'Muškarci me se boje, jer sam jaka žena koja drži do sebe'

Dragi Mevludine,

imam 80 godina i voljela bih dobiti neke informacije o sebi i jednom čovjeku s kojim sam imala nedefiniran odnos. Zbog određenih razloga sam se povukla. Naime, bila sam okupirana određenim poslovima. Kad je on to primijetio, počeli smo se udaljavati jedno od drugog. Smatram da me se boji i izbjegava jer sam snažna i nezavisna žena, koja drži do sebe. Zanima me hoću li imati ikakvog muškarca uz sebe do kraja života i je li moguće da je to taj čovjek ili me čeka netko drugi? Zanima me moja sudbina te što mogu očekivati od ostatka života? Hvala vam na odgovorima.

šifra: Tesa

Odgovor:

Energična ste žena, jake pameti i duha. Znate što želite i idete tim putem. Poprilično ste ustrajni, emotivni i inteligentni. Muškarci se u većini slučajeva boje takvih žena. No ovaj o kojem pišete je i zdravstveno loše pa ga je to dodatno demotiviralo. Zbog toga je izgubio samopouzdanje. Vi se malo opustite, a on će povremeno komunicirati s vama. Vidim vam drugog gospodina s kojim ćete se početi družiti u iduće dvije godine. Krenut će vam nabolje, a vidim i da ćete dugo živjeti. Stoga nemojte previše brinuti, nego uživajte u životu. Sretno.

Pišite Mevludinu: Pitanja s fotografijom šaljite na Oreškovićeva 3d, 10 000 Zagreb, Život za Mevludina. Mevludina možete i nazvati na 00387/6126-1876. Odgovore čitajte i u Astralu