Muškarci opisali prvi tren kad su vidjeli mladenke u vjenčanici

U reakcijama parova pred oltarom se može vidjeti uzbuđenje, radost i ljubav, bez obzira jesu li se budući supružnici vidjeli nekoliko minuta prije, ili su se prije vjenčanja razdvojili na neko vrijeme.

Ovi su muževi pokazali da je trenutak kad ugledaju svoju buduću ženu u vjenčanici netom prije ceremonije vjenčanja uvijek poseban. A evo kako su taj trenutak opisali:

1. Kad sam bio mlađi bavio sam se sportom i uvijek sam si mogao predočiti kako će se neka utakmica odvijati. Od kad smo zaručnica i ja dogovorili datum i mjesto vjenčanja, uvijek bi me ponijele emocije kad bi zamislio trenutak kad se ona približava oltaru, no stvarno ništa me nije moglo na to pripremiti.

Foto: Elizabeth Burgi Photography

Dok sam ju gledao tako predivnu u bijelom, kroz glavu mi je prošlo sve što smo zajedno proživjeli, i kako je sve vodilo do tog trenutka, opisao je David G. kako je doživio trenutak kad je prvi put ugledao buduću suprugu u vjenčanici.

2. Trenutak kad se moja žena Kayla počela spuštati niz stepenice je bio najemotivniji trenutak u mom životu. Čak ne mislim da sam se tako osjećao jer je bila tako lijepa, jer mi je lijepa svaki dan, rekao je David Lee, koji je dodao i da 'nije mogao ne razmišljati o tome kako su daleko stigli, te da su mu kroz glavu prošle sve uspomene na vrijeme koje su skupa proveli'.

Foto: Wandering Woo

Razmišljao sam o svim zaprekama koje smo prošli, i o tome kako ju neizmjerno volim, a u pozadini je svirala pjesma koju je napisao njen pokojni ujak. Sve se nakupilo, a emocije su me ponijele - rekao je.

3. Zamišljao sam kako bi mogla izgledati u vjenčanici, ali njena pojava pored mene sa smiješkom na licu je nadmašila sva moja očekivanja - priznao je Daniel W i dodao:

Foto: JoPhoto

- Najednom se isplatilo sve čekanje i planiranje, dok sam gledao ženu koju ću uskoro zvati svojom suprugom. Očarala me njena ljepota, kao i činjenica da je takva žena odlučila sa mnom provesti cijeli život - napisao je.

4. Iskreno, kad sam stajao na tom polju čekajući da ona dođe, razmišljao sam o raznim stvarima: 'Hoće li vrijeme biti dobro', 'Imamo li dovoljno hrane za sve goste', i kako sam 'prilično gladan'.

Foto: Justine Milton Photography

- Kad sam čuo da se približava, pomislio sam kako joj izgleda vjenčanica i što ću joj reći. No, čim sam se okrenuo i ugledao ju, mozak mi se ispraznio i mislio sam samo: 'Wow' - opisao je svoje vjenčanje Nathan.

5. Nisam imao pojma kako će izgledati u vjenčanici dok sam u predvorju hotela čekao da dođe i da odemo u vijećnicu. Još sam bio u ljetnom odijelu i doslovno se tresao od hladnoće. No, čim sam čuo kako joj potpetice dotiču pod, nisam mogao zadržati suze. Sjećam se da sam je gledao i mislio kako će mi svaki dan u životu od tog trenutka zbog nje biti bolji. Bio je to savršen početak savršenog vjenčanja - prisjetio se Wayne Memmott.

Foto: Cassandra Zetta

6. Prije velikog dana sam čuo da moja žena traga za 'savršenom vjenčanicom', ali nisam imao ideju o tome kako će izgledati u njoj. I to sve dok mi fotograf nije rekao da se okrenem i pogledam je; tek sam tada shvatio koliko sam sretan što će ta prekrasna žena biti moja, sjeća se Josh S.

Foto: De Nueva Photography

7. -U trenutku kad je ova fotografija nastala sam shvatio da me moja žena voli dovoljno da se uda za mene, bez obzira na sve moje mane, ispričao je za Huffpost Jeronimo.

Foto: Jonas Seaman Photography

- Sa svakim njenim korakom prema meni i oltaru, osjećao sam kao da sve više postaje dio mene, a sve u zraku je bilo doslovno ispunjeno s ljubavlju, toliko da sam mogao osjetiti prisutnost Boga - prisjeća se.

