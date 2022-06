Muškarac sa 'super spermom': Imam preko 160 djece, a na Dan očeva uspijem vidjeti tek jedno

Zovu ga 'muškarcem sa super spermom', što i ne čudi obzirom da mu je životna misija postala oploditi što više žena koje imaju problema sa začećem.

Poznat je kao Joe Donor, ima 51 godinu i živi u Velikoj Britaniji, iako je podrijetlom iz Vermonta u SAD-u. Tvrdi da ima preko 160 djece diljem svijeta. Na ovogodišnji Dan očeva vidio je, kaže, samo jedno od te djece.

I sve to ne bi bilo toliko čudno, jer oplodnja doniranom spermom nije nešto neobično, da on dobar dio žena ne oplodi prirodnim putem, dok njihov partner čeka u susjednoj sobi, ali 'ljubljenja nema, samo čista ugradnja'.

Neki ga nazivaju neetičnim, no on ne vidi ništa loše u 'osobnoj oplodnji', iako napominje da zna i donirati sjeme koja se potom u žene umeće medicinski potpomognutom oplodnjom.

Joe napominje kako je do danas imao spolne odnose sa oko 200 žena koje su se borile sa začećem, ali pomogao je i mnogima tako što ih nije nikada osobno susreo.

Proputovao je SAD, Argentinu, Italiju, Singapur, Filipine i UK donirajući svoju spermu, a od 160 djece kojima je navodno otac, upoznao je njih 60-ak.

Inače, doniranje sperme u zamjenu za plaćanje zakonom je zabranjeno u Velikoj Britaniji. Darivatelji koji to rade kroz klinike za plodnost ili banke sperme nemaju nikakva prava niti obveze prema djeci začetoj pomoću njihove sperme.

Ipak, ta djeca imaju pravo tražiti određene podatke o darivatelju kad navrše 16 godina.

Žene mu se javljaju na Facebook i Instagram, a prvo što ih pita je uglavnom - kada su imale mjesečnicu?

- Koristim taj datum za svoje izračune, a potom odredimo datum za sastanak i razgovaramo o tome kako žele to napraviti. Za neke žene je prirodna oplodnja najučinkovitija, ali neke su u vezi i smatraju kako bi to moglo uzrokovati probleme, pa radije naprave umjetnu oplodnju. Trenutno imam nekoliko žena koje su trudne zahvaljujući tome što sam im svoju spermu poslao dostavom - rekao je, a prenosi The Sun.

