dodaje gospođa Martinić.

2. Sok od limuna i krastavaca

Jeste li primijetili kako neki restorani poslužuju vodu s limunom? Pijenje vode s limunom ima obilje prednosti, uključujući gubitak masnog tkiva. Istraživanje objavljeno u časopisu Journal of Ayurveda i Integrative Medicine pokazalo je da ljudi koji su pili sok od limuna četiri puta dnevno za vrijeme posta su smanjili udio masti i uravnotežili razinu lipida.

- Sok od limuna i krastavca tijekom dana daje osjećaj sitosti, tj. smanjuje želju za hranom. Navedeni napitak uravnotežuje lipide i pospješuje mijenu tvari - objašnjava gđa. Martinić.

U vodu s limunom za puniji okus može se dodati malo meda i listića mente.

3. Sok od korijandera i krastavaca

Ovo je još jedan napitak koji je pun antioksidansima koji pomaže tijelu da se riješi toksina i loših masti iz tijela. Stavite krastavce, šalicu korijena (ili svježeg peršina), limun i pola čaše vode u blender. Posipajte pićem s ribanim đumbirom i žličicom soka Aloe Vere. Dopustite ovoj kombinaciji da odstoji nekoliko minuta prije ispijanja.

- Sok od korijandera ili peršina s krastavcem je ugodan za pijenje, a dobar je i za urinarni sustav. Ističe se protuupalnim učinkom i otplavljivanjem toksina u redovitom radu vrijednih bubrega - dodatno je pojasnila gđa. Martinić.

4. Čaj od đumbira

Đumbir ima poznata ljekovita svojstva, ali studija objavljena u Annals of the New York Academy of Sciences otkrila je da djelotvorno djeluje i protiv pretilosti. Piti čaj od đumbira prije spavanja pomaže tijelu bolje apsorbirati hranjive tvari. Osim toga, pomaže u probavi hrane i ublažava uznemirenost želuca (pogotovo kad ljudi pojedu obrok koji im nije sjeo).

- Đumbir pomaže probavnom sustavu. Ukoliko je sluznica probavnog sustava preosjetljiva s đumbirom treba oprezno. Koristan je kod osoba sa sniženim želučanim kiselinama i kod osoba koje imaju osjećaj da im se hrana predugo zadržava u probavnom sustavu - dodala je gđa. Martinić.

Čaj od đumbira će biti ukusniji ako se u njega iscijede limun i doda žlicu meda. Također se, tijekom ljeta, može napraviti i ledeni čaj od đumbira.

5. Sok od jagode i limuna sa začinima

Jagode i ekstrakti bobičastog voća imaju fitokemijska svojstva koja pomažu u ishrani i štite tijelo od raka i bolesti srca, pokazalo je istraživanje u časopisu Journal of Medicinal Food. Ovo voće ima komponente koje blokiraju hormone koji uzrokuju upale u tijelu i podižu razinu šećera u krvi.

- Bobičasto voće je izvrstan odabir u sokovima, a količina ovisi o intenzitetu okusa koji želimo postići. Posebno je cijenjeno dehidrirano bobičasto voće od kojeg se pripremaju čajevi (čaj od suhog duda ili čaj od borovnice...) - rekla je gđa. Martinić.

Priprema napitka od bobičastog voća

Iscijedite limun ili limetu i u njega dodajte malo sitno narezane korice. Zatim narežite jagode i dodajte začine poput mente i gorušice u smjesu. Dodajte toplu vodu i ostavite neko vrijeme da odstoji kako bi se svi sastojci sjedinili. Uklonite korice limuna ili limete i prenesite smjesu u staklenku. Ulijte hladnu vodu i led i, po volji, možete dodati malo meda.

6. Sok od ananasa

- Ananas je proslavio bromelin i njegova je dokazana uloga u korekciji tjelesne mase. Treba dosta ananasa kako bi se unijele dostatne količine bromelina pa ste i siti dok mršavite - objašnjava nutricionistica.

Ananas je prirodni antioksidans s malo kalorija i bogat vlaknima. Hrana i pića bogata vlaknima će ljudima pružiti osjećaj sitosti bez unosa dodatnih masti.

Poput limuna, čaša hladnog, ukusnog i svježeg soka od ananasa uvijek je osvježavajuća. Međutim, umjesto toga, možete uživati i u toplom i umirujućem piću. Pomiješajte ili iscijedite sok od ananasa s limunom. Ako je voće dovoljno slatko, nećete morati dodati med.

7. Zeleni čaj

Kemijski sastav zelenog čaja tako je složen da čak i stručnjaci raspravljaju o svim njegovim zdravstvenim prednostima. No znanstvenici iz Japana objavili su u istraživanju objavljenom u časopisu Nutrients, da ispijanje zelenog čaja prije spavanja kod sredovječnih ljudi može poboljšati kvalitetu sna.

Zeleni čaj sadrži malo kofeina koji pomaže tijelu da se opusti. Dobro spavanje omogućava bolji rad metabolizma, koji za uzvrat bolje razgrađuje masnoće u tijelu. No to nije sve... Budući da je zeleni čaj pun antioksidansa, također pomaže u gubitku tjelesne težine i smanjenju neželjenog masnog tkiva.

- Zeleni čaj ubrzava metabolizam, kao i zelena kava, ali osobe sa poteškoćama u radu štitne žlijezde trebaju biti oprezni u konzumaciji ovih napitaka - upozorava gđa. Martinić.

8. Čaj od maslačka

Čaj od maslačka je učinkovit u ublažavanju nadutosti želuca, žgaravice i probavnih smetnji. Kao prirodni diuretik, čaj od maslačaka također pomaže tijelu izbaciti višak vode iz tijela.

- Veličanstveni maslačak smanjuje celulit i podrška je žuči. Čaj je gorak, sok neukusan i uglavnom se koristi ekstrakt iz korijena maslačka koji daje savršene rezultate. Treba izbjegavati konzumiranje pripravaka maslačka kod terapije litijem te kod opstrukcije (začepljenja) žučnih vodova. Nikako ne koristiti kod žučnih kamenaca - upozorava gđa. Martinić

9. Piće s jabučnim octom

Bez obzira na to je li svježe napravljen ili kupljen u trgovinama, jabučni ocat se može pohvaliti s mnogobrojnim zdravstvenim prednostima. Budući da ima antibiotska i antibakterijska svojstva, ovo piće može pomoći kod iritacije želuca, proljeva uzrokovanog bakterijama i crijevnih grčeva. S jabučnim octom treba oprezno jer prevelika konzumacija istog može iziritirati želudac, oštetiti jednjak te uništiti zubnu caklinu.

Pomiješajte jednu do dvije žlice jabučnog octa u čaši vode. Ako želite, možete ga kombinirati s limunovim sokom i nekoliko kriški svježe jabuke.

- Piće sa jabučnim octom osobno kao dijetetičar ne predlažem - upozorava gđa. Martinić.

10. Sok od grejpa i cimeta

Ljudi koji vole detoksificirajuću prehranu uglavnom jedu ili piju grejp jer hidratizira i pruža osjećaj sitosti. Osim toga, pun je hranjivim tvarima i pomaže radu metabolizma. Sok od grejpa također može biti svježe iscijeđen ili kupljen. Iscijedite barem pola čaše soka, koji će se dodati u sirup.

Recept za sirup

Sirup možete napraviti miješanjem čaše vode, šećera po ukusu i štapićima od cimeta. Pustite da se ova smjesa pirja u tavi sedam minuta prije dodavanja grejpa. Prelijte mješavinu u vrč i dodajte hladnu vodu. Ukrasite piće s mentom.

- Sok od grejpa je koristan i ukusan, ali treba biti oprezan zbog interakcije sa određenim lijekovima. Poželjan za zdrave osobe - napominje gđa. Martinić.

