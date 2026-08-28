Muči vas začepljen odvod? Evo kako ga odčepiti bez korištenja agresivnih kemijskih sredstava

Kada voda u sudoperu, umivaoniku ili kadi prestane otjecati, mnogi instinktivno posežu za agresivnim kemijskim sredstvima za čišćenje odvoda. No, stručnjaci upozoravaju da je to često najgore rješenje. Takvi proizvodi ne samo da mogu nagristi cijevi i prouzročiti dugoročnu štetu, već zbog kemijskih reakcija mogu čak i pogoršati začepljenje. Uz to, štetni su za zdravlje i okoliš, zbog čega bi ih trebalo izbjegavati. Srećom, postoji niz učinkovitih i sigurnijih alternativa.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:23 Trikovi kako očistiti odvod | Video: 24sata/pixsell

Zašto biste trebali izbjegavati kemijske odčepljivače

Agresivna sredstva za odčepljivanje odvoda predstavljaju opasnu mješavinu kemikalija koja može biti štetna. Ona ne samo da nagrizaju cijevi, osobito one starije, već mogu stvoriti otrovne pare koje su opasne za dišne putove. Osim toga, kemijska reakcija može stvoriti toplinu koja stvrdnjava masne naslage, čineći čep u cijevi još tvrdokornijim. Zbog brige za okoliš i vlastito zdravlje, uvijek je bolje prvo isprobati mehaničke metode i kućne pripravke.

Prva pomoć: Vruća voda i odčepljivač

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kod manjih začepljenja često pomažu najjednostavnija rješenja. Prije svega, pokušajte s gumenim odčepljivačem (vakuum pumpom). Ako to ne riješi problem, na red dolazi vruća voda. Ulrich Opitz, stručnjak s DIY-Academy u Kölnu, savjetuje jednostavnu, ali moćnu metodu.

​- Trebalo bi pokušati sve isprati. Zatvorite odvod čepom i navucite deblje gumene rukavice kako se ne biste opekli. Umivaonik ili sudoper napunite vrućom vodom i zatim naglo izvucite čep - objašnjava Opitz.

Velika količina vode stvara snažan pritisak, a toplina pomaže otopiti tvari nakupljene u odvodu. - Sapuni i slične stvari, poput pjene za brijanje, sadrže određenu količinu masti koja omekšava pod utjecajem vruće vode - dodaje stručnjak u intervjuu za rtl.de. I hrvatski vodoinstalateri slažu se da je vruća, ali ne i kipuća voda, najbolji prvi korak u borbi protiv začepljenja uzrokovanih masnoćom.

Kućni pripravci: Što doista djeluje?

Dugo popularna mješavina sode bikarbone i octa u posljednje je vrijeme došla pod lupu stručnjaka. Iako njihova reakcija stvara pjenu, ona često nije dovoljno snažna za razgradnju tvrdokornijih masnih čepova. Ova kombinacija može pomoći kod uklanjanja neugodnih mirisa ili manjih naslaga sapuna, ali kod ozbiljnijih problema njezina je učinkovitost ograničena. Kao učinkovitija alternativa preporučuje se kombinacija soli i vruće vode, jer sol pomaže u razgradnji masnoća. Druga mogućnost je korištenje deterdženta za suđe. Ulijte ga u odvod, pričekajte nekoliko minuta i zatim isperite vrućom vodom. Ova metoda zahtijeva malo strpljenja, jer deterdžentu treba vremena da počne djelovati.

Kad je potrebno primijeniti jače metode

Ako pritisak vode i kućni pripravci ne daju rezultate, vrijeme je za konkretnije korake. Ipak, i ovdje je potreban oprez kako ne biste prouzročili veću štetu.

Foto: TikTok/Canva

Rastavljanje i čišćenje sifona

Kod umivaonika i sudopera često je moguće jednostavno odvrnuti i očistiti sifon, zakrivljeni dio cijevi ispod odvoda u kojem se nakupljaju nečistoće. Prije nego što to učinite, obavezno postavite posudu ili kantu ispod sifona kako biste uhvatili vodu koja će iscuriti. Sifon rastavite do točke gdje cijev ulazi u zid. Budite oprezni da ne oštetite brtve, jer njihovo pomicanje ili oštećenje može dovesti do curenja vode. Važno je napomenuti da ova metoda nije moguća kod kada ili tuš-kabina, gdje je sifon ugrađen i nedostupan.

Sajla za odčepljivanje kao krajnja opcija

Ako ništa drugo ne pomaže, kao zadnje rješenje možete pokušati s ručnom sajlom za odčepljivanje, koju možete nabaviti u trgovinama s alatom. Međutim, s njom treba rukovati vrlo pažljivo. Nestručnim korištenjem sajla može lako oštetiti unutrašnjost cijevi, što može dovesti do puknuća i ozbiljne štete od vode. Ako niste sigurni kako je koristiti ili ako je začepljenje izrazito tvrdokorno, najpametnije je pozvati profesionalnog vodoinstalatera.

Prevencija je ključna

Najbolji način borbe protiv začepljenja je sprečavanje njegovog nastanka. Ulrich Opitz preporučuje da se odvodi otprilike svaka četiri tjedna isperu većom količinom vruće vode kako bi se otopile masne naslage. Postavljanje mrežice na odvod također je vrlo korisno jer zaustavlja veće komade hrane i dlake prije nego što dospiju u cijevi. U kupaonici, umjesto da ispirete kosu u odvod, pokupite je maramicom i bacite u smeće. Masno posuđe u kuhinji uvijek prvo obrišite papirnatim ručnikom prije pranja. Pridržavanjem ovih jednostavnih savjeta, dugo ćete biti pošteđeni problema sa začepljenim odvodima.

